English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • தர்மதுரை படத்திற்கு நான் முதலில் வைத்த பெயர் இதுதான் - இயக்குநர் சீனு ராமசாமி!

தர்மதுரை படத்திற்கு நான் முதலில் வைத்த பெயர் இதுதான் - இயக்குநர் சீனு ராமசாமி!

Seenu Ramasamy Latest News: நாமக்கல்லில் கல்லூரி ஒன்றில் பேசிய இயக்குநர் சீனு ராமசாமி, தர்மதுரை படத்திற்கு நான் முதலில் வைத்த பெயர் வேறு என்றும் நீர்ப்பறவை படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 21, 2026, 05:36 PM IST
  • தர்மதுரை படத்திற்கு முதல் வைத்த பெயர் வேறு
  • நாமக்கல் கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சீனு ராமசாமி பேச்சு

Trending Photos

Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
camera icon5
Vijay Deverakonda
Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை 2026: குரூப் சுற்று முடிவில் அதிக ரன்களை குவித்தவர் யார்?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon9
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், சிறிய முதலீடு...அற்புதமான அரசு திட்டம்
புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை! எங்கு எங்கு தெரியுமா?
camera icon6
pudukottai
புதுக்கோட்டையில் நாளை மின்தடை! எங்கு எங்கு தெரியுமா?
தர்மதுரை படத்திற்கு நான் முதலில் வைத்த பெயர் இதுதான் - இயக்குநர் சீனு ராமசாமி!

நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த மெட்டாலா பகுதியில் லயோலா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கல்லூரியில் பயிலும் துறை சார்ந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையே 'இன்னைட்' 2026 கலைத்திருவிழா நிகழ்ச்சியானது நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சி கல்லூரி செயலர் தந்தை அருள் முனைவர் டேனிஷ் பொன்னையா தலைமையில் நேற்று (பிப்ரவரி 20)தொடங்கி நடைபெற்றது. இதில் மாணவ, மாணவிகள் நடனம், இசை, ஓவியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கும் விழாவில் தர்மதுரை பட இயக்குனர் சீனு ராமசாமி கலந்துகொண்டு மாணவ மாணவிகளுக்கு கோப்பைகளையும் சான்றிதழ்களையும் வழங்கினார். அனைத்து போட்டிகளிலும் முதலிடம் பெற்ற BCA பாடப்பிரிவு மாணவ மாணவிகளுக்கு முதல் பரிசுக்கான கோப்பைகளை வழங்கி வாழ்த்துக்களை கூறினார்.

தர்மதுரை படத்திற்கு முதலில் பெயர் இதுதான்

இதனைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் சீனு ராமசாமி மாணவ - மாணவிகள் இடையே பேசினார். “வாழ்க்கையில் நான் முதலிடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என நினைத்துப் போகவில்லை எனக்கு பிடித்தமான இடத்தை நோக்கி போகிறேன். தர்மதுரை படத்திற்கு நான் முதல் வைத்த பெயர் தர்மன் MBBS. பின்னர்தான் அதை மாற்றி தர்மதுரை என பெயர் வைத்தேன். அப்படம் சொந்தங்களால் கைவிடப்பட்ட இருவர் வாழ்க்கையில் ஒன்றாக சேர்ந்து ஜெயிக்கிறது தான் இந்த படம் என பேசினார்.. என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், காதல் என்றால் என்ன தெரியுமா? தோல்வி என அர்த்தம். காதல் என்பது ஒரு முறை வருவதில்லை. அதேபோல் ஒருமுறை காதலில் வீழ்ந்துவிட்டால் வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது என்று அர்த்தமில்லை. இதனை சொல்ல வந்ததுதான் எனது 5 படங்கள் என்றார். 

நீர்ப்பறவை 2

நீர்ப்பறவை கடைசி காட்சிகள் என் சோகத்தில் முடிந்தது என மாணவர்கள் கேட்ட பொழுது, அதற்கு சாரி என கூறிய இயக்குனர். அருளப்பசாமி சாக வேண்டும் என நானும் விரும்பவில்லை நீர்ப்பறவை 2 எடுப்பேன். படத்தில் அருளப்பசாமி என்பவர் மகன் ஜோசப் சாமியாக வரப்போகிறார் என்றார். 

பாலு மகேந்திரன் அவர்களிடம் பயிற்சி பெற்றவர்களின் படம் வித்தியாசமாக உள்ளது என ஆசிரியர் கேட்டபோது, இன்று உங்கள் முன்னாடி நான் பேசுகிறேன் என்றால் அதற்கு அவர் எனக்கு தானமாக தந்த அறிவு தான் காரணம். எனது வாழ்க்கையின் மீது விழுந்த வெளிச்சம் ஆசான் பாலு மகேந்திரன் சார் தான். 

மேலும் படிக்க: 1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?

மேலும் படிக்க: சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான “மை லார்ட்” பட நன்றி அறிவிப்பு விழா

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Seenu RamasamyDharmaduraICinemaNamakkal

Trending News