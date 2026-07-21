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பாடகர் அறிவு அதிரடி கைது! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கோஷம்..தலைமை செயலகத்தில் பரபரப்பு

Singer Arivu Arrested : பாடகர் அறிவு, நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தலைமை செயலகத்தில் கோஷமிட்டதால் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 21, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:31 PM IST
பாடகர் அறிவு அதிரடி கைது! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கோஷம்..தலைமை செயலகத்தில் பரபரப்பு
Image Credit: Arivu Arrested | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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