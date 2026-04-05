செல்வராகவன் நடிக்கும் மனிதன் தெய்வமாகலாம்! ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

Manithan Deivamagalam: இயக்குனரும் நடிகருமான செல்வராகவன் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு நடிகராக முன்னிலை படத்தில் நடித்து இருக்கும் படம் மனிதன் தெய்வமாகலாம்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 5, 2026, 09:54 AM IST
தமிழ் சினிமா உலகில் ஒரு புதிய எதிர்பார்ப்பின் பெயர் "மனிதன் தெய்வமாகலாம்". இயக்குனரும் நடிகருமான செல்வராகவன் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு நடிகராக முன்னிலை படத்தில் தோன்றியிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் ஆடியோ வெளியீடு மற்றும் டிரெய்லர் திரையிடல் விழா ஏப்ரல் 2-ம் தேதி சென்னையில் மிகவும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றது.  வழக்கமான திரைப்பட வெளியீட்டு விழாக்களில் இருந்து மாறுபட்டு, இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு குடும்ப விழாவின் சூட்டோடும் ஆர்வத்தோடும் நடைபெற்றது என்று வந்திருந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள். விழாவில் நடிகர் செல்வராகவன், நடிகை குஷி ரவி, நடிகை கவுசல்யா, நகைச்சுவை நடிகர் மைம் கோபி, மூத்த நடிகர் ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், இசையமைப்பாளர் ஏ.கே.பிரியன் உள்பட படத்தின் முழுக் குழுவினரும் கலந்துகொண்டனர்.  இயக்குனர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத், தயாரிப்பாளர்கள் விஜயா சதீஷ் மற்றும் ஆர்.எஸ்.சதீஷ் ஆகியோரும் மேடையில் இருந்தனர்.  விழாவில் படத்தின் அனைத்துப் பாடல்களும் நேரடியாக பாடிக் காட்டப்பட்டன என்பது இந்த விழாவை வேறு மட்டத்திற்கு உயர்த்தியது.

செல்வராகவன் உணர்ச்சிகரமான பேச்சு!

விழாவில் செல்வராகவன் பேசுகையில், "இந்தபடக்குழுவினர் காட்டிய உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் என்னை மிகவும் உள்ளூர தொட்டது. தொழில்நுட்ப வல்லுனர்கள் முதல் கலைஞர்கள் வரை ஒவ்வொருவரும் தூக்கம் மறந்து உழைத்தார்கள். அவர்களின் உற்சாகத்தை பார்க்கும்போது, திரைப்படம் செய்வதில் புதிய கோணங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன்," என்று உணர்ச்சியோடு கூறினார்.  மேலும், நடிகை கவுசல்யாவைப் பற்றி பேசுகையில், "அவரது பழைய படங்களை பார்த்து ரசித்த நான், இப்போது அவருடன் ஒரே திரையில் நடிக்கிறேன் என்பது என் மனதில் ஆழமான உணர்வை கொண்டு வருகிறது," என்று நெகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்தார்.

ஏ.கே.பிரியனின் இசை - மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் அனுபவம்!

விழாவில் அனைவரும் அதிகமாக பாராட்டியது இசையமைப்பாளர் ஏ.கே.பிரியனின் இசையை. "ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு ஜானரில் இருக்கிறது; ஆனால் எல்லாவற்றிலும் ஒரு தனி ஆத்மா இருக்கிறது," என்று செல்வராகவன் புகழாரம் சூட்டினார்.  வந்திருந்த பலரும் பாடல்களை கேட்டு மயங்கியதாக விழாவில் கலந்துகொண்டவர்கள் தெரிவித்தனர். இசையில் வயலின், புல்லாங்குழல், கிட்டார் என பல இசைக்கருவிகள் இணைந்து ஒரு தனி கம்பீரத்தை உருவாக்கியிருக்கின்றன. 

டிரெய்லர் - பரபரப்பான கிராம கதை!

ஏப்ரல் 1-ம் தேதி வெளியான டிரெய்லர் ஏற்கெனவே சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகியிருந்தது.  செல்வராகவனின் தீவிரமான கிராமத்து நாயக வேடம், ஒளிப்பதிவாளர் ரவி வர்மா கே-யின் வசீகரமான காட்சிப்பதிவு, எடிட்டர் தீபக் எஸ்-சின் துள்ளலான எடிட்டிங் என்று படம் ஒரு கச்சிதமான கிராம நாடக படமாக உருவெடுத்திருக்கிறது என்று திரை விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர்.  குஷி ரவியின் நடிப்பும் டிரெய்லரில் மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதாக இருந்தது. 

தனுஷ் வெளியிட்ட டீசர் - அண்ணன் பிறந்தநாள் சர்ப்ரைஸ்!

கடந்த மார்ச் 5-ம் தேதி செல்வராகவனின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது சகோதரர் நடிகர் தனுஷ் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் படத்தின் டீசரை வெளியிட்டது ரசிகர்களிடம் பேரார்வத்தை ஏற்படுத்தியது.  70 விநாடிகள் நீளமான அந்த டீசர், ஒரு சிறுமி, ஆசிரியர் மற்றும் செல்வராகவன் ஆகியோருக்கிடையேயான குரல் உரையாடல்களுடன் தொடங்கி, படத்தின் ஆழமான கதை உலகை அறிமுகப்படுத்தியது. 

படம் குறித்த சிறப்பு விவரங்கள்

"மனிதன் தெய்வமாகலாம்" படத்தை இயக்குனர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.  வயோம் எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் சார்பில் விஜயா சதீஷ் மற்றும் ஆர்.எஸ்.சதீஷ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். படத்தில் செல்வராகவன், குஷி ரவி, கவுசல்யா, மைம் கோபி, ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், லிர்த்திகா, சேலம் தீபக், எலா பரத், சுதா, ஜோதிகண்ணன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர அணி நடித்துள்ளது.  ஆடியோ லேபிளாக சரேகாமா இந்தியா லிமிடட் உள்ளது. விழாவில் பேசிய நடிகர் செல்வராகவன், "இந்தப் படம் ஒரு வெறும் கதை மட்டுமல்ல; இது ஒரு மனிதன் தெய்வத்தன்மை அடைவது குறித்த ஆழமான செய்தியை கொண்டுள்ளது. இன்றைய காலகட்டத்திற்கு தேவையான ஒரு செய்தி இந்தப் படத்தில் இருக்கிறது. குடும்பத்தோடு போய் பாருங்கள்," என்று ரசிகர்களிடம் நேரடியாகக் கேட்டுக்கொண்டார்.  ஏப்ரல் 10-ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கும் இந்தப் படம், தமிழ் திரைவிழாவில் இந்த ஆண்டின் முக்கியமான படங்களில் ஒன்றாக அமையும் என்று சினிமா ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் எதிர்பார்க்கின்றனர். 

SelvaragavanManidhan DeivamagalamKollywoodDenis manjunathTamil Cinema

