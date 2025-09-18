English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிர்ச்சி.. நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்!

Robo Shankar: நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் திடீரென உடல் நலக் குறைவால் காலமானார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 18, 2025, 09:55 PM IST

Robo Shankar Passes Away: பிரபல தொலைக்காட்சி மூலம் பிரபலமான ரோபோ சங்கர் (46) பின்னர் வெள்ளித்திரையில் அறிமுகமாகி பல திரைப்படங்களில் நடித்து மக்களில் மனதில் இடம் பிடித்தார். குறிப்பாக தனுஷின் மாரி, வேலைனு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன் என அவரின் நகைச்சுவை பட்டித்தொட்டி எங்கும் பிரபலமானது. இந்த நிலையில், நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர், இன்று இரவு உடல் நலக் குறைவால் திடீரென காலமானார். இது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

ரோபோ சங்கர் நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 16) மதியம் சென்னையில் ஒரு படப்பிடிப்பில் பங்கேற்ற அவருக்கு திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவரை படக்குழுவினர் சென்னை துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று அனுமதித்தனர். 

இதனைத் தொடர்ந்து அவருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவருக்கு நீர்சத்து குறைபாடு மற்றும் குறைந்த ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டதால் அவர் மயக்கம் அடைந்ததாக தெரிவித்த மருத்துவர்கள், அவர் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் மருத்துவ சிகிச்சையில் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி உள்ளனர். 

அதன்படி ரோபோ சங்கர் மருத்துவ கண்காணிப்பில் நேற்று முன்தினம் முதல் இருந்து வந்தார். வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்த நிலையில், திடீரென சிகிச்சை பலனின்றி இன்று இரவு உயிரிழந்தார். ரோபோ சங்கரின் மறைவு திரையுலகினர், ரசிகர்கள் என அனைத்து தரப்பினரிடமும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இவரது மறைவுக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். ரோபோ சங்கருக்கு வயது 46 மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.  

