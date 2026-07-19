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படுக்கையறையில் கேமரா வைத்த கணவர்! சீரியல் நடிகையின் கொடுமை கதை..

Serial Actress Monisha : சமீபத்தில் பிரபல தொலைக்காட்சியில் Second Love என்கிற தொடர் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் கலந்து கொண்டுள்ள சீரயல் நடிகை ஒருவர் தன் வாழ்க்கை கதையை கூறி இருந்தார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 19, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:00 PM IST
படுக்கையறையில் கேமரா வைத்த கணவர்! சீரியல் நடிகையின் கொடுமை கதை..
Image Credit: Serial Actress Monisha | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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