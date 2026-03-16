  • கமல்-ரஜினியை கிழித்தெடுத்த சின்மயி! மீண்டும் வெடித்த வைரமுத்து சர்ச்சை..என்ன விவரம்?

Chinmayi Questions Kamal Rajini : சமீபத்தில் வைரமுத்துவிற்கு ஞானபீட விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, இவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இரண்டு முக்கிய நடிகர்களை சின்மயி வார்த்தைகளால் கிழித்தெடுத்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 16, 2026, 02:12 PM IST
Chinmayi Questions Kamal Rajini : இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை இலக்கியத்திற்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதாக கருதப்படுகிறது, ஞானபீட விருது. இந்த விருதானது வைரமுத்துவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விருதினை பெரும் மூன்றாவது தமிழனாக இருக்கிறார் வைரமுத்து. இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, வைரமுத்துவுக்கு திரையுலகை சேர்ந்த பலர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். அவர்களை சரமாரியாக தாக்கி கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் பாடகி சின்மயி. 

வைரமுத்துவுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள்! 

கவிஞரும் பாடல் ஆசிரியருமான வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது கிடைத்தது அடுத்து, நடிகர்கள் ரஜினி-கமல் உள்ளிட்ட பலர் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். இந்த ஞானபீட விருதானது 1975 ஆம் ஆண்டு எழுத்தாளர் அகிலனுக்கு கிடைத்தது. அதன் பிறகு 2002 ஆம் ஆண்டில் ஜெயகாந்தனுக்கு கிடைத்தது. கிட்டத்தட்ட 22  வருடங்களாக தமிழருக்கு இந்த விருது கிடைக்காமல் இருந்தது. தற்போது வைரமுத்துவுக்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டது அடுத்து பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். இதற்கு கண்டனம் மற்றும்  அதிருப்தி தெரிவித்து தான் சின்மயி பதிவினை வெளியிட்டு இருக்கிறார். 

கமல்ஹாசன் வாழ்த்துக்கு சின்மயி போட்ட ட்வீட்: 

“திரைத் துறையில்  சக்தி வாய்ந்த இடத்தில் இருப்பவர்கள், அரசியலுக்கு சென்றவர்கள் “Uncle mentor பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்தார்” இன்று பெண்கள் சொல்வதை கேட்பதே கிடையாது. அவர் கட்சியில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணே வைரமுத்துவின் பெயரை தெரிவித்தார். ஆனால் ஆண்கள், தங்களின் சகோதரர்கள், அப்பாக்கள், நண்பர்கள் மற்றும் வழிகாட்டுகள் மட்டும்தான் இருப்பார்கள். உங்கள் பாதிக்கப்படுவதால் அவருக்கு என்ன வந்தது?” என்று தெரிவித்திருந்தார்.

ரஜினியின் ட்வீட்.. சின்மயி ரியாக்ஷன்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த், “நம் இந்திய நாட்டின் பெரும் மதிப்புமிக்க ஞான பீட விருதைப் பெற்றிருக்கும் என் அருமை நண்பர் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். இதற்கும் சின்மயி பதிலளித்திருந்தார். ஆனால் அது கமலுக்கு போட்ட ரிப்ளை அளவிற்கு பெரிதாக இல்லை. சுருக்கென்று குத்தும் வகையில் சுருக்கமாகவே இருந்தது. ”அய்யோ..புரியவே புரியாதா??!” என்று இதற்கு அவர் பதிலளித்திருந்தார்.

ரசிகர் கேட்ட கேள்வி..

ஒரு ரசிகர், சின்மயியின் பதிவிற்கு கீழ் “சங்கீதாவை ஏமாத்துறை விஜய்க்கு எதிரா எந்த பதிவும் இல்லையே, ஏன் த்ரிஷா கிருஷ்ணன் உறவா?” என்று கேட்டிருந்தார். அதற்கு சின்மயி, “கடந்த பல நாட்களாக வர்ர தொடர் பாலியல் குற்ற்றங்கள் பத்தி எந்த பதிவும் இல்லையே? குற்றவாளிகளுடன் கூட்டு பாலியல் உறவா?” என்று கேட்டிருந்தார். இன்னும் சிலரும், “உங்கள் தோழி சங்கீதாவிற்கு செய்தது குறித்து நீங்கள் பேசாதது ஏன்? இப்போது இதைப்பற்றி மட்டும் ஏன் இப்படி பேசியிருக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டிருந்தனர். இன்னும் பலர், எப்போது வைரமுத்து குறித்த பேச்சு எழுந்தாலும், சின்மயி அதற்கு ஏதேனும் நெகடிவாக சொல்வதாகவும், உங்களுக்கு டயர்டே ஆகாதா என்றும் கேட்டு வருகின்றனர். அவர்களில் சிலருக்கு, சரமாரியாக சின்மயி ரிப்ளை செய்து வந்தார். 

சின்மயி - வைரமுத்து பிரச்சனை என்ன?

சின்மயி-வைரமத்து பிரச்சனை, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் எழுச்சிமிக்க ட்ரெண்டிங்காக இருந்த #MeToo-வால்தான். இந்த பிரச்சாரத்தின் கீழ், பெண்கள் பலர் தங்களின் பாலியல் துன்புறுத்தல் அனுபவங்களை கூறி, அதற்கு காரணமான நபர்களை அடையாளம் காட்டினர். இதில், திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் அடக்கம். அப்படித்தான் சின்மயி, வைரமுத்துவால் தனக்கு ஏற்பட்ட பாலியல் துன்புறுத்தல் அனுபவம் குறித்து பகிர்ந்தார். அது மட்டுமன்றி, வைரமுத்துவிடம் வேலை பார்த்த பெண்கள் பலரும் தங்கள் அனுபவம் குறித்து பேசியிருந்த ஸ்கிரீன் ஷாட்களையும் பகிர்ந்திருந்தார். 

சின்மயி கொடுத்த பல ஸ்டேட்மெண்ட்கள் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இதையடுத்து, சின்மயியின் திருமணத்திற்கு வைரமுத்து வந்திருந்ததும் வைரலானது. “பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த ஒருவரை, நீங்கள் திருமணத்திற்கு அழைத்தது ஏன்?” என்றும் சிலர் கூறியிருந்தனர். இது குறித்து சின்மயி தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். வைரமுத்து போல, தமிழ்நாட்டில் பாலியல் குற்றங்கள் ஈடுபடுபவர்கள் குறித்து தொடர்ந்து தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் சின்மயி பேசி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

முத்த மழைக்கு பின் மாறிய கண்ணோட்டம்..

சின்மயி, தமிழ் திரையுலகில் பாடல் பாடி பல ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது. கடந்த ஆண்டு வெளியான தக் லைஃப் திரைப்படத்தில் பாடகி தீ பாடியிருந்த ‘முத்த மழை’ பாடலை, இசை வெளியீட்டு விழாவில் சின்மயி பாடினார். அப்போது அவரது குரலை கேட்ட ரசிகர்கள், “இவரது குரலை இப்பாேது திரையுலகில் கேட்க முடியாதது ஏன்?” என்று தேட ஆரம்பித்தனர். இதற்கு பின்னால், நடிகரும் டப்பிங் அசோஷியேஷன் தலைவருமான ராதாரவி இருப்பது தெரிந்தது. அவர் தனது டப்பிங் லைசன்ஸை பறித்தது குறித்தும், இவரால்தான், தன்னால் பாட முடியவில்லை என்பது குறித்தும் சின்மயி பேசினார். இதையடுத்து ராதாரவிக்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்தன. தொடர்ந்து, சின்மயிக்கு தமிழ் டப்பிங் சங்கத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் தடையை நீக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர். சின்மயை, மக்கள் பார்த்துக்கொண்டிருந்த கண்ணோட்டம், அந்த ஒரே ஒரு ‘முத்த மழை’ பாடலால் பெரும் மாற்றத்தை சந்திததது குறிப்பிடத்தக்கது.

