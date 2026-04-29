யாஷ் நடித்த டாக்சிக் படம் வெளியாகாது! படக்குழு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

கன்னட சினிமாவில் முன்னணி நடிகரான யாஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய படமான டாக்ஸிக் திரைப்படம், ஜூன் 4ம் தேதி வெளியாக இருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்த மார்ச் மாதமே வெளியாக வேண்டிய இப்படம், ஜூன் 4க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இரண்டாவது முறையாக தள்ளிப்போயுள்ளது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கே.ஜி.எஃப் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு, இந்தியா முழுவதும் பிரபலமான யாஷ் நடிப்பில் வெளியாகும் அடுத்த படம் என்பதால் இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு பெருமளவில் உள்ளது.
நடிகர் யாஷின் அறிக்கை
இது குறித்து நடிகர் யாஷ் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நாம் உருவாக்கும் படங்கள் சில; ஆனால், சினிமா மீது நாம் ஏன் காதல் கொண்டோம் என்பதை நமக்கு நினைவூட்டும் படங்கள் சில. டாக்ஸிக் அத்தகைய ஒரு பயணமாகவே அமைந்தது. சினிமா காம் மாநாட்டில் எங்கள் படத்தை வெளியிட்டதும், உலகளவில் கிடைத்த அமோகமான வரவேற்பை கண்டதும், நாங்கள் எப்போதும் நம்பி வந்த ஒரு விஷயத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது. அதாவது, இந்த படம் உலகளவில் அதன் முழுமையான ஆற்றலை அடைய தகுதியானது என்பதே அது.
டாக்ஸிக் படம் தயாராகிவிட்டது; தற்போது நாங்கள் உலகளாவிய விநியோகம் மற்றும் கூட்டாண்மைகளை ஒருங்கிணைத்து வருகிறோம். இதன் காரணமாக, எங்கள் வெளியீட்டு கால அட்டவணையை மறுசீரமைக்க முடிவு செய்துள்ளோம். முன்னதாக அறிவித்தபடி ஜூன் 4 அன்று படம் வெளியாகாது என்றாலும், பின்னர் உலகளவில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு தேதியில் வெளியிடப்படும். டாக்ஸிக் விரைவில் உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளுக்கு வரும்.
— Yash (@TheNameIsYash) April 29, 2026
இந்திய சினிமா தனது குரலை கண்டறிந்து, மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உலக அரங்கில் அடியெடுத்து வைக்கும் இக்காலத்தில், தரத்தை உயர்த்துவது நம் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பாகும். ஒரு நடிகர்-தயாரிப்பாளராக, இந்திய திரையுலகிற்கும் நம் அனைவருக்கும் எனது பங்களிப்பைச் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இந்த தருணத்தை நான் காண்கிறேன். நமது படம் உலகை, அது ஏற்படுத்த வேண்டிய தாக்கத்துடன் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய நேரம் ஒதுக்குவதன் மூலம் இதை செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு அடியிலும், ஒவ்வொரு மாற்றத்திலும் உங்கள் ஆதரவு என்னுடன் நிலைத்திருக்கிறது, அதை நான் ஆழ்ந்த நன்றியுணர்வுடன் போற்றுகிறேன். சில கதைகளுக்கு பொறுமை தேவை; சில பயணங்களுக்கு அது அவசியமாகிறது. நீங்கள் ரசித்து கொண்டாடும் ஒரு திரைப்படத்தை உங்களுக்கு வழங்குவோம் என உறுதியளிக்கிறோம் - இந்திய திரையுலகிற்கு ஒரு பெருமைக்குரிய தருணமாக திகழும் ஒரு திரைப்படம்," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏன் ஒத்திவைப்பு?
இந்த படம் முன்னதாக மார்ச் 19ம் தேதி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், அந்த சமயத்தில் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்ட போர் பதற்றம் காரணமாக, ஓவர்சீஸ் வசூல் பாதிக்கப்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, ஜூன் 4ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தற்போது இரண்டாவது முறையாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள இந்த முடிவுக்கு பின்னால் பல்வேறு காரணங்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள், குறிப்பாக சிஜிஐ வேலைகள் இன்னும் முழுமையடையவில்லை என்றும், சில காட்சிகளை மீண்டும் படமாக்க உள்ளதாகவும் திரைவட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, உலக அளவில் நிலவும் போர் பதற்றமும், டிஜிட்டல் விற்பனையில் உள்ள மந்தநிலையுமே படக்குழு இந்த முடிவை எடுக்க முக்கிய காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு
சமீபத்தில் இந்த படத்தை படக்குழுவினர் தங்களுக்கு வேண்டிய விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் சினிமா பிரபலங்களுக்கு போட்டு காட்டியுள்ளனர். படத்தை பார்த்தவர்கள், படம் மிகவும் சிறப்பாக வந்துள்ளதாகவும், நிச்சயம் மாபெரும் வெற்றியடையும் என்றும் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த படத்தை ஒரு கன்னட படமாக மட்டும் இல்லாமல், உலக அளவில் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்கும் பான்-இந்தியா படமாக வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர். கே.ஜி.எஃப் சாப்டர் 2 என்ற பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு யாஷ் நடிக்கும் படம் இதுவாகும். இந்த படத்தைக் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியுள்ளார். கேங்ஸ்டர் த்ரில்லர் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். யாஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த படத்திலிருந்து வெளியான டீசர் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றதோடு, சில சர்ச்சைகளையும் உருவாக்கியது.
ரசிகர்களின் நிலை
யாஷின் ரசிகர்களுக்கு டாக்ஸிக் படம் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கே.ஜி.எஃப் 2 படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகள் ஆவதால், தங்களது விருப்பமான நடிகரை மீண்டும் திரையில் பார்க்க அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் காத்திருந்தனர். இருப்பினும், இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிச்சயம் டாக்ஸிக் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்ற நம்பிக்கை ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. டாக்ஸிக் போன்ற மிகப்பெரிய பட்ஜெட் மற்றும் பான்-இந்தியா படங்களை வெளியிடும்போது சரியான திட்டமிடல் அவசியம்; அப்படி இல்லையென்றால் அது படத்தின் வசூலை ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கும். எனவே, அனைத்து பணிகளும் முடிவடைந்த பிறகு, மிக விரைவில் டாக்ஸிக் படக்குழுவினர் புதிய ரிலீஸ் தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
