சசிகுமாரின் டூரிஸ்ட் பேமிலி.. 3 நாட்களில் வசூல் நிலவரம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Tourist Family Box Office Collection Day 3: சசிகுமார் மற்றும் சிம்ரன் நடித்துள்ள டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படம் மே ஒன்றாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. தற்போது படம் வெளியாகி மூன்று நாட்களில் வசூல் நிலவரம் எவ்வளவு என்கிற தகவலை பார்ப்போம்.

புதுமுக இயக்குநர் அபிஷான் ஜீவிந் இயக்கத்தில் வெளியாகி இருக்கும் படம், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இலங்கையில் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படுகிறது, இதனால் அங்கிருந்து கள்ளப்படகு மூலமாக ஒரு குடும்பம் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறது. வரும் இடத்தில் இவர்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு பிரச்சனையில் சிக்கி கொள்கின்றனர். அதிலிருந்து தப்பித்தார்களா? என்பதுதான் கதை.

குட் நைட், லவ்வர் என ஃபீல் குட்-காதல் டிராமாக்களை தயாரித்திருந்த நிறுவனம், மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ். இவர்களின் மூன்றாவது படம்தான், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இதில் சசிகுமார்-சிம்ரன் கணவன் மனைவியாக நடித்திருந்தார். மகன்களாக மிதுன், கமலேஷ் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் டிரைலரே ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தில் இசை, காமெடி, கதை, காட்சியமைப்பு என அனைத்திற்கும் படம் பார்த்தவர்கள் நல்ல மார்க் கொடுத்துள்ளனர். இந்த படத்தில் எந்தவிதமாக கட்டயாக நகைச்சுவை காட்சிகள் எதுவும் இல்லை. இயல்பாக, வாழ்வியலில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையே படத்தில் கூறியிருக்கின்றனர். கூடவே சில கதாப்பாத்திரங்கள் படத்தில் நடத்தும் லூட்டிகள் மக்களை கவர்ந்துள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படம் முதல் நாளில் 1.6 கோடி வசூல் செய்திருந்தது. இது சசிகுமாரின் ஹீரோவாக அவர் நடித்த அதிக வசூல் ஈட்டிய படம் என்ற சாதனை படைத்திருக்கிறது. அதுபோல இந்த திரைப்படம் உலக அளவில் 2.5 கோடி வரை வசூல் கிடைத்திருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

#TouristFamily

Movie of the year

Such a wholesome movie filled with every emotions.

MS Bhaskar reply dialogue to that police character in the climax received applause.

Proved that you don't need slow motions and mass bgm to receive applause in theatres. writing pic.twitter.com/n7TqHy55tg

— V.V. Karthik (@karthik4vv) May 3, 2025