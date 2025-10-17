English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிம்பு ‘அரசன்’ நிஜ ரவுடி இவரா? யார் இந்த மைலாப்பூர் சிவக்குமார்?

Arasan Film Mylapore Sivakumar Story : சிம்பு நடிப்பில் உருவாகியுள்ள அரசன் படத்தின் பிரமோ வீடியோ வெளியாகி ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது. இதில் சிம்பு ரவுடியாக நடித்துள்ளார். 

Written by - Bhuvaneshwari P S | Edited by - Yuvashree | Last Updated : Oct 17, 2025, 06:37 PM IST
  • அரசன் திரைப்படம்
  • ரியல் கேங்க்ஸ்டர் கதையா?
  • இதை படிங்க..

சிம்பு நடிப்பில் உருவாகியுள்ள அரசன் படத்தின் பிரமோ வீடியோ வெளியாகி ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது. இதில் சிம்பு ரவுடியாக நடித்துள்ளார். பிரமோ வெளியான உடனே அந்த ரவுடி யார் என பலரும் ஆர்வமுடம் தேடி வருகின்றனர். இதில் அடிபடும் ஒரு ரவுடியின் பெயர் என்ன? உண்மை கதையா அரசன்? 

யார் இந்த மைலாப்பூர் சிவகுமார்?

மைலாப்பூர் சிவக்குமார்... இந்த பெயரை கேட்டாலே ஒரு நடுக்கும் ஏற்படும்... அந்த அளவுக்கு பல கேசுகளை வாங்கியவர். 1997-ல் தோட்டம் சேகர் என்ற ரவுடி கொல்லப்பட்டார். அவரது கொலைக்கு பழிக்குப்பழி வாங்க அவரது மகன்கள் 24 ஆண்டுகளாக காத்திருந்து மைலாப்பூர் சிவக்குமார் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டார். அவரது உடலில் 45 வெட்டுகள் இருந்ததாம். பொதுவாக கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் சில வெட்டுகளில் எதிரிகள் கொன்று விடுவார்கள். ஆனால் இவரை கொடூரமாக பழி உணர்வுடன் துடிக்க துடிக்க ஆத்திரம் தீர வெட்டியுள்ளனர். 

மைலாப்பூரை சேர்ந்த சிவக்குமார் ஒரு ஏ பிளஸ் ரவுடி. அவர் மீது கொலை, கடத்தல், கொலை முயற்சி என 40-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் இருந்தன. அவர் கொலை செய்யப்படும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தான் பெண் ஒருவரை உயிருடன் எரித்துக்கொலை செய்ய முயன்ற வழக்கில் சிறைக்கு சென்று வெளியில் வந்திருந்தார்.கடந்த 2021-ம் ஆண்டு இவரை அசோக் நகரில் வைத்து 10 பேர் கொண்ட கும்பல் சுத்து போட்டது. அவரை கண்டந் துண்டமாக வெட்டிப்போட்டது. போலீஸ் விசாரணையில் 23 ஆண்டுகள் கழித்து தோட்டம் சேகர் கொலைக்காக இவர் பழி வாங்கப்பட்டது தெரிய வந்தது. 

ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியா?

பலமுறை  தோட்டம் சேகர் மனைவியும், மகனும் இவரை கொலை செய்ய முயன்றுள்ளனர். ஆனால் அதில் எல்லாம் எஸ்கேப் ஆனவர் கடைசியாக கொல்லப்பட்டார்.பல கொடூர கொலைகளை செய்த இவரின் கதை தான் அரசன் என்றும், சிம்பு இவரது ரோலில் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதோடு வடசென்னை ராஜன் வகையரா கதை தான் அரசன் என்றும் கூறப்படுகிறது. எது எப்படியோ சிம்பு நடிக்கும் ரோல் உண்மையில் மைலாப்பூர் சிவக்குமார் கதையா? படம் வெளியானால் தெரிந்துவிடும்.

அரசன் படத்தின் ப்ரோமோ!

அரசன் திரைப்படத்தின் ப்ரோமோ, முன்னதாக தியேட்டர்களில் வெளியானது. அனிருத் பிறந்தநாள் மற்றும் தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியான இந்த ப்ரோமோவிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. அதன் பிறகு இன்று ப்ரோமோ யூடியூபில் வெளியானது.

இந்த படத்தின் ப்ரோமோவில் சிம்பு, கொலைக்குற்றவாளி போல காண்பித்திருக்கிறார். வட சென்னை சாயலில் இந்த கதையும் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கு காரணம், இதுவும் வடசென்னை யுனிவர்ஸில் இருக்கும் என்ற அறிவிப்பு வெளியானதுதான். அந்த படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த சில கதாப்பாத்திரங்கள், இதிலும் இடம் பெற்றிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெற்றிமாறன், இதில் என்ன மாதிரியான தீயான திரைக்கதையை எழுதியிருக்கிறார் என்பதை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | பைசன் Vs டீசல் Vs ட்யூட் : 3-ல் எந்த படம் நல்லாயிருக்கு? தீபாவளி வின்னர் யார்?

மேலும் படிக்க | அரசன் ப்ரேமோ : நேற்று தியேட்டரில் ரிலீஸ்..இன்று யூடியூபில் ரிலீஸ்! வீடியோ இதோ..

