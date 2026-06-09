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பதினெட்டாம்படி கருப்பனை தரிசனம் செய்த சின்மயி! குழந்தையுடன் வருகை..

பதினெட்டாம்படி கருப்பண சுவாமியை தேடி வரும் பிரபலங்கள் - பாடகி சின்மயி குழந்தையோடு நேரில் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்

Written ByYuvashree
Published: Jun 09, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:27 PM IST
பதினெட்டாம்படி கருப்பனை தரிசனம் செய்த சின்மயி! குழந்தையுடன் வருகை..
Image Credit: Singer Chinmayi | File Photo Zee

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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