  • சின்னத்திரை நடிகையிடம் நகை மோசடி..துணை இயக்குநர் மீது பரபரப்பு புகார்!

துணை இயக்குநர் ஆதி என்பவரின் மீது, சின்னத்திரை நடிகை தாமரை செல்வி நகை மோசடி புகாரை கொடுத்துள்ளார். இது குறித்து விவரித்து ஒரு வீடியோவையும் அவர் பதிவிட்டு இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 26, 2026, 10:50 AM IST
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
camera icon7
T20 cricket
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி! எப்போது தெரியுமா? முக்கிய தகவல்!
camera icon6
Sivakarthikeyan
தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி! எப்போது தெரியுமா? முக்கிய தகவல்!
Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!
camera icon9
Jupiter transit 2026
Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம், மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான முகமாக வளர்ந்தவர் தாமரை செல்வி. தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சின்னத்திரை தொடர்களிலும் இவர் நடித்து வருகிறார். இவர், தற்போது சின்னத்திரை துணை இயக்குநர் மீது தற்போது புகார் ஒன்றை அளித்திருக்கிறார். இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தாமரை வெளியிட்ட வீடியோ:

சின்னத்திரை நடிகை தாமரை செல்வி, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், ஆதியின் வீடியோ ஒன்றினை இணைத்திருந்த அவர், இவர் ஒன்னா நம்பர் ப்ராடு என்றும் இவரை யாரும் நம்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், சின்ன மருமகள் சீரியல் நடிகை ஸ்வேதாவின் கணவர்தான் இவர் என்று கூறிய அவர் செய்த குற்றச்செயல் குறித்து வெளிவந்த வீடியோவின் லிங்கை வெளியிட்டிருந்தார். அதில், அஜித் குமார் என்கிற பெயரில், ஒருவரிடம் கேமராவை வாடகைக்கு எடுத்து இவர் ஏமாற்றியதாகவும், இதனால் மன உளைச்சளுக்கு உள்ளான நபர் தற்கொலை செய்து கொண்டதும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

தன்னிடம் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டதாக கூறி, பணம் தேவைப்படுவதாக கேட்டதாகவும், தனது 3 பவுன் நகையை, அவரது பெயரில் அடகு வைத்து கொடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தனது மற்றும் தனது கணவர் பெயரில் முகவரிக்கான சான்றுகள் எதுவும் இல்லாததால், ஆதியின் பெயரில் அவரது ஏரியாவில் அடகு வைத்து கொடுத்ததாகவும் கூறினார். 

நகை வைத்து பத்தே நாளில் அந்த நகையை திருப்பி விற்று விட்டதாகவும், இப்போது ப்ரமோஷனுக்கு வந்த காசில் பிறகுக்கு உதவி செய்வதாக கூறி, தன் பணத்தை எடுத்து கொடுப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். 

புகார்:

தாமரை செல்வியின் கணவர் பார்த்தசாரதி, போரூர் காவல் நிலையத்தில் சில தினங்களுக்கு முன்பாக புகார் அளித்திருந்தார். அதில், சின்னத்திரை தொடர்களின் மூலம் துணை இயக்குநராக ஆதி, சில நாட்களுக்கு முன்பு தனது குடும்பத்துக்கு அறிமுகமாகி தனது குடும்பத்தில் ஒருவராக பழகி வந்ததாகவும் அந்த நகைகளை அய்யப்பன் தாங்கல் பகுதியில் இருக்கும் ஒரு அடகு கடையில் ஆதி தன் பெயரிலேயே அடகு வைத்து பணத்தை பெற்று கொண்டதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

நகையை மீட்க சென்ற போதுதான், ஆதி அந்த நகையை மீட்டு அதிக தொகைக்கு விற்றது தெரிய வந்ததாகவும் இது குறித்து அவரிடம் போனில் கேட்ட போது அவர் முறையாக பதில் அளிக்கவில்லை என்றும் அந்த புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த நகையை திருப்பி கொடுக்காமல் தன்னை ஏமாற்றி வரும் ஆதி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அந்த புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.

ஏமாற்று பேர்வழி!

துணை இயக்குநர் ஆதி, தான் சின்ன மருமகள் சீரியல் ஹீரோயின் ஸ்வேதாவின் கணவர் என்றும், அவர் தன்னை விட்டு பிரிந்து விட்டதாகவும், அவருடன் மீண்டும் சேர உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் வீடியோ மற்றும் போட்டோக்களை பதிவிட்டிருந்தார். இது குறித்து ஸ்வேதா பதிவிடும் போது தனது கணவர் என கூறிக்கொள்ளும் நபரிடம் இருந்து பிரிந்து வெகு நாட்கள் ஆவதாகவும், அவர் ஒரு ஏமாற்றுப்பேர்வழி என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். சமூக வலைதளங்களில் ஒரு சாரார் ஸ்வேதாவிற்கு ஆதராவகவும், இன்னொரு சாரார் ஆதிக்கு ஆதராவகவும் நிற்கின்றனர். தாமரை குறித்த பிரச்சனை வெடித்த போது, ஆதி “கண்ணால் காண்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் பொய், தீர விசாரிப்பதே மெய்” என்று ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தார். இதற்கு தாமரை இன்னொரு ரியாக்ஷன் வீடியோவை பதிவிட்டிருந்தார்.

“விசாரிப்பதே மெய் என்றால் போலீஸ் விசாரணைக்கு வர வேண்டியது தானே. நீ வர மாட்ட, ஏன்னா நீ திருட்டுப்பய. உன்னை நம்பி, வீட்டில் தங்க வைத்து சாப்பாடு கூட போட்டேன். கொலை கேஸ் கூட உன் மீது இருக்கு. அதை கூட, வேறு யாரோ செய்து உன்னை மாட்டிவிட்டார்கள் என்று கூறிய போது உன்னை நம்பினேன். நீ வீட்டில் எனக்கு பணம் தருவதாக சொன்ன வீடியோ, ஆடியோ எல்லாம் என்னிடம் உள்ளது. அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக வெளியிடுவேன். இது நான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்த என்னோட நகை. மிகவும் சிரமப்பட்டு நான் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன். என்னை ரொம்ப மன வேதனைக்கு ஆளாக்கி விட்டாய்” என்று அவர் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த சமயத்திலும்,  ஆதியிடம் “ஸ்வேதாவின் பிரச்சனையில் இருந்து டைவர்ட் செய்யும் வகையில்தான் தாமரை இப்படி செய்து வருகிறார்” என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர். இதில், யார் சொல்வது உண்மை என்பதை பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | மோனலிசாவிடம் மோசமாக நடந்து கொண்ட இயக்குநர்! பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகள்..

மேலும் படிக்க | நடிகைகளுக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்த பிரபல நடிகர்! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..

