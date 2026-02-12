வெறும் ஜெயஸ்ரீ ‘பாம்பே ஜெயஸ்ரீ’ ஆனது எப்படி? பெயர் காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

Bombay Jayashri Name Reason :
கர்நாடக சங்கீதத்தில், புகழ்பெற்றவராகவும், பின்னணி பாடகியாகவும் இருப்பவர், பாம்பே ஜெயஸ்ரீ. தமிழ் மட்டுமன்றி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் பாம்பே ஜெயஸ்ரீ பாடல்கள் பாடியிருக்கிரார். இவருக்கு 2021ஆம் ஆண்டில் பத்மஸ்ரீ விருது கிடைத்தது.
பெயர் காரணம்..
கொல்கத்தாவில் இருக்கும் தமிழ் குடும்பத்தில் பிறந்தவர்தான், ஜெயஸ்ரீ. அவரது பெற்றோர்களிடம் இருந்துதான், ஜெயஸ்ரீக்கு கர்நாடக சங்கீதத்தின் அறிமுகம் கிடைத்தது. அதன் பிறகு டி.ஆர்.பாலமணி மற்றும் லால்குடி ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர் அவருக்கு சங்கீத பயிற்சியை கொடுத்தனர். இவர், வீணையும் நன்றாக வாசிக்கக்கூடியவர்.
ஜெயஸ்ரீ, தமிழ் பெண்ணாக இருந்தாலும் கொல்கத்தாவில்தான் வளர்ந்தார். அதன் பிறகு சென்னையில் வந்து செட்டில் ஆகிவிட்டார். ஜெயஸ்ரீ, டீன் ஏஜில் இருக்கும் போதுதான் அவருக்கும் பாம்பேவிற்குமான தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
1987ஆம் ஆண்டில், ஜெயஸ்ரீ சென்னைக்கு வந்துள்ளார். அப்போது, மார்கழி மக்களிசை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு, பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். அப்போது, அங்கிருந்த விமர்சகர்கள், ”எங்கிருந்து வந்தீர்கள்?” என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு அவர், ”பாம்பே” என்று பதிலளித்துள்ளார். மறு நாள் பத்திரிகைகளில் மார்கழி விழாவை பற்றி அனைவரும் எழுதியிருக்கின்றனர். அப்போது ஜெயஸ்ரீயை, ‘பாம்பே எஸ் ஜெயஸ்ரீ’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர். இது ஆரம்பத்தில் பாம்பே ஜெயஸ்ரீக்கு பிடிக்காம போயுள்ளது. ஆனால் இப்போது அதுவே அவரது அடையாளமாக மாறியிருக்கிறது.
மாறாத அடையாளம்..
பாம்பேவை, கடந்த சில வருடங்களாக நாம் அனைவரும் ‘மும்பை’ என்றே அழைத்து வருகிறோம். மெட்ராஸை கூட எப்போதோ ‘சென்னை’ என்று பெயர் வைத்து அழைத்து வருகிறோம். ஆனால், மெட்ராஸ் யுனிவர்சிட்டி, மெட்ராஸ் மியூசிக் அக்காடமி என்றுதான் பல பாரம்பரியமான இடங்களுக்கு இன்னும் பெயர் இருக்கிறது. அது போலத்தான், ஜெயஸ்ரீயும், தன் பெயருக்கு முன்னால் இருக்கும் ‘பாம்பே’வை நீக்க விரும்பாமல், அதே அடையாளத்துடன் தொடர்கிறார்.
பாம்பே ஜெயஸ்ரீயின் பிறந்தநாள்:
பாடகி பாம்பே ஜெயஸ்ரீ, பிப்ரவரி 12ஆம் தேதியான இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இவருக்கு தற்போது 62 வயது ஆகிறது. இந்த வயதிலும் இளமை மாறா குரல் வளமும், இசை வளமும் கொண்டுள்ள இவருக்கு, பலரும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பாம்பே ஜெயஸ்ரீயின் மகன்..
பாம்பே ஜெயஸ்ரீக்கு இவரது பெயர், அம்ரித் ராம்நாத். இவரும் கர்நாடக சங்கீதத்தில் கை தேர்ந்தவர். பியானோ, வயலின் உள்ளிட்டவற்றை வாசிக்கும் திறனும் இவருக்கு இருக்கிறது தன் தாயுடனே சேர்ந்து சில பாடல்களை இவர் பாடியிருக்கிறார்.
