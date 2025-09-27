English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஷேன் நிகம் நடித்துள்ள பல்டி படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

Bulti Movie Review: உன்னி சிவலிங்கம் இயக்கத்தில் ஷேன் நிகம், சாந்தனு, செல்வராகவன் நடித்துள்ள பல்டி படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:15 AM IST
  • பல்டி படம் எப்படி இருக்கு?
  • இந்த வாரம் வெளியாகி உள்ளது.
  • திரைவிமர்சனத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஷேன் நிகம் நடித்துள்ள பல்டி படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

Bulti Movie Review: STK ஃபிஷரம்ஸ் சார்பில் சாந்ஷதாே் T. குருவில்லா & பினு ஜார்ஜ் அசலக்சாண்டர் தயாரிப்பில், சேரின் ஷரச்சல் சாந்ஷதாே் இணை தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் தான் பல்டி. உன்னி சிவலிங்கம் எழுதி இயக்கி உள்ள பல்டி படத்தில் ஷேன் நிகம், சாந்தனு, செல்வராகவன், அல்போன்ஸ் புத்ரன் மற்றும் ப்ரீத்தி அஸ்ரானி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சாய் அபயங்கர் இசையில் வெளியாகும் முதல் படம் இதுவாகும். பல்டி படத்திற்கு அலெக்ஸ் ஜே. புலிக்கல் ஒளிப்பதிவு செய்ய, சிவ்குமார் வி.பானிக்கர் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ஃப்யூச்சர் அப் மற்றும் ஏ ஜி எஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தமிழகத்தில் இந்த படத்தை வெளியிடுகின்றனர். 

படத்தின் கதை

கதாநாயகன் ஷேன் நிகம், சாந்தனு மற்றும் அவரது நண்பர்கள் இந்திய கேரளா எல்லைப் பகுதியில் வசித்து வருகின்றனர். அதே பகுதியில் செல்வராகவன், அல்போன்ஸ் புத்ரன் மற்றும் பூர்ணிமா ஆகியோர் கூடுதல் வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து சம்பாதித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு அரசியல் செல்வாக்கும் உள்ளது. மேலும் இவர்கள் மூன்று பேருக்கும் தொழில் போட்டியும் இருந்து வருகிறது. கபடியில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் ஷேன் நிகம், சாந்தனு மற்றும் அவரது நண்பர்கள் பணத்திற்காக செல்வராகவனிடம் வேலைக்கு செல்கின்றனர். ஆனால் அது அவர்களின் வாழ்க்கையை மொத்தமாக மாற்றுகிறது. இறுதியில் அவர்களுக்கு என்ன ஆனது என்பதே பல்டி படத்தில் கதை. 

நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் 

தமிழ் மற்றும் மலையாளம் என இரண்டு மொழிகளிலும் இந்த படத்தை எடுத்துள்ளார். கதாநாயகன் ஷேன் நிகமின் 25வது படம் என்பதால் மிகப்பெரிய பொருட்செலவில் படம் உருவாகியுள்ளது. முதல் காட்சி முதல் கடைசி காட்சி வரை ஷேன் நிகம் திரையில் ஜொலிக்கிறார். அவரது துறுதுறுப்பான நடிப்பும், அபாரமான சண்டை காட்சிகளும் ரசிக்க வைக்கிறது. காதல் காட்சிகளிலும் நல்ல நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஹீரோவிற்கு இணையான ஒரு கதாபாத்திரத்தில் சாந்தனு நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். சண்டை காட்சிகளிலும் நன்றாக நடித்துள்ளார். மறுபுறம் வில்லனாக செல்வராகவன் தனது வழக்கமான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். ஒரு சில இடங்களில் கண்களின் மூலமே அனைவரையும் மிரட்டுவது நன்றாக உள்ளது. 

பலரும் எதிர்பாராத விதமாக அல்போன்ஸ் புத்ரன் ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் அசத்தியுள்ளார், அவருடைய வாய்ஸ் மட்டுமே பிரச்சனையாக உள்ளது. மற்றபடி சிறப்பான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். மற்றொரு வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் பூர்ணிமா நடித்துள்ளார். கதாநாயகி ப்ரீத்தி அசராணிக்கு படத்தில் பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை, இருப்பினும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் நல்ல ஒரு நடிப்பில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.  கதாநாயகனின் நண்பர்களாக வரும் இரண்டு பேரும் நன்றாக நடித்துள்ளார். 

படம் எப்படி உள்ளது?

முதல் காட்சி தொடங்கி அடுத்தடுத்த காட்சிகளில் சீட்டு நுனியில் நம்மை அமர வைக்கிறார் இயக்குனர் உன்னி சிவலிங்கம். பரபரப்பான திரைக்கதையில் முதல் பாதி எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் செல்கிறது. ஆரம்பத்தில் திருவிழாவில் நடைபெறும் காட்சிகள், கபடி தொடர்பான காட்சிகள், சண்டை காட்சிகள் என அனைத்தும் சிறப்பாக அமைந்திருந்தது. குறிப்பாக கபடியை அவர்கள் படம் பிடித்த விதம் சிறப்பு. இதற்கு ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் எடிட்டருக்கு தனி பாராட்டுக்கள்.

சண்டைக் காட்சிகளிலும் கபடியை கொண்டு வந்த விதம் சிறப்பாக இருந்தது. இரண்டாம் பாதியில் படம் சற்று வேகம் குறைகிறது, குறிப்பாக அதிகமான வன்முறை காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளது. நீளமான சண்டைகளும் ஒரு கட்டத்தில் சலிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை படத்திற்கு பக்க பலமாக உள்ளது, ஒரு புதுவித இசையை கேட்கும் உணர்வு வருகிறது. படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களை பற்றியும் முழுமையான தகவல்கள் கொடுக்கப்படுவதால் அந்த கதாபாத்திரங்கள் என்ன செய்தாலும் அதற்கான நியாயம் நமக்கு புரிகிறது. அதுவே இந்த படத்தின் வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. பல்டி மலையாளத்தில் வெளியாகி உள்ள மற்றொரு சிறப்பான படம்.

