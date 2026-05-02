ஸ்வாகதா விவகாரம்..பாடகி சுச்சி ஓபனாக சொன்ன இசையமைப்பாளரின் பெயர்! இது புதுசா இருக்கே..

Suhcitra About Swagatha Allegations : பிரபல பாடகி சுச்சி, சமீபத்தில் ஸ்வாகதா சர்ச்சை பற்றி ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் அவர் ஓபனாகவே ஒரு இசையமைப்பாளரின் பெயரை கூறியிருக்கிறார். இந்த விவகாரத்தில் என்ன நடந்தது? சுச்சி யார் பெயரை சொன்னார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 2, 2026, 12:22 PM IST
Suhcitra About Swagatha Allegations : தமிழ் திரையுலகில் புகழ்பெற்ற பாடகியாக இருந்தவர், ஸ்வாகதா. இவர், சமீபத்தில் ஒரு பிரபல பாடகர் தன்னை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து இவருக்கு ஆதரவு அலைகள் எழுந்துள்ளன. இதையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து பிரபல பாடகி சுச்சி வெளியிட்டிருக்கும் பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் அதில் எதைப்பற்றி பேசியிருக்கிறார்? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

ஸ்வாகதா விவகாரம்:

தமிழ் திரையுலகில் பிரபலமான பாடகியாக இருந்தவர், ஸ்வாகதா. மதுரையை சேர்ந்த இவர், பெங்களூருவுக்கு இன்ஜினியரிங் படிப்பதற்காக சென்றார். சிறு வயதில் இருந்தே இசை மற்றும் பாடல்கள் மீது ஆர்வம் இருந்ததால், பாடுவதற்கு வாய்ப்பு தேடி, சென்னைக்கே வந்து விட்டார். காசே வாங்காமல் தான் பல பாடல்களை பாடி கொடுத்திருப்பதாக கூறும் ஸ்வாகதா, பல மேடை நிகழ்ச்சிகளிலும் பாடியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்களாக பின்னணி பாடகியாக இருந்த இவர், 7 வருடங்களுக்கு முன்பு “எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்” என்று கூறிவிட்டு ரிஷிகேஷில் போய் செட்டிலாகி விட்டார். அது ஏன் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரை சந்தித்து பேட்டியெடுத்தார். அப்போது, ஸ்வாகதா கூறிய பல தகவல்கள் காண்போரை திடுக்கிட செய்தனர்.

7 வருடங்களுக்கு முன்னர், ஒரு பிரபல இசையமைப்பாளர் தன்னை அவரது ஸ்டுடியோவில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும், இதை போலீஸிடம் கூறிவிடுவேன் என்று சொன்ன போது, அந்த ஸ்டுடியோவில் இருந்த சிசிடிவியை வெளியிடுவேன், பின் உன் மானம்தான் போகும் என்று மிரட்டியதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும் தான் அதற்கு பயப்படாமல் போலீஸிற்கு போவேன் என்று கூறிய போது, தனது வீட்டிற்கே வந்து காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டதாகவும் தெரிவித்தார். அந்த இசையமைப்பாளரின் பெயரை தான் இப்போது கூறப்போவது இல்லை என்று தெரிவித்த அவர், தகுந்த ஆதாரங்களுடன் அவரை எக்ஸ்போஸ் செய்யப்போவதாகவும் கூறினார்.

யார் அந்த இசையமைப்பாளர்?

ஸ்வாகதா, இப்படியாெரு விஷயத்தை கூறியதில் இருந்து, யார் அந்த இசையமைப்பாளர் என்பதுதான் பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. ஸ்வாகதா, அந்த நேர்காணலில் பேசிய போது, தன்னை கொடுமை செய்த அந்த இசையமைப்பாளருக்கு சமீபத்தில் விருது வழங்கப்பட்டதாகவும், அவர் தனக்கு கீழ் ஒரு குழுவை வைத்துக்கொண்டு, அவர்கள் அமைக்கும் இசைக்கான க்ரெடிட்ஸை அந்த இசையமைப்பாளர் எடுத்துக்கொள்வதாக கூறினார். கூடவே, இந்த இசையமைப்பாளருக்கு கீபோர்ட் கூட வாசிக்கத்தெரியாது என்று கூறினார். இதையடுத்து, சமீபத்தில் தன்னை போலவே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் தன்னிடம் வந்து அழுது புலம்பியதாகவும், இதனால் அடுத்து எந்தவொரு பெண்ணும் பாதிக்கப்படக்கூடாது எனும் எண்ணத்தில் தான் இதை கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார்.

சுச்சி வெளியிட்ட பதிவு!

தமிழ் திரையுலகில் இப்போது ஆக்டிவாக இல்லாத பாடகிகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார், பாடகி சுசித்ரா. சுச்சி லீக்ஸிற்கு பிறகு, தமிழ் திரையுலகினரால் ஒதுக்கப்பட்ட இவர், பின்பு பெரிதாக சினிமாவில் ஆக்டிவாக இல்லை. பிக்பாஸில் வந்தாலும் இவரை பெரிதாக யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. ஆனால் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர், சமூகத்தில்-குறிப்பாக சினிமாவில் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் அது குறித்து தனது கருத்தினை வெளியிடும் இவர், இப்போது ஸ்வாகதா பிரச்சனை குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.

”தயவு செய்து யாரையும் புகழ்பெற்ற பிரபலமான பின்னணி பாடகர் என அழைக்க வேண்டாம். அந்த அடையாளத்தை பெற, மேடைகளிலும், நைட் க்ளப்பிலும் தொடர்ந்து பாடக்கூடிய ஹிட் பாடல்களை அவர்கள் பாடியிருக்க வேண்டும். ஸ்வாகதா வளர்ந்து வரும் பாடகி மட்டுமே. இசையமைப்பாளருடனான காதல் தோல்வியில் முடிந்ததால், ஒட்டுமொத்த இசைத்துறையின் மீதும் அவர் பழி சுமத்துகிறார். 

அவர்களிருவருக்கும் இடையே இருந்த உறவு டாக்ஸிக் ஆனது. இவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்கு பிறகு, தன்னை மீண்டும் ஏற்றுகொள்ளுமாறு அந்த இசையமைப்பார் அவரிடம் கெஞ்சினார். ஆனால் ஸ்வாகதா அந்த இசையமைப்பாளரை தூக்கியெறிந்து விட்டார்” என்று கூறியிருக்கிறார். தன்னுடைய பதிவில் அவர், அந்த இசையமைப்பாளரின் பெயரையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். கூடவே மாயாவிற்கு ‘மஞ்சுளா டீச்சர்’ மூலம் கிடைக்கு புகழ் அவர் இப்படியெல்லாம் செய்வதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

