கேரள நடிகை ரூமிற்குள் சென்ற கல்லூரி மாணவர்! பின்பு நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

சென்னை தியாகராய நகர் எப்போதும் பரபரப்பாக இயங்கும் ஒரு பகுதியாகும். இங்குள்ள தாமஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள ஒரு உயர்தர நட்சத்திர ஓட்டலில், கேரளாவை சேர்ந்த 26 வயது நடிகை ஒருவர் தங்கியிருந்தார். சினிமா படப்பிடிப்பு தொடர்பாக சென்னை வந்திருந்த அவர், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மாலை நேரத்தில் தனது அறையில் ஓய்வெடுத்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவரது அறையில் இருந்த இண்டர்காம் தொலைபேசி பழுதாகி உள்ளது. இதனால் விடுதி வரவேற்பறைக்கு சென்ற நடிகை, இது குறித்து புகார் தெரிவித்துவிட்டு மீண்டும் தனது அறைக்கு திரும்பினார். சிறிது நேரத்தில், அவரது அறை கதவு தட்டப்பட்டது. கதவை திறந்தபோது, விடுதி ஊழியர் உடையில் நின்றிருந்த இளைஞர் ஒருவர் தொலைபேசியை சரி செய்ய வந்துள்ளேன் என்று கூறியுள்ளார். இதை நம்பிய நடிகையும் அவரை உள்ளே அனுமதித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | அதர்வா இரட்டை வேடத்தில் நடிக்கும் ‘வலை’ திரைப்படம்! ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு..
செல்ஃபி மோகத்தில் எல்லை மீறிய இளைஞர்
உள்ளே நுழைந்த அந்த இளைஞர், தொலைபேசியை சரி செய்வது போல பாவனை செய்துள்ளார். ஆனால், அவரது உண்மையான நோக்கம் வேறாக இருந்துள்ளது. திடீரென நடிகையிடம் நீங்கள் அந்த பிரபல நடிகைதானே? உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுடன் ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? என்று கேட்டுள்ளார். முன்பின் தெரியாத நபர் என்பதால், நடிகை புகைப்படம் எடுக்க முதலில் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், அந்த இளைஞர் விடுவதாக இல்லை. ஒரே ஒரு செல்ஃபி மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று விடாப்பிடியாக கெஞ்சியுள்ளார். அவரது வற்புறுத்தல் தாங்காமல், ஒரு கட்டத்தில் நடிகை சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால், செல்ஃபி எடுக்கும் சாக்கில் அந்த இளைஞர் நடிகைக்கு மிக அருகில் சென்று நின்றதோடு, திடீரென அவரை இருக்கமாக கட்டிப்பிடித்து தகாத முறையில் நடக்க முயன்றுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த நடிகை, கூச்சலிட்டு உதவி கேட்டார். நடிகையின் அலறல் சத்தம் கேட்டதும், அந்த இளைஞர் அறையை விட்டு தப்பியோடினார்.
போலீஸ் விசாரணை
இந்த சம்பவத்தால் கடும் அதிர்ச்சியும் மன உளைச்சலும் அடைந்த அந்த நடிகை, உடனடியாக காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் அளித்தார். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த மாம்பலம் போலீஸார், விடுதியில் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், நடிகையிடம் அத்துமீறிய நபர் நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த சையது அப்ரிடி (20) என்பது தெரியவந்தது. சென்னையில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் படித்து வரும் இவர், தனது செலவுக்காக அந்த விடுதியில் பகுதிநேர வரவேற்பாளராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். போலீஸார் அவரை பிடித்து விசாரித்தபோது, அவர் தான் செய்த தவறை ஒப்புக்கொண்டார். ஆரம்பத்தில், அவர் ஒரு கல்லூரி மாணவர் என்பதாலும், அவரது எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் என்பதாலும், போலீஸார் அவரை எச்சரித்துவிட்டு, மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி வாங்கிக்கொண்டு விடுவிக்க நினைத்தனர். ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட நடிகை இதற்கு திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டார்.
சட்டப்படி நடவடிக்கை
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்றும், தனக்கு நேர்ந்த பாலியல் சீண்டலுக்கு உரிய நீதி வேண்டும் என்றும் நடிகை உறுதியாக நின்றார். இதையடுத்து, மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் நடிகை எழுத்துப்பூர்வமாகப் புகார் அளித்தார். புகாரை பெற்றுக்கொண்ட போலீஸார், சையது அப்ரிடி மீது பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து அவரைக் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். பகுதிநேர வேலைக்கு செல்லும் கல்லூரி மாணவர்கள், வேலையிடத்தில் கண்ணியத்துடனும் பொறுப்புடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைந்துள்ளது. நட்சத்திர விடுதியில் பாதுகாப்பு குறைபாடு இருந்ததா என்பது குறித்தும் போலீஸார் ஓட்டல் நிர்வாகத்திடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | விஜய் படத்தில் அறிமுகமான நடிகை.. ஆனா 15 ஆண்டுகளாக பட வாய்ப்பே இல்லை! யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ