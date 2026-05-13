/மாரடைப்பால் திடீர் மரணமடைந்த பிரபல நடிகர்: சோகத்தில் திரையுலகம்!

மாரடைப்பால் திடீர் மரணமடைந்த பிரபல கன்னட நடிகர் திலீப் ராஜ்: சோகத்தில் மூழ்கிய கன்னட திரையுலகம்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கன்னட திரையுலகில் பிரபலமான நடிகரும், தயாரிப்பாளரும், நாடக கலைஞருமான திலீப் ராஜ் இன்று அதிகாலையில் ஏற்பட்ட மாரடைப்பால் காலமானார். அவருக்கு வயது வெறும் 47 தான். எந்தவிதமான உடல்நல குறைபாடும் இன்றி ஆரோக்கியமாக இருந்து வந்த அவரது திடீர் மரணம், கன்னட திரையுலகினர், சின்னத்திரை கலைஞர்கள் மற்றும் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. பெங்களூருவைச் சேர்ந்த திலீப் ராஜ், இன்று அதிகாலை தனது வீட்டில் தூங்கி கொண்டிருந்தபோது அவருக்கு திடீரென கடுமையான மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் உடனடியாக மயங்கி சரிந்ததை தொடர்ந்து, அவரது குடும்பத்தினர் அவரை மீட்டு அருகில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அவரது உயிர் பிரிந்துவிட்டதாக அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அவரது மரண செய்தியை அவரது குடும்பத்தினர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். இறந்த திலீப் ராஜுக்கு ஸ்ரீவித்யா என்ற மனைவியும், இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். அவரது மனைவியும் ஒரு தொலைக்காட்சி தயாரிப்பாளர் தான்.
1978ல் பெங்களூருவில் பிறந்த திலீப் ராஜுக்கு கல்லூரி பருவத்தில் நடனத்தின் மீது தான் அதிக ஆர்வம் இருந்தது. அதன்பிறகு நாடக குழுவில் இணைந்து பல நாடகங்களில் நடித்து தனது நடிப்பு திறமையை வளர்த்து கொண்டார். Kambada Mane என்ற டெலிபிலிம் மூலம் சின்னத்திரையில் அறிமுகமான இவர், 2005ம் ஆண்டு Boyfriend என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் தடம் பதித்தார். எனினும், அவருக்கு திரையுலகில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையையும் அடையாளத்தையும் கொடுத்தது 2007ம் ஆண்டு வெளியான Milana திரைப்படம் தான். கன்னட சூப்பர்ஸ்டாரான மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருடன் இணைந்து அவர் நடித்த அந்த படம் அவருக்கு மாபெரும் வெற்றியையும் ரசிகர்களின் அன்பையும் தேடி கொடுத்தது. தன்னுடைய திரைப்பயணத்தில் சுமார் 24க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார்.
சினிமாவில் சாதித்தாலும், திலீப் ராஜ் சின்னத்திரையிலும் தனக்கென ஒரு தனி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியிருந்தார். ஜீ கன்னடா தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான Hitler Kalyana என்ற மாபெரும் வெற்றி பெற்ற சீரியலில் ஹீரோவாக நடித்து கர்நாடகாவில் உள்ள அனைத்து இல்லத்தரசிகளின் மனதிலும் இடம்பிடித்தார். மேலும் Janani என்ற தொடரும் அவரது கேரியரில் பெரிய பிரேக் கொடுத்தது. நடிகராக மட்டுமின்றி தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான DR Creation மூலமாக பல வெற்றிபெற்ற தொலைக்காட்சி தொடர்களையும் அவர் தயாரித்துள்ளார். அத்துடன், அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த டப்பிங் கலைஞராகவும் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
வெறும் 47 வயதே ஆன திலீப் ராஜின் இந்த அகால மரணத்தை கன்னடத் திரையுலகினரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. பல நடிகர்களும், இயக்குநர்களும் அவரது வீட்டிற்கு விரைந்து சென்று அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். சமூக வலைதளங்களில் அவரது ரசிகர்கள் தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஒரு நாடக கலைஞனாக தனது வாழ்க்கையை தொடங்கி, சின்னத்திரை, வெள்ளித்திரை என அனைத்திலும் தனது தனித்துவமான நடிப்பால் மக்களை மகிழ்வித்த திலீப் ராஜின் மறைவு, கன்னட திரைத்துறைக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத ஒரு பேரிழப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது.