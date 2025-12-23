“உடலை மறைக்கும் ஆடை அணியுங்கள்” பெண்களுக்கு பிரபல நடிகர் அட்வைஸ்-பொங்கிய சின்மயி!

Chinmayi Slams Sivaji Women Dress Comments : திரையுலகை சேர்ந்த பல நபர்கள், அடிக்கடி தங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத விஷயங்களை பேசி அவ்வப்போது சர்ச்சைகளில் மாட்டிக்கொள்வர். அவர்கள் பேசும் இது போன்று முட்டாள்தனமாக பேசும் விஷயங்களை ஆதரிக்கவும் ஒரு பெருங்கூட்டமே உள்ளது. அந்த வகையில், தற்போது பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ஒருவர் மேடையில் பேசியிருப்பது, பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சர்ச்சை பேச்சு:
தெலுங்கு திரையுலகை சேர்ந்த சிவாஜி, மிசம்மா, சத்யபாமா என பல பிரபலமான படங்களில் நடித்திருக்கிறார். பிக்பாஸ் சீசன் 7 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மக்களை கவர்ந்த இவர், இரண்டாவது ரன்னர் அப் பட்டத்தையும் பெற்றிருக்கிறார். சமீபத்தில் ‘தண்டோரா’ எனும் திரைப்படத்தில் இவர் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார். இதில் பிந்துமாதவி கதாநாயகியாகவும், நவ்தீப் , நந்து, ரவி கிருஷ்ணா, மணிகா சிக்கலா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளனர். விரைவில் வெளியாக இருக்கும் இந்த படத்தின் ப்ரமோஷன் பணிகள் தற்போது விருவிருப்பாக நடந்து வருகின்றன.
தண்டோரா திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொண்ட சிவாஜி, பெண்களின் ஆடை குறித்து விமர்சித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. குறிப்பாக, அவர் நடிகைகள் அணியும் ஆடை குறித்து பேசியிருக்கிறார். “எல்லா கதாநாயகிகளும், உடலை மறைக்கும் ஆடைகளை அணியுங்கள். உடல் பாகங்களை வெளிக்காட்டும் விதமாக ஆடைகளை அணியாதீர்கள். அழகு என்பது, உடலை மூடும் சேலை போன்ற உடைகளில் இருக்கிறது. உடலை வெளிப்படுத்துவதில் அல்ல” என்றார்.
தொடர்ந்து, “உடைகள் குறித்து நாம் வெளிப்படையாக பேசாமல் இருக்கலாம். காரணம், அது உங்கள் சுதந்திரம் என்று அவர்கள் நினைக்கின்றனர். இருப்பினும், உடலை வெளிப்படுத்தும் ஆடைகளை அணிவதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை. பெண் என்பவல், இயற்கை போன்றவள், பெண் என் தாய் போன்றவள், அவளை என் இதயத்திற்கு நெருக்கமாக வைத்துள்ளேன்” என்றார்.
இதோடு நிறுத்தாமல் பழைய நடிகைகளான சாவித்ரி, சௌந்தர்யா மற்றும் இன்றைய கால ராஷ்மிகா உள்ளிட்டோர் நேர்த்தியாக உடை அணிவதாகவும், பெண்களின் நடத்தையை வைத்துதான் மக்கள் அவர்களை மதிப்பார்கள் என்றும் பேசியிருக்கிறார்.
Telugu Actor Sivaji doles out unnecessary advice to Actresses using slurs like ‘Daridrapu Munda’ saying they need to wear Saris to cover their ‘Saamaan’ - a word incels use.
Actor Shivaji played a villain in a fantastic film and end up becoming the hero for incel boys.
The…
— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) December 23, 2025
சின்மயி பதிலடி!
பாடகி சின்மயி, நடிகர் சிவாஜி இப்படி பேசியதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அதில், “பெண்கள் குறித்து இப்படி ஒரு நடிகர் பேசுவது ரொம்ப துரதிர்ஷ்டவசமானது. இப்படி பேசும் அவரே ஜீன்ஸ் மற்றும் ஹுட்டிதான் அணிந்துள்ளார். அவர், இந்திய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி வேட்டி மட்டும் அணிய வேண்டும். பொட்டு வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், மெட்டி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்” என காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பெண்கள் இப்படி நடத்தப்படுவதை நம்ப முடியவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார். சிவாஜியின் இந்த பேச்சுக்கு சின்மயி மட்டுமல்லாது பல பேர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
