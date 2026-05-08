கட்டிப்பிடிக்க வந்தவரை தள்ளிவிட்ட பெண் எம்.எல்.ஏ..வைரல் வீடியோ குறித்து சின்மயி கருத்து

Singer Chinmayi : கேரளா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்து முடிந்ததை அடுத்து, இதன் முடிவுகள் மே நான்காம் தேதி வெளியானது. இதில் 140 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கூட்டணி 102 இடங்களை. ஆட்சியில் இருந்த பினராய் விஜயன் தலைமையிலான எடுத்து ஜனநாயக முன்னணி, 35 இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி ஆட்சியை இழந்தது.
கேரளத்தில் யார் பதவி ஏற்கப் போவது என்பது குறித்த குழப்பங்கள் ஏற்கனவே நிலவி வரும் நிலையில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுக்கு இடையேயான முதல்வர் பதவிக்கான போட்டியும் நிலவுகிறது. இதனால் பதவி ஏற்பதிலும் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இது குறித்த பேச்சு வார்த்தைகள் நடைபெற்ற ஒரு நிலையில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களான ரமேஷ் சென்னிதாலா, வி.டி. சதீசன் மற்றும் கே. சி. வேணுகோபால் உள்ளிட்டோரில் யார் முதல்வராக போகிறார் என்பது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் சமீபத்தில் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
மூத்த தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கொல்லும் பகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிந்து கிருஷ்ணா கலந்து கொண்டார்.
கட்டிப்பிடிக்கும் முயன்ற காங்கிரஸ் நிர்வாகி..
கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த அனைவரையும், காங்கிரஸ் கட்சியை நிர்வாகிகள் நிகழ்வு நடைபெறும் வாசலிலேயே நின்று வரவேற்றார்கள். சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிந்து உள்ளே நுழையும் போது, காங்கிரஸ் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் கைகுலுக்கி வரவேற்றனர். அப்போது காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராக செயல்படும் செரியன் பிலிப், பிந்துவை கட்டிப்பிடிக்க முயற்சி செய்தார். இதில் விருப்பம் இல்லாத பிந்து, அவரை விட்டு விலகி செல்ல முயன்றால். கட்டிப்பிடிப்பதிலிருந்து தடுத்து நிறுத்தவும் முயற்சி செய்தார். பின்னர் அவரை விட்டு விலகி, அருகில் இருந்தவர்களுக்கு கைகுலுக்கி வணக்கம் சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றார். இப்படி பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினரையே அனுமதி கேட்காமல், காங்கிரஸின் மூத்த தலைவர் செய்த இந்த செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து பாடகி சின்மயி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.
சின்மயி வெளியிட்ட வீடியோ:
பாடகி சின்மயி, இந்த வீடியோவை வைத்து Consent சொல்லித்தருவதாக கூறி இதனை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், எத்தனை முறை முயன்றும், அந்த காங்கிரஸ் தலைமை பொறுப்பாளர் அவரை கட்டிப்பிடிக்க முயன்றதையும் அதை பின்னால் இருந்து ஒருவர், “ஏன் இப்படி செய்கிறாய்?” என கூறுவதையும் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்.
மேலும், சமூக வலைதளங்களில், பலர் “அந்த பெண் பார்க்க அவ்வளவு கோபமாக தெரியவில்லை” என்றெல்லாம் கூறுவதாகவும், அவர் இன்னும் சிரித்துக்கொண்டிருக்கிறார், அவர் இவ்வளவு கணிவாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது, செருப்பால் அடிக்க வேண்டும் என கமெண்ட் அடிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
”நீங்கள் இப்படி கூறுவது, உண்மையில் எங்கும் எடுபடாது. அப்படி ஆக்ரோஷமாக பாதிக்கப்பட்டவர் நடந்து கொண்டால், நாங்கள் உயிரிழந்து விடுவோமோ, ஆசிட் அட்டாக் நடக்குமோ, உடலை கூறுபோடுவார்களோ, கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாவோமோ, வேலை போய்விடுமோ என பெண்களான நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம்.
பல சமயங்களில் இது போன்ற ஆட்களை புறக்கணித்து விட்டு, வாழ்கிறோம். எனவே, இப்படி பாதிக்கப்படுபவர்கள் பர்ஃபெக்ட் ஆக இருக்க வேண்டுமென எதிர்பார்க்காதீர்கள். இது சினிமா கிடையாது. இதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் கட்சிகளும், POSH போன்ற நடைமுறைகளை கொண்டு வர வேண்டும்” என்று கூறியுள்ளார்.
