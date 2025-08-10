வைரமுத்து பற்றி கேட்கப்பட்ட கேள்வி..சின்மயி சொன்ன சூடான பதில்! என்ன தெரியுமா?

Question About Vairamuthu Chinmayi Angry Reply : சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை டிரெண்டிங்கில் இருந்த ஒரு பாடகி, சின்மயி. முத்த மழை பாடல் பெரிதாக வைரல் ஆனதை தொடர்ந்து, இவர் ஏன் இப்போது தமிழ் திரை உலகில் பாடுவதில்லை என்று கேள்வி ரசிகர்களுக்கு எழுந்தது. இதிலிருந்து இவர் குறித்த விஷயங்களை அனைவரும் மிகவும் நெருக்கமாக பின் தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
வைரமுத்து-சின்மயி பிரச்சனை:
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழ் திரையுலகில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய ஒரு விஷயம், “#MeToo”. இது கவனம் பெற முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் சின்மயி. 18 வயது இளம் பெண் ஒருவர் வைரமுத்துவால் பாலியல் வன்புனர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக வெளியான செய்தியை, தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்த அவர், தானும் அவரால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார். இது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து சின்மயிக்கு பலவித எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது. சின்மயி, தனது கெரியரில் பாடகியாக மட்டுமன்றி, வாய்ஸ் ஆக்டராகவும் இருந்தார். ஆனால், மீ டூவிற்கு பிறகு அவரை டப்பிங் சங்கத்தினர் தடை செய்து விட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
சமீபத்தில் வெளியான தக் லைஃப் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடந்தது. அதில் தீ பாடியதை விட, இவர் பாடிய ‘முத்த மழை’ பாடலுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. இதையடுத்து, இவரது தடையை நீக்க வேண்டும் என்று மக்கள் குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.
வைரமுத்து குறித்த கேள்வி..
பெண்களிடையே ஆரம்ப நிலை மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நவீன மார்பக மையத்தை ஐஸ்வர்யா மருத்துவமனை திறந்தது. இந்த நிகழ்வின் போது சின்மயி பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவரிடம் வைரமுத்து குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, “வைரமுத்து பற்றி என்னிடம் நீங்கள் கேட்டு தான் ஆக வேண்டுமா? உலகத்தில் வேறு யாரும் இல்லையா? என்று கேள்வி கேட்ட செய்தியாளரை அவர் கடிந்து கொண்டார்.
தேசிய விருதில் அதிருப்தி இருக்கிறது என்று வைரமுத்து குற்றம் சாட்டி இருக்கிறார் என்ற கேள்விக்குதான் அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார். “7 வருடமாக என்னை மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள். டப்பிங் சங்கத்தில் என்னை தடை செய்து விட்டார்கள், இது குறித்த வழக்கு இன்னும் நடந்து வருகிறது. அது குறித்து என்னிடம் கேட்கவில்லையே?” என்றார். மேலும், “ஊர்வசி அம்மா கூட தேசிய விருது பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள். அதைப்பற்றியும் கேட்காமல், வைரமுத்து பற்றி கேட்கிறீர்கள். உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் டி.ஆர்.பி, அவ்வளவுதானே? அது கிடைத்து விட்டதா?” என்று சூடாக பதிலளித்தார். சின்மயி பேசிய இந்த வீடியோவானது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தூய்மை பணியாளர்கள் குறித்து..
தற்போது நடைப்பெற்று வரும் தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக சின்மயி நின்றார். அது குறித்து கேட்கப்பட்ட போது, “தூய்மை பணியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை அரசு தர வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள், வேலை செய்து தனியாக குடும்பத்தை நடத்தி வருகிறார்கள்,அவர்கள் கேட்கும் உரிமையை கொடுக்கலாம், என்னால் கொடுக்க முடிந்தது வாட்டர் பாட்டில் மற்றும் பிஸ்கட் கொடுத்தேன். தூய்மை பணியாளர்களுக்கு சரியான வேலை,ஊதியம் கிடைக்கா வேண்டும் என்பதே எனது கோரிக்கை, அவர்களுக்கு அனைவரும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்” என்றும் கூறினார்.
