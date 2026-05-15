/“4 மாச கரு கலஞ்சிது..” ரவி மோகன்-ஆர்த்தி விவாகரம் குறித்து கெனிஷா வீடியோ!

Keneeshaa Video : பாடகி கெனிஷா, சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனக்கும் ரவி மோகனுக்கும் இடையில் இருக்கும் உறவு குறித்து மனம் திறந்து ஒரு வீடியாேவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அந்த வீடியோ குறித்த இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Keneeshaa Video : கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக, ரவி மோகன், கெனிஷா, ஆர்த்தி என்கிற பெயர்கள் மக்கள் மத்தியில் பேசு பொருளாகி இருக்கிறது. காரணம், கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களாக திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கும் ரவி மோகன், தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரியப்போவதாக திடீரென அறிவித்தார். இது பலருக்கும் ஷாக் கொடுத்தது. இந்த சமயத்தில், இவருடன் ஒன்றாக வலம் வந்த பாடகி கெனிஷாவை யாரும் கவனிக்க தவறவில்லை.
கெனிஷா சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் ரவி மோகனுடன் பாடல் பாடியது, கட்டிப்பிடித்தது, அவரது காலை தொட்டு கும்பிட்டது உள்ளிட்ட பதிவுகள் வைரலானது. எனவே, மக்கள் பலர் கெனிஷாவின் பதிவுகளில் “நீங்கள் ஆர்த்தி போல மாற ட்ரை பண்றீங்களா?” என்று கேட்டனர். அதற்கு கெனிஷா, “நான் அவரைப்போல செத்தாலும் ஆக மாட்டேன்” என்று கூறி, அவரை பற்றி சில கெட்ட வார்த்தைகளையும் பதிவிட்டிருந்தார். இதை பார்த்த பலரும் ஷாக் ஆகி, இவர் இப்படி சொன்னது மோசமான விஷயம் என பதிவிட்டனர். இந்த சமயத்தில்தான் ஆர்த்தி, தன்னைப்பற்றி கெனிஷா பேசியதால் மன உளைச்சளுக்கு உள்ளானதாக கூறி வழக்கு தாெடர்ந்திருந்தார். இதற்கும், தன்னைப்பற்றி வீடியோ போட்டவர்கள் குறித்தும் கெனிஷா தற்போது வீடியோவில் பேசியிருக்கிறார்.
கெனிஷா, அந்த வீடியோவில் முதலில் தன்னை பற்றியும் தான் பட்ட கஷ்டங்கள் பற்றியும் பேசினார். 2013ல் தாயை இழந்ததாகவும், 2017ல் தந்தையை இழந்ததாகவும் கூறிய அவர், தான் நான்காவது படிக்கும் போதே தன் உறவினர்களால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானதாக பேசியிருக்கிறார். மேலும், 18-19 வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், விவரம் தெரியாத அந்த வயதில், தனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்றும் கூறியிருந்தார். தற்போதைய விஷயம் குறித்து பேசிய அவர், தனது அக்கவுண்ட் ஹேக் செய்யப்பட்டதாகவும், அவர்களின் லொக்கேஷன் சென்னையில் காண்பிப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். கூடவே, தன் அக்கவுண்டில் இருந்து வந்த அந்த கமெண்ட்கள், bots என்றும் கூறினார்.
திருமணத்திற்கு பின்னர் தன் கணவர் தன்னை மோசமாக தாக்கியதால் தன் வயிற்றில் இருந்த நான்கு மாத சிசு இறந்ததாக கூறிய அவர், தனக்காக இருந்த தாய், தந்தை, குழந்தை என அனைவரையும் இழந்ததாகவும் அந்த திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியேறி விட்டதாகவும் கூறினார்.
கெனிஷாவை விமர்சித்தவர்கள், அவர் பாரில் பாடல் பாடுபவராக இருந்து, இப்போது ஒரு நடிகரை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு சுற்றுவதாக விமர்சித்தனர். அதற்கு பதிலளித்த கெனிஷா, தான் ஒரு நைட்டிற்கு ரூ.500 என்று பாரில் பாட்டுப்பாடியதாகவும் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்றும் கேட்டிருந்தார். மேலும், தன்னை பற்றி பேசும் பலருக்கும் அறிவே இல்லையா என யோசித்த தோன்றுவதாகவும், தனக்கு நான்கைந்து குழந்தைகள் இருப்பதாகவும் அப்பா அம்மாவை காப்பகத்தில் வைத்து விட்டு ரவி மோகனுன் சுற்றுவதாக பலரும் அவதூறு பரப்புவதாகவும் கூறினார். ”எல்லாம் உங்க கண்ணு முன்னாடி தானே இருக்கோம். ஓடிப்போகலைல்ல? அப்பறம் ஏன் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டிருக்கிறார்.
தன்னை பற்றியும், ரவி மோகன் பற்றியும் பேசிய கெனிஷா, ரவி மோகன் தன்னை சந்தித்த போது மனதளவில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இருந்ததாகவும், தான் ஒரு தெரபிஸ்டாக அறிவுரைகளை சொன்னதாகவும் ஒரு கட்டத்தில் தன்னால் அப்படி தெரபிஸ்டாக இருக்க முடியாது என்பதால் ஒரு நண்பராக உடன் பல விஷயங்களில் இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். ரவி மோகனை குடும்பத்தை கெடுத்தவள் என்று தன்னை அழைப்பவர்களுக்கும் கெனிஷா ஒரு பதிலை கொடுத்தார். “வயிற்றில் நான்கு மாத சிசுவை இழந்த ஒருவர், ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பாரா?” என்று கேட்டிருந்தார்.
ரவி மோகன்-ஆர்த்தி பிரச்சனை குறித்து பேசிய அவர், ஆர்த்தியின் பெயரை குறிப்பிடாமல் அவரைப்பற்றி சினிமா துறையில் அனைவருக்கும் தெரியும் என்றும், தன்னை வந்து சந்திப்பவர்கள் “அந்த பையனை மீண்டும் சிரிக்க வைத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி” என்று கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார். ஒரு நாள் அனைத்து உண்மைகளும் தெரிய வரும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
சமீப நாட்காளக விஜய் - த்ரிஷாவையும் ரவி மோகன் - கெனிஷாவையும் பலரும் ஒப்பிட்டு பேசி வருகின்றனர். இதையடுத்து தற்போதைய வீடியாேவில் கெனிஷாவும் விஜய் குறித்து பேசியிருந்தார். “தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவாே நல்ல விஷயங்கள் நடந்துள்ளது. ரொம்பவும் நல்ல மனிதர் ஒருவர் முதலமைச்சர் ஆகியிருக்கிறார். அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, ஏன் எங்களைப்பற்றி பேசுகிறீர்கள்? அவ்ளோ பிரச்சனை வந்த அந்த மனிஷனே முதலமைச்சர் ஆகி விட்டார். இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா? என்று பேசியிருந்தார். இவர் இப்படி தன்னுடன் விஜய்யை ஒப்பிட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
பலரும், கெனிஷாவால்தான், ரவி மோகன் ஆர்த்தியை பிரிந்ததாக கூறி வரும் நிலையில், அவர் ஆர்த்தி குறித்து தவறாக கமெண்ட் செய்ததால் ஆர்த்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், “ஆர்த்தியின் பெயருக்கு அவதூறு பரப்பும் வகையில் கெனிஷா எதுவும் பேசக்கூடாது” என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இது குறித்து இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்சர்கள் பலர் வீடியோக்களை பதிவிட்ட நிலையில், தற்போது கெனிஷா 30 நிமிடங்களுக்கும் மேல் பேசி இந்த வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார்.
கெனிஷாவை முக்கியமாக எதிர்த்தது, தனுஜா சிங்கம் என்கிற இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்சர்தான். இவர் கெனிஷாவை ‘தென்னிந்தியாவின் பியான்சே’ என்று கலாய்த்துடன், கெனிஷாவை ‘புரஷன் திருடி’ என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், ஆர்த்திக்கு ஆதரவாக பேசுவதாக கூறி, கெனிஷா பாரில் பாட்டுப்பாடியதையும், அவர் ஒரு வீடியோவில் அணிந்திருந்த பிகினி ஆடை குறித்தும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
