ஸ்ருதி ஹாசன் பிறந்தநாள்! வசூலில் சாதனை படைத்த டாப் 5 படங்களின் பட்டியல் இதோ!

Shruti Haasan Birthday: உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் மகள் ஸ்ருதி ஹாசன் இன்று 40வது பிறந்தநாளை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகிறார். தற்போது இவர் நடிப்பில் வெளியான டாப் தமிழ் திரைப்படங்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
நடிகர் கமல் ஹாசன் மற்றும் நடிகை சரிகா தாகூர் தம்பயினருக்கு 1986 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 28 ஆம் தேதி பிறந்தார் ஸ்ருதி ஹாசன். சிறிய வயதில் இருந்தே ஆடல், பாடல் நடிப்பு என பல கலைகளில் ஆர்வம் கொண்ட இவருக்கு அக்ஷரா ஹாசன் என்கிற தங்கை உள்ளார். இவர் தனது 6 வயதில், நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேஷன் மற்றும் கமல் ஹாசன் நடித்திருத்திருந்த தேவர் மகன் படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருந்தார். இதன் பிறகு கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டில் ஹே ராம் படத்தில் சிறப்பு ரோலில் நடித்திருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து 2009 ஆம் ஆண்டு துணை நடிகராக லக் படத்தின் மூலம் தெலுங்கு திரையுலகில் அறிமுகமானார்.
கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டில் தமிழில் 7ம் அறிவு படத்தில் ஹீரோயின் அறிமுகமானார். இந்த படத்திற்கு சிறந்த அறிமுக கதாநாயகி என்கிற விருதை அவர் பெற்றார். இதைத் தொடர்ந்து 2015 ஆம் ஆண்டில் தளபதி விஜயுடன் புலி படத்திலும், அஜித்துடன் வேதாளம் படத்திலும் ஜோடி சேர்ந்து நடித்திருந்தார். 2012 ஆம் ஆண்டில் தனுஷூடன் ஜோடி சேர்ந்து 3 படத்தில் நடித்திருந்தார். பின்னர் 2017ம் ஆண்டு சூர்யாவுடன் ஜோடி சேர்ந்து சிங்கம் 3ல் நடித்தயார், இந்த படம் மெகாஹிட்டானது. தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதி, விஷால், என டாப் ஹீரோக்களுடன் நடித்து வந்த ஸ்ருதிஹாசன் அண்மையில் ரஜினிகாந்தின் கூலி படத்தில் நடித்திருந்தார். அடுத்து ஸ்ருதிஹாசன் டிரெயின் படத்தில் இரண்டாவது முறையாக விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து நடித்து வருகிறார். தற்போது இந்த ஆண்டு வெளியாக உள்ளது.
இதனிடையே பிரபாஸ் உடன் இணைந்து ஸ்ருதிஹாசன் நடித்த சலார் படம் தான் அவர் நடித்த படங்களிலேயே மிகப்பெரிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வேட்டை படமாக உள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் தனது 40வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அப்பா முன்னணி நடிகராக இருந்த போதிலும் தனது இளம் வயதில் இருந்தே ஸ்ருதிஹாசன் வேலைகள் செய்து தன்னை பார்த்துக் கொண்டு வருகிறார். அதன்படி நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் மொத்தமாக ரூ. 40 முதல் ரூ. 45 கோடி வரை சொத்து சேர்த்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி சொகுசு பங்களா வைத்திருக்கும் இவர் ரியல் எஸ்டேட்டிலும் முதலீடு செய்துள்ளார். கார் கலெக்ஷன் பற்றி பேசுகையில், இவரிடம் ரேஞ்ச் ரோவர் ஸ்போர்ட், ஆடி க்யூ 7 போன்ற சொகுசு கார்கள் உள்ளது. அதனுடன் இவர் ஒரு படத்துக்கு 2 முதல் 3 கோடி வரை சம்பளம் வாங்கி வருகிறாராம்.
