/படுக்கையறையில் கேமரா வைத்த கணவர்! சீரியல் நடிகையின் கொடுமை கதை..

Serial Actress Monisha : சின்னத்திரையில் பிரபலமான நடிகையாக இருந்தவர், மோனிஷா. இவர், தற்போது ஆரம்பித்துள்ள செகண்ட் லவ் என்கிற ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ளார். இதில் அவர் பேசியிருக்கும் சில விஷயங்கள் தற்போது பலரது கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் இதோ.
நடிகை மோனிஷா, பிரபல தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான அரண்மனைக்கிளி, நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீசன் 2, பச்சைகிளி உள்ளிட்ட சீரியல்களில் நடித்திருக்கிறார். கேரளாவை சேர்ந்த இவர், சில நாட்களாக கேமராவை விட்டு தள்ளியே இருந்தார். இப்போதுதான், கடந்த சில வருடங்களாக சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கிறார்.
மோனிஷா, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ‘செகண்ட் லவ்’ எனும் ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சியில் ஒரு முக்கிய பங்கேற்பாளராக இருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சியை பொருத்தவரை, வாழ்வில் காதலால் அடிப்பட்டு, அதற்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் என்கிற திறந்த எண்ணத்துடன் இருப்பவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இதில், மோனிஷா கலந்து கொண்ட போது, ஒரு டாஸ்கில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வலி மிகுந்த ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்.
மோனிஷாவிற்கு, 2017ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமண வாழ்க்கை பற்றிதான், அவர் இந்த ஷோவில் பகிர்ந்து கொண்டார். 8 வருடங்களாக நீடித்த தன்னுடைய திருமண வாழ்க்கை, நம்பிக்கை உடைந்ததால் அது முடிவுக்கு வந்ததாக கூறியிருந்தார். தான் ஆரம்பத்தில் முழுமையாக நம்பியை தன்னுடைய கணவரே, ஒரு நாள், அவரைவிட்டு பிரிந்துவிடுவேனோ என்கிற பயத்தில் அடித்து சித்திரவதை செய்ததாக கூறியிருந்தார்.
மேலும், தன்னை மிரட்டுவதற்காக தன்னுடைய அனுமதியின்றி பெட்ரூமில் தன்னை புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுத்து இருக்கிறார். கணவர் தானே என நம்பி அவருடன் பெட்டில் பக்கத்தில் படுத்திருப்பதை கூட வீடியோவாக எடுத்ததாக கூறியிருந்த அவர், நண்பர்கள் பலர் உங்கள் பர்சனல் போட்டோ அனைத்தையும் பார்த்துள்ளோம் என்று சொன்ன போது தன்னுடைய உலகமே நொறுங்கி போனதாக உருக்கமாக பேசியிருந்தார்.
தொடர்ந்து சீரியலில் நடித்துக்கொண்டிருந்த மோனிஷாவை, நடிப்பதற்காக நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள் வந்த போதும் அதற்கு அவருடைய கணவர் அனுமதி தர மறுத்திருக்கிறார். தான் சம்பாதித்த பணம் அனைத்தையும் தவறாக பயன்படுத்தியதால், தான் பொருளாதார ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
மோனிஷாவிற்கு, இந்த மனிதரோடு இருந்தால் தன்னுடைய வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் என தோன்றியிருக்கிறது. இதனால், பிரிந்து விடலாம் என முடிவு செய்து விவாகரத்து கோரியிருக்கிறார். இதற்கு அந்த கணவர் கொடுத்த பதில் அனைவரையும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. “உனக்கு விவாகரத்து வேண்டுமானால் தருகிறேன், ஆனால் உன்னுடைய நகைகளை எல்லாம் திருப்பி தர முடியாது” என்று கூறியிருக்கிறார். அந்த நகைகள் சுமார் 100 சவரனுக்கு மேலே இருக்குமாம். அதை எப்படி கொடுக்க முடியும் என யோசித்த அவர், இவரே இழப்பீடு கொடுத்து விவாகரத்து வாங்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
தான் விவாகரத்து பெற சென்ற போது, நீதிபதி முன் கையெழுத்து போட பொயிருந்ததாகவும், அப்போது அங்கு வேரு யாரும் இல்லாமல் தான் அந்த கையெழுத்தை போட்டது மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்ததாகவும் மகிழ்ச்சியில் அப்படியே துள்ளி குதித்து விட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அப்போது அந்த ஜட்ஜே, என்ன இவ்ளோ மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களே என்று கேட்டாராம். அவர் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க காரணம், அவ்வளவு வேதனைகளை அனுபவித்ததுதான் என்றும் கூறியிருந்தார்.
தான் முந்தைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்த துயரத்தால், யார் பக்கத்திலாவது படுத்தாலும் தன்னை யாரோ ரகசியமாக படம் எடுக்கிறார்களோ என பயமாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். இதை அவர் சொல்லும் போது அவருடைய சக போட்டியாளர்கள் கண்கலங்கி ஆறுதல் கூறினார்கள். இவர் பேசிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதால், இவருக்கான ஆதரவும் பெருகி வருகிறது.