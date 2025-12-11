அஜித் வாழ்த்துகளுடன் தாயகம் திரும்பிய இளம் வீரர்! டேக்வாண்டோ போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர்..

Singapore Taekwondo Championship : சிங்கப்பூரில் 11வது டேடு டேக்வாண்டோ ஓபன் சர்வதேச சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் கடந்த ஐந்தாம் தேதி முதல் 7-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டிகளில் இந்தியா சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட 15-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த 110 அணிகளைச் சேர்ந்த 1650 க்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டு விளையாடினர். இந்தியா சார்பில் தமிழ்நாடு ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் பகுதியைச் சேர்ந்த இளம் வீரர் திவாகர் மற்றும் அவருடைய பயிற்சியாளர் யுவராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அதில் பயிற்சியாளர் யுவராஜ் வெண்கல பதக்கமும் திவாகர் தங்கப் பதக்கமும் வென்றனர். மேலும் டெமோ ஜம்பிங் ஹை கிட்ஸ் போட்டியில் வெள்ளி பதக்கமும் வென்றனர். சிறப்பாக விளையாடி நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த வீரர்கள் தாயகம் திரும்பியதை அடுத்து அவர்களுக்கு சொந்த ஊரான அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
அதில் தேசூர் சங்க பொது செயலாளர் மாஸ்டர் கோதண்டன் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பள்ளி நிர்வாகிகள் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் ஆகியோர் நேரில் வந்து வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து அவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். முன்னதாக டேக்வாண்டோ போட்டியில் கலந்து கொள்ள சிங்கப்பூர் செல்லும் வீரர்கள் விமான நிலையத்தில் நடிகர் அஜித்குமாரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
