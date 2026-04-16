  • ஆஷா போஸ்லே இத்தனை கோடி சொத்துக்கு அதிபதியா! வெளிநாட்டு பிசினஸ்..பெரிய கோடீஸ்வரராம்

ஆஷா போஸ்லே இத்தனை கோடி சொத்துக்கு அதிபதியா! வெளிநாட்டு பிசினஸ்..பெரிய கோடீஸ்வரராம்

Asha Bhosle Net Worth : பழம்பெரும் பாடகி ஆஷா போஸ்லே, சில தினங்களுக்கு முன்பு காலமானார். இந்த நிலையில், அவரது சொத்து விவரங்கள் குறித்த தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:50 AM IST
ஆஷா போஸ்லே இத்தனை கோடி சொத்துக்கு அதிபதியா! வெளிநாட்டு பிசினஸ்..பெரிய கோடீஸ்வரராம்

Asha Bhosle Net Worth : இந்தியாவின் பழம்பெரும் பாடகிகளுள் ஒருவராக இருந்தவர், ஆஷா போஸ்லே. கடந்த ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி, இவர் வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நல பிரச்சனை காரணமாக உயிரிழந்தார். இவரது மறைவு, இந்திய திரையுலகிற்கு பேரிழப்பாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆஷா போஸ்லே:

ஆஷா போஸ்லே, பாடகி மட்டும் கிடையாது. நடிகை மற்றும் தொழிலதிபரும் கூட. இந்தி சினிமாவை தாண்டி, தமிழ் உள்பட இந்தியாவின் பல்வேறு மொழிகளில் பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார். இவரது கெரியரில் இவர் இதுவரை 12,000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். இசைக்குடும்பத்தில் இருந்து வந்த இவர், சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இசையுலகில் பயணித்து இருக்கிறார். இவர் மும்பையில் உள்ள பிரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில், ஆஷா போஸ்லே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இவருடைய இறப்பிற்கு பாலிவுட் நட்சத்திரங்கள் மற்றும் அரசியல் பிரபலங்கள் பலர் இரங்கல் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, இவரது சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரதங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஆஷா போஸ்லே மறைவு:

ஆஷா போஸ்லே உயிரிழப்பதற்கு முந்தைய தினம், அவருக்கு திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மும்பை பிரீச் கேண்டி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு சுவாச கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்து விட்டார்.

சொத்து மதிப்பு:

மேற்கூறியது போல, ஆஷா போஸ்லே பாடகியாக மட்டும் இருந்தது கிடையாது, தொழிலதிபராகவும் இருந்திருக்கிறார். இவரது சொத்து மதிப்பானது சுமார் 200 முதல் 250 கோடியாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

ஆஷா போஸ்லே, சர்வதேச ரெஸ்டாரண்ட் பிராண்ட் ஒன்றை வைத்திருக்கிறார். அது மட்டுமன்றி ரியல் எஸ்டேட்டிலும் முதலீடு செய்து சொத்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறார். இவருக்கு மும்பை மட்டும் புனேவில் மட்டுமே சுமார்80 முதல் 100 கோடி வரை சொத்துகள் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

துபாயில் ஆஷா போஸ்லெ ’Asha's' என்கிற பெயரில் தனது முதல் ரெஸ்டாரண்டை 2002ஆம் ஆண்டில் தொடங்கினார். இந்த ரெஸ்டாரண்ட், துபாய், அபுதாபி, குவைத், பஹ்ரைன் மற்றும் இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காம் - மான்செஸ்டர் என பல இடங்களில் கிளைகளுடன் இருக்கிறது. அது மட்டுமன்றி இது வெற்றிகரமாக இயங்கியும் வருகிறது. இந்த தொழிலானது ஆஷா போஸ்லேவின் நேரடி பார்வையில் இருந்தது. இதன் நிர்வாகத்தை அவரே கவனித்துக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. 
மகன்:

ஆஷா போஸ்லேவின் தொழில் மற்றும் அவரது சினிமா சம்பாத்தியத்துடன் சேர்த்து மொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் 200 - 250 கோடி ரூபாய் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. இவருக்கு ஆனந்த் போஸ்லே என்கிற மகன் இருக்கிறார். ஜனாய் போஸ்லே என்கிற பேரனும் இருக்கிறார். மகன் ஆனந்த் போஸ்லே, ஆஷாவின் பிஸ்னஸை கவனித்தூ வருகிறார். இவருக்குத்தான் ஆஷா போஸ்லேவின் சொத்துக்கள் செல்லும் என்று கருதப்படுகிறது. காரணம், சொத்துக்களை கவனிப்பதாலும், ரத்த சொந்தம் கொண்டவராக இருப்பதாலும், இவர்தான் வாரிசாக கருதப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

பிள்ளைகள் மறைவு:

ஆஷா போஸ்லேவிற்கு ஹேமந்த் மற்றும் வர்ஷா என இரு பிள்ளைகள் இருந்தனர். இதில் ஹேமந்த், 2015ஆம் ஆண்டு மறைந்தார். வர்ஷா, 2012ஆம் ஆண்டிலேயே உயிரிழந்து விட்டார். ஆஷா போஸ்லேவின் பிள்ளைகளில் ஆனந்த் போஸ்லே மட்டும்தான் தற்போது உயிருடன் இருக்கிறார். இதனால் அவர் மட்டும்தான் இனி குடும்ப சொத்துக்களை நிர்வகிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.

உடல் அடக்கம்:

ஆஷா போஸ்லேவின் இறுதி சடங்கு, கடந்த ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி மும்பையில் நடந்தது. அங்கிருக்கும் சிவாஜி பூங்கவில் அவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க அடக்கம் செய்யப்பட்டது. அவரது உடலுக்கு தீ மூட்டியதும் அவரது மகன் ஆனந்த்தான். இவரது இறுதி சடங்கில், மராத்திய முதல் மந்திரி தேவேந்திர பட்னாவிஸ், துணை முதல் மந்திரி ஏக்நாத் ஷிண்டே உள்ளிட்ட பல மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். 

சகோதரியுடன் இருக்கும் ஒற்றுமை!

ஆஷா போஸ்லே, பிரபல பாடகி லதா மங்கேஸ்கரின் சகோதரி ஆவார். இவர், இந்தியாவின் நைட்டிங்கேல் என்று அரியப்பட்டவர். இவர் உயிரிழக்கும் போதும், இவருக்கு 92 வயதுதான். இவரும், ஆஷா போஸ்லே உயிரிழந்த அதே பிரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில்தான் உயிரிழந்தார். இவர்கள் இருவரின் இறப்பிலும் இருந்த ஒற்றுமையை பற்றி நெட்டிசன்கள் பேசி வந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : ஆஷா போஸ்லே யார்?

பதில் : இவர் இந்தியாவின் முன்னணி பின்னணி பாடகிகளில் ஒருவராக விளங்கியவர். பல மொழிகளில் 12,000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.

கேள்வி : ஆஷா போஸ்லே எப்போது உயிரிழந்தார்?

பதில் : அவர் ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வயது மூப்பு மற்றும் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

கேள்வி : ஆஷா போஸ்லே எத்தனை ஆண்டுகள் இசையுலகில் இருந்தார்?

பதில் : சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இசைத்துறையில் செயலில் இருந்தார்.

