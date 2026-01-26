நிஜத்தில் சிறை ஜோடிகளுக்கு என்ன ஆனது? இயக்குனர் தமிழ் விளக்கம்!

செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ சார்பில், தயாரிப்பாளர் SS லலித் குமார் தயாரிப்பில், நடிகர் விக்ரம் பிரபு, L.K. அக்ஷய் குமார், அனிஷ்மா அனில்குமார் மற்றும் அனந்தா தம்பிராஜா நடிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில், மாறுபட்ட களத்தில் உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து கடந்த மாதம் வெளியான படம் “சிறை”. கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டமாக உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த படத்திற்கு ஏற்கப்பட்ட வரவேற்பு கிடைத்தது. இயக்குனர் தமிழ் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை கதையாக எழுதியுள்ளார். குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும், மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்தது சிறை. தற்போது ஓடிடியில் வெளியாகி, மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
மேலும் படிக்க | மங்காத்தா Vs கில்லி: ரீ-ரிலீஸில் கிங் யார்? பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்ஷனில் டாப்பில் இருக்கும் படம்..
படத்தின் கதை!
நீதிமன்ற டிராமாவாக உருவான சிறை படத்திற்கு, இயக்குனர் தமிழ் கதையை, சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கி உள்ளார். ஒரு கொலை குற்றவாளியை கோர்ட்டுக்கு அழைத்துச் செல்லும் பணியின் போது, ஒரு காவல் அதிகாரிக்கும், அந்த குற்றவாளிக்கு இடையே நடக்கும் உரையாடல்களும், அதன் பின்பு என்ன நடக்கிறது என்பதே படத்தின் மைய கரு. அமைப்பு ரீதியான அழுத்தங்கள், மனிதநேய உணர்வுகள் மற்றும் நெறிமுறை முரண்பாடுகள் ஆகியவற்றின் நடுவே சிக்கிக்கொள்ளும் ஒரு நேர்மையான காவல் அதிகாரியின் பயணமாக இந்த படம் அமைந்தது. படம் பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் கிளைமாக்ஸ் காட்சியை பார்த்து மெய் சிலிர்த்து போய் உள்ளனர். படத்தில் இந்த ஜோடிகள் சேர்ந்தாலும், இது உண்மை கதை என்பதால் நிஜ வாழ்க்கையில் இந்த ஜோடிக்கு என்ன ஆனது என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுந்துள்ளது.
இயக்குனர் தமிழ்
இயக்குனர் தமிழ் அவர் காவல்துறையில் பணிபுரிந்த போது அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வைத்து தான் இந்த படத்தின் கதையை எழுதியுள்ளார். அப்படி அவர் ஆயுதப்படையில் காவலராக பணி புரிந்த போது, ஒரு கொலை குற்றவாளியை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அழைத்துச் செல்லும் வழியில் அவரிடம் பேசிய போது, தனது காதலியை பற்றி அந்த குற்றவாளி தெரிவித்துள்ளார். பின்பு படத்தில் காட்டி உள்ளது போல, நீதிபதியிடம் அவர்களை அமர வைத்து பேச வைக்க முயற்சி செய்துள்ளார் இயக்குனர் தமிழ். ஆனால் படத்தில் காட்டியுள்ளது போல அவருக்கு உண்மை ஜாமீன் கிடைத்து வெளியே வந்து அந்த பெண்ணுடன் சேர்ந்தாரா என்பது தனக்கு தெரியாது என்று இயக்குனர் தமிழ் தெரிவித்துள்ளார். உண்மையில் அதன் பிறகு அந்த வழக்கை பற்றி மறந்து விட்டதாகவும், சென்னைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்பட்டதால் அந்த வழக்கில் என்ன நடந்தது என்பது எனக்கு தெரியாது என்றும் தமிழ் தெரிவித்தார். காவல்துறையில் பணிபுரியும் தனது நண்பரிடம் இது பற்றி சொன்னதாகவும், ஆனால் அவரும் மறந்துவிட்டதாக சமீபத்திய பேட்டியில் தமிழ் தெரிவித்துள்ளார்.
சிறை குறித்து விக்ரம் பிரபு
சிறை என் நடிப்பு பயணத்தில் மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான, மனதுக்கு நெருக்கமான திரைப்படங்களில் ஒன்று. என் கதாபாத்திரம் கடமையால் கட்டுப்பட்டவன்; அதே நேரத்தில் அவன் பணியாற்றும் அமைப்பையே கேள்வி கேட்பவன். இந்த படம் தமிழ் ZEE5 வழியாக பரந்த ரசிகர்களை அடைய போவது எனக்கு மிகுந்த உற்சாகம் தருகிறது. எல்லா பிராந்தியங்களிலும் உள்ள பார்வையாளர்கள் இந்த கதையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் என்று விக்ரம் பிரபு தெரிவித்துள்ளார்.
தன் கதாபாத்திரம் குறித்து L.K. அக்ஷய் குமார் கூறியதாவது, “இந்த படம் நடிகராக எனக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது. என் கதாபாத்திரம் முழுமையாக நல்லவன் அல்லது கெட்டவன் என வரையறுக்க முடியாதவன். சூழ்நிலைகளும் முடிவுகளும் அவனை உருவாக்குகின்றன. ‘சிறை’ படம் எனக்கு அறிமுகப்படமாக அமைந்தது எனக்குப் பெருமை. இது தமிழ் ZEE5-இல் வெளியாகிறது என்பதில் அளவில்லா மகிழ்ச்சி. வலுவான உள்ளடக்கத்தைக் கொண்ட சினிமாவை மதிக்கும் தளம் அது. இதன் மூலம் அனைவரும் இப்படத்தை ரசிப்பார்கள் என நம்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | 12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ