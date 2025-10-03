English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிம்பு ரசிகர்களுக்கு ஒரு சோகமான செய்தி! பிரபலம் வெளியிட்ட ட்வீட்..என்ன விஷயம்?

STR 49 Promo Postponed : சிம்புவின் ஒரு முக்கியமான படத்தின் அப்டேட்டிற்காக ரசிகர்கள் பலர் காத்துக்கொண்டிருந்தனர். இதையடுத்து, அவர்களுக்கு ஒரு சோகமான அப்டேட்தான் கிடைத்திருக்கிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 3, 2025, 03:41 PM IST
  • சிம்பு ரசிகர்களுக்கு சோகமான செய்தி
  • படத்தின் ப்ரோமோ வருவதில் தாமதம்
  • காரணம் என்ன?

சிம்பு ரசிகர்களுக்கு ஒரு சோகமான செய்தி! பிரபலம் வெளியிட்ட ட்வீட்..என்ன விஷயம்?

STR 49 Promo Postponed : தமிழ் திரையுலகில் அதிக அளவு ரசிகர் கூட்டத்தை கொண்ட நடிகர்களுள் ஒருவர், சிலம்பரசன். டி.ராஜேந்தரின் மகனான இவரை அனைவரும் ‘சிம்பு’ என்றுதான் அழைப்பர். பல கடினமான ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இவர் இப்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராக்குக்கு வர ஆரம்பித்தார். நல்ல கதைகொண்ட படங்களையும் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

சிம்பு சைன் செய்த புது படம்!

நடிகர் சிம்பு, கடைசியாக தக் லைஃப் படத்தில் கமலுடன் சேர்ந்து நடித்திருந்தார். மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகி இருந்த இந்த படம், தியேட்டரில் வெளியான போது பலமாக சொதப்பியது. சிம்பு மற்றும் கமலை பார்க்க சென்றவர்கள் மட்டுமே தியேட்டரை நிரப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில்தான், “அடுத்த படத்தையாவது ஒழுங்கா செலக்ட் பண்ணி நடி தலைவா..” என்று சிம்புவிற்கு ரசிகர்கள் அன்பாக வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இதை காதில் வாங்கிய சிம்பு, ஒரு வழியாக வெற்றிமாறனுடன் கைக்கோர்த்தார்.

STR 49: 

இது, சிம்புவின் 49வது படமாகும். இன்னும் பெயர் வைக்காத இந்த படத்தை அனைவரும் STR 49 என்று குறிப்பிட்டு வருகின்றனர். இந்த படத்தை எஸ்தாணு தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, சில வாரங்களுக்கு முன்பாக வெளியானது. அதற்கு முன்பே, இப்படத்தின் ப்ரமோ ஷூட் மற்றும் லுக் டெஸ்டின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களும் லீக் ஆகி வைரலானது. இதையடுத்து, படத்தின் மீதிருந்த எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக எழுந்தது.

STR 49 படத்தின் ப்ரமோ, இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அனைவரும் இதற்காக காத்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், படத்தின் தயாரிப்பாளரும் பிரபலமுமான எஸ்.தாணு தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். 

அதில், “சிம்புவின் ரசிகர்களின் அன்பு வேண்டுகோளுக்கிணங்க STR & வெற்றிமாறன் படத்தின் முன்னோட்டம் திரையரங்கிலும் சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் வெளியிடுவது ரசிகர்களின் இத்தனை நாள் பொறுமைக்கு ஈடுசெய்யும் நிகழ்வாக அமையும். ஆகையால் சென்சார் பணிகள் நிறைவுற்று, விரைவில் உங்கள் கண்முன்னே அந்த மாபெரும் முன்னோட்டம் வெளிவர உள்ளது. இதுவே STR-வெற்றிமாறன் கூட்டணி மீது ரசிகர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கும் அன்பிற்கும் எங்களின் நன்றியை தெரிவிக்கும் சிறப்பு தருணமாகும். இனி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம்“ என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

என்ன சொல்ல வருகிறார்?

ப்ரமோவிற்காக காத்துக்காெண்டிருக்கும் ரசிகர்கள், “இப்போ இந்த மனிஷன் என்ன சொல்ல வராறு..” என்று மண்டையை பிய்த்துக்கொள்ள தொடங்கி விட்டனர். இதற்கு அர்த்தம், STR 49 படத்தின் ப்ரமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வெளியில் வராது என்பதுதான் என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர். சென்சாருக்கு போய்விட்டு, பின்னர் ப்ரமோவை வெளியிட வேண்டும் என்பதால், அதற்கு தாமதம் ஆகலாம் என்று யூகிக்கப்படுகிறது. வரும் தீபவளிக்கு ப்ரமோ ரிலீஸாக வாய்ப்பிருப்பதாக பலரும் பேசிக்கொள்கின்றனர். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ப்ரோமோவை எதிர்பார்த்து ஏமாறுவதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் சோக கீதங்களை வாசித்து வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | சிம்பு-வெற்றிமாறன் படத்தில் சர்ப்ரைஸ்! கேமியோ ரோலில் 3 முக்கிய பிரபலங்கள்..

மேலும் படிக்க | சிம்புவின் அடுத்த படத்தில் 2 ஹாட் நாயகிகள்! இவங்கள பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்..

About the Author
Silambarasan TRSTR 49SimbuSTR 49 PromoVetrimaaran

