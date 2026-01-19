English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் பயனர்களுக்கு அதிர்ச்சி! கட்டணம் அதிரடி உயர்வு!

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் பயனர்களுக்கு அதிர்ச்சி! கட்டணம் அதிரடி உயர்வு!

 ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் ஆண்டு சந்தா கட்டணங்களை அதிரடியாக உயர்த்தி உள்ளது. இந்த புதிய கட்டணம் உயர்வு வரும் ஜனாதி 28ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 19, 2026, 09:11 PM IST
  • ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் பயனர்களுக்கு அதிர்ச்சி!
  • சந்தா கட்டணம் அதிரடி உயர்வு..
  • ஜனவரி 28 முதல் அமல்!

இந்தியாவில் கொரோனா காலகட்டத்திற்கு பிறகு ஓடிடி தளங்களில் படங்களை பார்க்கும் ரசிகர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் நெட்பிலிக்ஸ் மற்றும் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளங்களைவிட, ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திற்கு அதிக சப்ஸ்க்ரைபர்கள் உள்ளனர். காரணம் இதில் விஜய் டிவியின் நிகழ்ச்சிகளும், கிரிக்கெட் லைவ், ஐபிஎல் தொடர்கள் இருக்கும். மேலும் சில தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களுடன் இணைந்தும் மக்களுக்கு இலவசமாக ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளம் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் ஆண்டு சந்தா கட்டணங்களை அதிரடியாக உயர்த்தி உள்ளது. குறிப்பாக சூப்பர் மற்றும் பிரீமியம் திட்டங்களின் கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய கட்டணம் உயர்வு வரும் ஜனாதி 28ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!

திடீர் விலை உயர்வுக்கான காரணம் 

கடந்த சில ஆண்டுகளாக மொபைலில் படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர் பார்ப்பதை விட ஸ்மார்ட் டிவி மற்றும் டேப் போன்ற சாதனங்களில் ஓடிடி தளங்களை பார்ப்பது அதிகரித்துள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு நல்ல தரத்தில் வீடியோக்களை வழங்குவதற்கு அதிக செலவாகிறது என்பதால் ஹாட்ஸ்டார் நிறுவனம் இந்த விலை உயர்வை கொண்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. புதிய விலை உயர்வின்படி, முன்பு ரூபாய் 1499 ஆக இருந்த வருடாந்திர கட்டணம் தற்போது 2199 ஆக உயர்ந்துள்ளது. சூப்பர் பிளான் ஆண்டு சந்தா ரூபாய் 899ல் இருந்து 1099 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

புதிய பிளான் அறிமுகம் 

இந்த கட்டண உயர்வு பிரீமியம் மற்றும் சூப்பர் சந்தாக்களுக்கு மட்டுமே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மொபைலில் ஹாட்ஸ்டார் தளத்தை கண்டுகளிக்க பழைய கட்டணமே தொடர உள்ளது. மூன்று மாதம் மற்றும் ஒரு வருட திட்டங்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் பழைய விலையில் தொடரும். மேலும் புதிதாக ரூபாய் 79 என்ற மாதாந்திர கட்டணமும் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. நீங்கள் ஆட்டோ ரினிவல் ஆப்ஷனை எனேபிள் செய்து இருந்தால், உங்களுக்கு பழைய கட்டணமே எடுக்கப்படும் என்றும், அப்படி இல்லை என்றால் புதிய கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல ஹாலிவுட் படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்களை சூப்பர் மற்றும் பிரீமியம் சந்தாதாரர்கள் மட்டுமே பார்க்க முடியும். மொபைல் சந்தாதாரர்கள் ஹாலிவுட் படங்களை பார்க்க வேண்டும் என்றால் கூடுதலாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் கட்டண உயர்வு விவரம்!

சூப்பர் பிளான்

1 வருடம்: ரூ. 899-லிருந்து ரூ. 1,099 ஆக உயர்வு.
3 மாதம்: ரூ. 299-லிருந்து ரூ. 349 ஆக உயர்வு.
       
பிரீமியம் பிளான்

1 வருடம்: ரூ. 1,499-லிருந்து ரூ. 2,199 ஆக அதிரடி உயர்வு.
3 மாதம்: ரூ. 499-லிருந்து ரூ. 699 ஆக உயர்வு.

மேலும் படிக்க | Bigg Boss Tamil 9: பிக் பாஸ் 9 மகுடத்தை வென்ற திவ்யா கணேசன் யார் தெரியுமா?

