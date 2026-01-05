ஷேன் நிகம் நடித்துள்ள ஹால் படத்தை திரையிட மறுப்பு?

தமிழ்நாட்டில் மலையாள திரைப்படமான ‘ஹால் (Haal)’-க்கு திட்டமிட்ட முறையில் திரையிடல்கள் மறுக்கப்பட்டதாக, PVR Cinemas – தமிழ்நாடு நிர்வாகம் மீது அதிகாரப்பூர்வ புகார் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. புகார் அளித்துள்ளவர், தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினராகவும், CCKTDFD அமைப்பின் செயலில் உள்ள விநியோகஸ்தர் உறுப்பினராகவும் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரைப்படத் துறையின் நடைமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் குறித்து முழுமையான அறிவுடன் செயல்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
நல்ல வரவேற்பு!
‘ஹால்’ திரைப்படம் கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் உள்ள PVR திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக வெளியிடப்பட்டு, பார்வையாளர்களிடமிருந்து நல்ல வரவேற்பையும், வர்த்தக ரீதியாக திருப்திகரமான வசூலையும் பெற்று வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் திரையிடல் மறுக்கப்பட்டிருப்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. பலமுறை தொடர்பு கொண்டும், நியாயமான கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டபோதிலும், PVR தமிழ்நாடு நிர்வாகம் எந்தவொரு திரையிடலையும் வழங்க மறுத்துள்ளதாக புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, PVR தமிழ்நாடு நிரலாக்க பொறுப்பில் உள்ள திரு. பாலு, பேச்சுவார்த்தைகளின் போது மிகுந்த தொழில்முறைமையற்ற மற்றும் மரியாதையற்ற அணுகுமுறையைக் காட்டியதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதிக்க மனப்பான்மை
“நான் முடிவு செய்தால் மட்டுமே ஒரு படம் தமிழ்நாட்டில் PVR திரையரங்குகளில் வெளியாகும்” என்ற வகையில் அவர் பேசியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரேகை ஆதிக்க மனப்பான்மை, அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் நியாயமான திரையிடல் நடைமுறைகளின் மீதான அக்கறையின்மையை வெளிப்படுத்துவதாக புகாரில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், சாதகமான திரையிடல்கள் வழங்குவதற்காக, திரு. பாலு தனது உதவியாளர் மூலம் பணம் வசூலிப்பதாகக் கூறப்படும் தகவல்களும் தமக்கு கிடைத்துள்ளதாக புகாராளி தெரிவித்துள்ளார். இவ்விவரங்கள் தீவிரமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டியவை என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மல்டிப்ளெக்ஸ்
மற்ற மாநிலங்களில் படம் நிரூபித்துள்ள வெற்றியைப் பொருட்படுத்தாமல், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இவ்வாறு தன்னிச்சையாக திரையிடல்கள் மறுக்கப்படுவது வெளிப்படைத்தன்மையின்மை மற்றும் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தின் தவறான பயன்பாடு குறித்து கடும் சந்தேகங்களை எழுப்புகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுயாதீன மற்றும் பிராந்திய திரைப்படங்கள் தனிப்பட்ட விருப்பம் அல்லது மிரட்டலுக்கு உட்படுத்தப்படக் கூடாது என்பதும் புகாரில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தை CCKTDFD உடனடியாக ஆராய்ந்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பணிவுடன் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய அளவில் மதிப்புமிக்க மல்டிப்ளெக்ஸ் நிறுவனமாக உள்ள PVR Cinemas, நியாயம், தொழில்முறை நெறிமுறைகள் மற்றும் ஒழுக்கமான வணிக நடைமுறைகளை காக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Source: Shiek PRO
