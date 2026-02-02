English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Amaidhi Padai re-release: மீண்டும் வெளியாகும் அமைதிப்படை! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

Amaidhi Padai re-release: மீண்டும் வெளியாகும் அமைதிப்படை! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

Amaidhi Padai re-release: பரப்பரப்பான தமிழக அரசியல் சூழ்நிலையில் 4கே தொழில்நுட்பத்தில் டால்பி ஒலியுடன் மீண்டும் வெளியாகிறது சத்யராஜ்‍-மணிவண்ணனின் 'அமைதிப்படை'.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 2, 2026, 02:06 PM IST
  • ஸ்பேரோ சினிமாஸ் கார்த்திக் வெங்கடேசன்.
  • 'அமைதிப்படை' ரீ ரிலீஸ்.
  • 500க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

Trending Photos

தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
தை 19 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தோழி விடுதி : குறைந்த விலையில் அரசு தங்கும் விடுதி! பெண்கள் புக் செய்வது எப்படி?
camera icon10
Thozhi hostel
தோழி விடுதி : குறைந்த விலையில் அரசு தங்கும் விடுதி! பெண்கள் புக் செய்வது எப்படி?
Virat Kholi : 0 பந்தில் விக்கெட்.. விராட் கோலியின் விநோத சாதனை!
camera icon11
Virat Kohli
Virat Kholi : 0 பந்தில் விக்கெட்.. விராட் கோலியின் விநோத சாதனை!
Amaidhi Padai re-release: மீண்டும் வெளியாகும் அமைதிப்படை! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

தளபதி விஜய் நடித்த 'மெர்சல்' திரைப்படத்தை அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டும், புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் நடித்த 'கேப்டன் பிரபாகரன்' படத்தை அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தில் மறுவெளியீடு செய்து பெரும் வெற்றி கண்ட ஸ்பேரோ சினிமாஸ் கார்த்திக் வெங்கடேசன், புரட்சி தமிழன் சத்யராஜ்‍-மணிவண்ணன் வெற்றிக் கூட்டணியின் சூப்பர் ஹிட் 'அமைதிப்படை' படத்தை மீண்டும் வெளியிடுகிறார். சட்டசபை தேர்தலை எதிர்நோக்கியுள்ள தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில் இக்கால அரசியலுக்கும் பொருந்தும் வகையில் 32 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வெளியான 'அமைதிப்படை' திரைப்படத்தை 4கே தொழில்நுட்பத்தில் டால்பி ஒலியுடன் ஸ்பேரோ சினிமாஸ் பேனரில் கார்த்திக் வெங்கடேசன் வெகு விரைவில் வெளியிடவுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினியின் நண்பராக வரும் பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?

அமைதிப்படை படம்

இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கும் இக்கதை பொருந்தும் என்பதால் தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா, கேரளா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் உள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 'அமைதிப்படை' படத்தை கார்த்திக் வெங்கடேசன் பிரம்மாண்டமான முறையில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து பேசிய அவர், "சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிக்கு எப்படி 'பாட்ஷா' மற்றும் 'படையப்பா' படங்களோ, தளபதி விஜய்க்கு எப்படி 'கில்லி'யோ, அஜித் குமாருக்கு எப்படி 'மங்காத்தா' திரைப்படமோ, ‍புரட்சி தமிழன் சத்யராஜுக்கு 'அமைதிப்படை' அப்படி ஒரு மைல்கல் படம். அரசியல் ஞானியான மணிவண்ணன் இயக்கியுள்ள இப்படம் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும். ஜென் ஜி (Gen Z) தலைமுறையினரும் ரசித்து பார்க்கும் வகையில் 'அமைதிப்படை' அமைந்துள்ளது. அதில் வரும் காட்சிகளும் வசனங்களும் இன்றைய அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கும் அப்படியே ஒத்துப்போகும் வகையில் உள்ளன‌. எனவே இப்படத்தை இப்போது எடுக்கப்படும் புது படங்கள் போன்று அதிநவீன 4கே தொழில்நுட்பத்தில் டால்பி ஒலியுடன் வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சி," என்றார்.

சத்யராஜ் - மணிவண்ணன்

சத்யராஜ், மணிவண்ணன், சுஜாதா, கஸ்தூரி, ரஞ்சிதா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ள 'அமைதிப்படை' திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்திருந்தார். கடந்த 1994ம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகி வெற்றி பெற்ற 'அமைதிப்படை' வெகு விரைவில் ஸ்பேரோ சினிமாஸ் கார்த்திக் வெங்கடேசனால் மீண்டும் வெளியிடப்படவுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | TTT படம் வந்ததற்கு விடிவி கணேஷ் தான் காரணம்! எப்படி தெரியுமா? - ஜீவா சொன்ன சீக்ரெட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Amaidhi PadaiSathyarajManivannanAmaidhi Padai Re ReleaseAmaidhi Padai Movie

Trending News