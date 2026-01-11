English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pongal 2026: பராசக்திக்கு போட்டியாக பொங்கலுக்கு தமிழில் வெளியாகும் 3 படங்கள்!

Pongal 2026: பராசக்திக்கு போட்டியாக பொங்கலுக்கு தமிழில் வெளியாகும் 3 படங்கள்!

ஜனநாயகன் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி படமும் மோதுவதாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக, ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகவில்லை.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 11, 2026, 07:32 AM IST
  • ஜனநாயகன் ரிலீஸ் இல்லை!
  • பராசக்திக்கு போட்டியா?
  • வெளியாகும் 4 படங்கள்!

Pongal 2026: பராசக்திக்கு போட்டியாக பொங்கலுக்கு தமிழில் வெளியாகும் 3 படங்கள்!

விஜய் நடிப்பில், ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவான ஜனநாயகன் திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இது விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால், எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தது. ஜனநாயகன் படத்துடன் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த பராசக்தி படமும் மோதுவதாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக, ஜனநாயகன் படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகவில்லை. படக்குழு தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளனர். இந்த அறிவிப்பு விஜய் ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை தந்தாலும், மற்ற தயாரிப்பாளர்கள் குஷியில் உள்ளனர். ஜனநாயகன் என்ற பெரிய படம் தள்ளி போய் உள்ளதால் நான்கு புதிய படங்கள் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ள. 

மேலும் படிக்க | யாஷின் ‘டாக்ஸிக்’ : மெலிசா பாத்திரத்தில் ருக்மணி வசந்த், ஃபர்ஸ்ட் லுக் இதோ

வா வாத்தியார்

சூது கவ்வும், காதலும் கடந்து போகும் போன்ற படங்களை இயக்கிய நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில், கார்த்தி நடித்துள்ள படம் வா வாத்தியார். ஸ்டூடியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜா தயாரித்துள்ள இந்த படம், நீண்ட நாட்களாகவே வெளியாக திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. இந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக கீர்த்தி ஷெட்டி நடித்துள்ளார். தமிழில் இவருக்கு இது முதல் படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வழக்கமான கமர்ஷியல் படமாக இல்லாமல், நலன் குமாரசாமியின் பாணியில் ஒரு வித்தியாசமான என்டர்டெயினராக இது இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

திரௌபதி 2

தமிழ் சினிமாவில் சர்ச்சைகளுக்கும் விவாதங்களுக்கும் பெயர்போனவர் இயக்குநர் மோகன் ஜி. இவரது இயக்கத்தில் 2020ல் வெளியான திரௌபதி திரைப்படம், குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய வசூல் வெற்றியை பெற்றது. தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகமான திரௌபதி 2 பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது. முதல் பாகத்தை போலவே இதிலும் ரிச்சர்ட் ரிஷிதான் நாயகன். அவருடன் ஒளிப்பதிவாளரும் நடிகருமான நட்டி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ள இந்த படம், ஜனவரி 14ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

தலைவர் தம்பி தலைமையில்

பொங்கல் ரேஸில் இணைந்திருக்கும் மற்றொரு சர்ப்ரைஸ் ஜீவா நடித்துள்ள தலைவர் தம்பி தலைமையில். நித்திஷ் சகாதேவ் இயக்கத்தில், கண்ணன் ரவி தயாரித்துள்ள இப்படம், முதலில் ஜனவரி 30ம் தேதி தான் வெளியாவதாக இருந்தது. ஆனால், விஜய்யின் படம் தள்ளிப்போனதால், இந்த தேதியை தவறவிட கூடாது என முடிவு செய்த படக்குழு, ஜனவரி 15ம் தேதி மாட்டு பொங்கல் அன்று படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. 

theri

ரீ ரிலீஸ்

மேலும் கடந்த 7 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு காரணங்களால் வெளியாகாமல் இருக்கும் சர்வர் சுந்தரம் படமும் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. சசிகுமார் நடித்துள்ள ஃப்ரீடம் படமும் பொங்கல் ரேஸில் இணைய வாய்ப்புள்ளது. இது தவிர விஜய்யின் தெறி மற்றும் மெர்சல் படங்களும் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. விஜய்யின் ஜனநாயகன் படம் ரிலீஸ் ஆகாத குறையை கார்த்தி, சந்தானம், ஜீவா, மோகன் ஜி படங்கள் கைகொடுக்க உள்ளன. இந்த பொங்கல் வசூல் வேட்டை யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?

