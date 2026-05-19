/சீமான் பாடிய ‘வட்ட வட்ட பாறையிலே’ பாடல்! எந்த படத்தில் வந்தது தெரியுமா?

Vatta Vatta Paaraiyile : தேர்தல் சமயத்தில், நாதக தலைவரும், இயக்குநரும் நடிகருமான சீமான் ‘வட்ட வட்ட பாறையிலே’ என்கிற பாடலை பாடி பிரபலமானார். இது, மக்கள் மத்தியில் ரொம்பவே வைரலானது. இதையடுத்து, அந்த பாடல் எந்த படத்தை சேர்ந்தது என்று அனைவரும் தேட ஆரம்பித்து விட்டனர்.
Vatta Vatta Paaraiyile : சமூக வலைதங்கள் தற்போது பெருமளவில் உபயோகிக்கப்படுவதால், பல புதுப்புது விஷயங்கள் பிறப்பதுடன், பழைய விஷயங்களும் தோண்டி எடுக்கப்படுகின்றன. இதனால், பல பழைய பாடல்களும் கூட தற்போது இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் போன்ற தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. இந்த சமயத்தில்தான் சீமான் பாடிய ‘வட்ட வட்ட பாறையிலே’ பாடலும் வைரலானது.
தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுள் ஒன்றாக விளங்குகிறது, நாம் தமிழர் கட்சி. இந்த கட்சிக்கு, பல இளைஞர்களின் ஆதரவும் இருக்கிறது. இதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தான் எந்த கூட்டத்தில் பேசினாலும் மக்களின் கவனம் தன் மீது இருக்கும் படி பார்த்துக்கொள்வார். பல சமயங்களில் உணர்ச்சிவசமாகவும், சில சமயங்களில் கண் கலங்கியும் கூட பேசியிருக்கிறார். அப்படி ஒரு முறை தேர்தல் பிரச்சாரம் காரணமாக ஒரு கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, ‘வட்ட வட்ட பாறையிலே..வரகரசி தீட்டயிலே..” எனும் பாடலை எதார்த்தமாக பாடினார். அது வைரலாக, தொடர்ந்து தனது அனைத்து பிரச்சாரங்களிலும் அதையே பாடினார். இதன் ஒரிஜினல் பாடல் வேறு ஒன்று என்றாலும், இவரது வெர்ஷன்தான் செம ஹிட் ஆனது. இதையடுத்து, அந்த பாடலை பாடியது யார், அது எந்த படத்தின் பாடல்? அந்த படத்தில் ஹீரோ-ஹீரோயினாக நடித்தது யார் என்பது குறித்த விவரங்களை மக்கள் பலர் தேடி வருகின்றனர். இந்த பாடலை சின்னக்குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் பாடி, பதிவிட்டு வருகின்றனர். தேர்தல் சமயத்தை தாண்டி, தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகும் இப்பாடல் யூடியூபில் அதிகம் பேரால் பார்க்கப்படும் ஒன்றாக இருக்கிறது.
’வட்ட வட்ட பாறையிலே’ திரைப்படம், 2000ஆம் ஆண்டில் வெளியான ‘வீரநடை’ திரைப்படத்தின் பாடல் ஆகும். இதனை சீமான் எழுதி, இயக்கியிருக்கிறார். இதில் சத்யராஜ், அருண் பாண்டியன், குஷ்பு உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்திற்கு இசையமைத்தது, தேவா.
வீரநடை படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாடல்கள் இருக்கின்றன. இதில் முதல் பாடலாக இருப்பதுதான் ‘காலையிலே’ எனும் பாடல். இந்த படத்தை கிருஷ்ணராஜ், ஜெயலக்ஷ்மி, சபேஷ், சுஷ்மிதா, அம்ருதா, யுகேந்திரன், பிரஷாந்தினி, வெங்கட் பிரபு உள்ளிட்ட பலர் பாடியிருக்கின்றனர். இதற்கு லிரிக்ஸ் எழுதியது யார் தெரியுமா? மறைந்த பாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமார்தான். இப்படி 2000ஆம் ஆண்டில் வெளியான பல கிராமப்புற படங்களில் இடம் பெற்றிருந்த பாடல்கள், காலப்போக்கில் மக்களால் மறக்கப்பட்டன. இது போன்ற ஏதேனும் நிகழ்வுகளில்தான் அவை மீண்டும் உயிர்பிக்கின்றன. சீமான் இந்த பாடலை பாடவில்லை என்றாலும், வேறு ஒருவர் மூலமாக இந்த பாடல் கண்டிப்பாக மீண்டும் அனைவராலும் பாடப்பட்டிருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
