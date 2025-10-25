English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • செல்வராகவனுக்கு என்னாச்சு? எனக்கு கல்லறையே கட்டிடாங்க.. காரணம் இதுவா?

செல்வராகவனுக்கு என்னாச்சு? எனக்கு கல்லறையே கட்டிடாங்க.. காரணம் இதுவா?

புதுப்பேட்டை-2 திரைப்படத்திற்கான கதையை 50% எழுதிவிட்டேன். ‘ஆயிரத்தில் ஒருவன்-2’ படத்தின் கதையை எழுதிக் கொண்டு இருக்கிறேன். விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று செல்வராகவன் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 25, 2025, 12:47 PM IST
  • படங்களின் அப்டேட்டுகளை அள்ளிவீசிய செல்வராகவன்.
  • செல்வராகவன் சொன்ன அதிர்ச்சி விஷயம்.
  • கதையை உனக்காக எழுது - செல்வராகவன்.

Selvaraghavan Viral Interview: தமிழ் சினிமாவில் திறமை மிகு இயக்குநர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், செல்வராகவன். இவரது தந்தை கஸ்தூரி ராஜா ஒரு இயக்குநர் என்பதாலோ என்னவோ செல்வராகவனுக்கும் திரைப்பட இயக்கத்தின் மீது காதல் வந்தது. அப்படி வந்த காதல்தான், தற்போது அவரை ஒரு சிலருக்கு ஃபேவரட் இயக்குநராக கோலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அமர்த்தி வைத்துள்ளது.

தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர் செல்வராகவன், 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘துள்ளுவதே இளமை’ படத்திற்கு திரைக்கதை எழுதி திரையுலகிற்குள் பிரவேசித்தார். அதன் பிறகு, தனது தம்பி தனுஷை வைத்து 2003ஆம் ஆண்டில் ‘காதல் கொண்டேன்’ படத்தை இயக்கினார். இப்படம் சூப்பர்-டூப்பர் ஹிட் அடிக்க “யார்டா இந்த புது இயக்கநர்..?” என அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தார். இதையடுத்து இவர் 2004ஆம் ஆண்டு இயக்கிய ‘7 ஜி ரெயின்போ காலனி’ படமும் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து புதுப்பேட்டை, ஆயிரத்தில் ஒருவன் உள்பட பல படங்களை இயக்கினார். இதில் ஒரு சில படங்கள் வெளியான போது வெற்றிபெறவில்லை என்றாலும் 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது. இவரது படங்கள் வெளியாகும்போதெல்லாம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழும். இவரது இயக்கத்தில் கடைசியாக வெளியான படம், தனுஷ் நடிப்பில் உருவான 'நானே வருவேன்' ஆகும். அதன்பின்பு அவர் புதிய படங்களை இயக்கவில்லை என்றாலும், தொடர்ந்து பல படங்களில் நடிகராக நடித்து வருகிறார்.

செல்வராகவன், சோனியா அகர்வாலுடன் 3 படங்களில் சேர்ந்து பணிபுரிந்தார். இவர்களுக்குள் காதல் பற்றிக்கொள்ள, 2006 ஆம் ஆண்டு அந்த காதல் திருமணத்தில் முடிந்தது. இதையடுத்து, இருவரும் 2009ஆம் ஆண்டு விவாகரத்து செய்து கொண்டனர். செல்வராகவன் இதையடுத்த 2011ஆம் ஆண்டு தனது ‘மயக்கம் என்ன’ படத்தில் உதவி இயக்குநராக இருந்த கீதாஞ்சலியை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு லீலாவதி, ஓம்கார் என இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். 

செல்வராகவன் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திரையுலகில் வலம் வந்தாலும் படங்களில் நடிக்காமல் இருந்தார். அவரை நடிக்க வைத்த இயக்குநர், நெல்சன் திலீப்குமார்தான். பீஸ்ட் படத்தில் செல்வராகவனை அல்தாஃப் ஹுசைன் என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் கெளரவ தாேற்றத்தில் வந்திருந்தார். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய ‘நானே வருவேன்’ படத்திலும் ஒரு கொலை கார கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இப்படி, படங்களில் நடித்தும் சம்பாதித்து வருகிறார் செல்வராகவன்.

இந்நிலையில், செல்வராகவன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்று ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, ஒரு பேட்டியில் அவரிடம் மிகவும் மோசமான அனுபவம் குறித்து கேட்டபோது, "இன்னும் 6 மாதத்தில் வரும். இப்போது ஒன்று நடந்துவிட்டது. அடுத்தது அடுத்த ஆறு மாதத்திற்குள் உங்களுக்கு தெரியவரும்" என்று அவர் கூறியது ரசிகர்களிடையே குழப்பத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி தனது 'ஆயிரத்தில் ஒருவன்' படத்தைப் பற்றிப் பேசியபோது, "படம் வெளியானபோது கொண்டாடப்படவில்லை. இப்போ கொண்டாடி என்ன பிரயோஜனம்? பல கோடி முதலீடு செய்யப்பட்டது, அது அப்போது கொண்டாடப்பட்டிருக்க வேண்டும்" என்றும், திரையரங்குகளில் படம் வெற்றி பெறாதது குறித்து தனது வருத்தத்தையும் வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

இதனிடையே விஷ்ணு விஷால் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் பிரவீன் K இயக்கத்தில், விஷ்ணு விஷால் மற்றும் இயக்குநர் செல்வராகவன் இணைந்து நடிக்க, இன்வஸ்டிகேடிவ் திரில்லராக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் “ஆர்யன்”. செல்வராகவன் நடித்துள்ள 'ஆர்யன்' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 31ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

