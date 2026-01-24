English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மோகன் ஜி-யின் திரௌபதி 2 படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம் இதோ!

Draupadi 2 Movie Review: இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் ரிச்சர்ட் ரிஷி, ரக்ஷனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள திரௌபதி 2 தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:31 AM IST
  • தயாரிப்பாளர் சோலா சக்ரவர்த்தி வழங்கும்..
  • வரலாற்று திரைப்படம் 'திரெளபதி 2'!
  • படத்தின் திரைவிமர்சனம் இதோ!

மோகன் ஜி-யின் திரௌபதி 2 படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம் இதோ!

இயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில், நேதாஜி புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் சோலா சக்கரவர்த்தி  தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘திரௌபதி 2’ திரைப்படத்தில் ரிச்சர்ட் ரிஷியுடன் ரக்ஷனா இந்துசூடன், நட்டி நட்ராஜ், வேல ராமமூர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பொங்கலுக்கு படம் வெளியாக இருந்த நிலையில், சுபாஷ் சந்திரபோஸின் 129 ஆவது பிறந்தநாளை ஒட்டி இந்த படத்தை வெளியிடுவதில் நாங்கள் பெருமை அடைகிறோம் என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பீரியட் டிராமா வடிவில் உருவாகி உள்ள இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். பிலிப் கே. சுந்தர் ஒளிப்பதிவு செய்ய, தேவராஜ் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | மனைவியின் தாய்ப்பாலை குடித்த நடிகர்! இப்படி ஓபனா சொல்லிட்டாரே-யார் தெரியுமா?

படத்தின் கதை!

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான திரௌபதி படத்தில் முதல் பாகத்தில் முடிவில் இருந்து இந்த படம் தொடங்குகிறது. கதாநாயகன் ரிச்சர்ட் தனது குழந்தையுடன் வாழ்ந்து வருகிறார். அந்த ஊரில் உள்ள இடங்களை வக்பு வாரியம் எடுத்துக் கொண்டதாக சர்ச்சை எழுகிறது. அந்த இடத்தில் ஒரு கோவிலும் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தங்களின் நிலத்தை பாதுகாத்து தர வேண்டி ஊர் மக்களை ஒன்றாக கூட்டி போராட்டம் நடத்துகிறார் ரிச்சர்ட். அந்த சமயத்தில் அந்த ஊரில் உள்ள கோவிலை பூரணமைக்க, வெளிநாட்டில் இருந்து கதாநாயகி ரக்ஷனா வருகிறார். கோவிலில் என்ன மாதிரியான பூரணமைப்பு வேலைகள் வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள கோயிலுக்கு செல்கின்றனர். அந்த கோவிலுக்குள் நுழைந்தவுடன் நடிகை ரக்ஷனாவிற்கு கடந்த கால நினைவுகள் ஞாபகத்தில் வருகிறது. 13ம் நூற்றாண்டில் நடிகை ரக்ஷனா மற்றும் ரிச்சர்ட் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்துள்ளனர். அந்த காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி திரௌபதி 2 பேசுகிறது. 

நடிப்பு மற்றும் இயக்கம்

சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போன இயக்குனர் மோகன் ஜி இந்த முறை இந்து மற்றும் முஸ்லிம் தொடர்பான படம் எடுத்துள்ளார். நேரடியாக அதனை சொல்லாமல் 13ம் நூற்றாண்டில் நடந்த கதையாக காட்டுகிறார். 13ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த வல்லாள மகாராஜாவிற்கும், சுல்தான் அரசர்களுக்கும் இடையே நடந்ததாக கூறப்படும் வரலாற்றுச் சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். முதலில் குறைந்த பட்ஜெட்டில் இப்படி ஒரு கதையை தேர்வு செய்து எடுத்ததற்கு இயக்குனர் மோகன் ஜிக்கு பாராட்டுக்கள். ஏனெனில் தமிழ் சினிமாவில் பீரியட் படம் என்று சென்றாலே பட்ஜெட் எகிறிவிடும். அதை சாமர்த்தியமாக கையாண்டுள்ளனர். இருப்பினும் பல இடங்களில் பட்ஜெட் பிரச்சனை படம் பார்க்கும்போது அப்பட்டமாக தெரிகிறது. இது படத்தின் மீதான சுவாரசியத்தை குறைக்கிறது. அதே போல ஒரு சில நடிகர்களை தவிர யாருமே அந்த கதாபாத்திரங்களில் ஒட்டவில்லை. 

கதாநாயகன் ரிச்சர்ட் இயக்குனர் சொன்னதை அப்படியே செய்துள்ளார். இருப்பினும் அவரது முந்தைய படங்களில் இருந்த ஏதோ ஒன்று இந்த படத்தில் மிஸ் ஆகிறது. ஆக்சன் காட்சிகளில் நன்றாக நடித்திருந்தாலும், பல இடங்களில் ஒரே ரியாக்ஷனில் தான் கொடுக்கிறார். குறிப்பாக வசனங்களில் இன்னும் கூடுதல் பயிற்சி தேவைப்படுகிறது. நாயகி ரக்ஷனாவிற்கு அவரது கரியரில் முக்கியமான படமாக திரௌபதி 2 அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக 13-ஆம் நூற்றாண்டில் திரௌபதி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்துள்ளார். ராஜாவாக வரும் நட்டி நடராஜ் வழக்கம் போல தனது இயல்பான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். சுல்தானாக வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தவர் இவர்கள் அனைவரையும் தாண்டி ஸ்கோர் செய்கிறார். ஒட்டுமொத்த படத்தில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரமும், மேக்கப்பும் நன்றாக இருந்தது. 

தொழில்நுட்பம் 

படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகளை ஜிப்ரான் காப்பாற்றி உள்ளார் என்று சொல்லலாம். பல இடங்களில் அவரது பின்னணி இசை சிறப்பாக இருந்தது. பிலிப் கே. சுந்தரின் ஒளிப்பதிவும் கதைக்கு தேவையானது போல் சிறப்பாக இருந்தது, படத்தொகுப்பில் தேவராஜ் இன்னும் சில காட்சிகளை கட் செய்து இருக்கலாம். இயக்குனர் மோகன் ஜியின் முந்தைய படங்களின் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் படமாக பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அது இந்த திரௌபதி 2 படத்தில் மிஸ் ஆகிறது. கூடுதல் பட்ஜெட் கிடைத்து இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக வந்து இருக்கலாம். இருப்பினும் அவர்களின் இந்த புதிய முயற்சிக்கு பாராட்டலாம்.

மேலும் படிக்க | Sinners OTT : 16 பிரிவுகளில் ஆஸ்காருக்கு நாமினேட் ஆன பேய் படம்! எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்ப்பது?

