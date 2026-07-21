/பாடகர் அறிவு அதிரடி கைது! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கோஷம்..தலைமை செயலகத்தில் பரபரப்பு

Singer Arivu Arrested : தமிழ் திரையுலகின் பிரபல பாடகரான தெருக்குரல் அறிவு, நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சென்னை தலைமை செயலகத்தில் கோஷமிட்டதால் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.
தலைமைசெயலகம் முன்பாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்யகோரி ராப் பாடகர் அறிவு கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்ப்பட்டது— Nowshath A (@Nousa_journo) July 21, 2026
இதனால் அவரை காவல்துறையினர் அவரை அங்கிருந்து கைது செய்து விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர்@CMOTamilnadu @Arivubeing @TVKVijayHQ pic.twitter.com/Hl1EmhSV4y
அறிவை போலீசார் கைது செய்து அழைத்து செல்லும் காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டெல்லியில், கடந்த மாத இறுதியில் இருந்தே கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் பல்லாயிரக்கணக்காணோர் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக போராடி வருகின்றனர். இதில், நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி 20,000க்கும் மேற்பட்டோர் பேரணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்தில் இளைஞர்கள், முதியவர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என பல்லாயிரக்கணக்காணோர் கலந்து கொண்டனர். போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதோடு கண்ணீர் புகை குண்டுகளையும் வீசி போராட்டத்தை கலைக்க முயற்சி செய்தனர். இதில் 70க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கட்சி பிரதிநிதிகள் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டாவை சந்தித்து தங்களது கோரிக்கைகளை கடிதம் வாயிலாக முன் வைத்து இருக்கின்றனர்.
சிஜேபி நடத்தி வரும் இந்த போராட்டத்திற்கு நாட்டின் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து ஆதரவு குவிந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு சில சினிமா செலிப்ரிட்டிகள் போராட்டக்காரர்களை போலீசார் வன்முறையாக தாக்கியதற்கு எதிராக பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டிலும் இது குறித்து பேச வேண்டும், ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பது போராட்டக்காரர்களின் பேச்சாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டு முதல்வர் விஜய் நீட் போராட்டம் குறித்து பேசியே ஆக வேண்டும் என்று, சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். தற்போது நீட்டிற்கு எதிராக கோஷமிட்டிருக்கும் பாடகர் அறிவின் குரலும், அதுவாகத்தான் இருக்கிறது.
அறிவு, விஜய் நடிகராக இருக்கும் போதிலிருந்தே அறிவு அவருக்கு நெருக்கமானவர்களுள் ஒருவராக இருந்தார். விஜய்யின் மாஸ்டர் படத்தில் வாத்தி ரெய்டு பாடல், ஜனநாயகன் படத்தில் தளபதி கச்சேரி உள்ளிட்ட பல பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். இவ்வளவு ஏன், தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் கொள்கை பாடலையும் அறிவுதான் பாடியிருக்கிறார். விஜய் அரசியலுக்கு வந்த போது வெளிப்படையாக தவெக கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும், விஜய்யின் ஆதரவாளராக இருந்தார். இப்போது அவரைத்தான் தலைமை செயலகத்துக்கு வெளியே கோஷம் போட்ட குற்றத்திற்காக கைது செய்திருக்கின்றனர் காவல் துறையினர்.