பாடகி ஸ்வாகதாவுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்..ஆதரவு குரல் கொடுத்த ஜேம்ஸ் வசந்தன்!

James Vasanthan Supports Swagatha : பிரபல பின்னணி பாடகி ஸ்வாகதா, சமீபத்தில் தான் ஒரு பிரபல இசையமைப்பாளரால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கூறியிருந்த விஷயம், அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பதிவிட்டிருக்கிறார். அந்த இசையமைப்பாளர் பதிவு என்ன? அவர் ஸ்வாகதாவிற்கு ஆதரவாக எந்த வகையில் பதிவிட்டிருக்கிறார்? என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
இசையமைப்பாளர் மீது குற்றச்சாட்டு:
தமிழ் திரையுலகில் பிரபல பாடகியாக இருந்தவர் ஸ்வாகதா. கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சினிமாவில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடிக்க வேண்டுமென குறிக்கோளுடன் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஸ்வாகதா, காரணம் எதையும் சொல்லாமல் 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திரையுலகை விட்டு சுத்தமாக மறைந்து போனார். ரிஷிகேஷில் பெண்களுக்கு உதவும் வகையில் கைவினை தொழிற்சாலை ஒன்றை நடத்தி வரும் ஸ்வாகதா, சமீபத்தில் ஒரு பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு நேர்காணல் கொடுத்தார். அதில், அவர் பேசிய பல விஷயங்கள் அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்தன.
“உடல் நடுங்குகிறது”
"நான் அந்த ஊரில் இருந்து தப்பித்து வந்ததே ஒரு கொடூரமான பாலியல் அத்துமீறலில் இருந்து தப்பிக்கத்தான். இப்போதும் அதைப் பேசும்போது என் உடல் நடுங்குகிறது,"
சென்னையில் தான் பணிபுரிந்த ஒரு பிரபல இசை அமைப்பாளரின் ஸ்டுடியோவில்தான் பாலியல் அத்துமீறல்கள் நடந்ததாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
"அது ஒரு சவுண்ட் ப்ரூப் ரூம். நான் உள்ளே கத்தினாலும் வெளியே யாருக்கும் கேட்காது. அந்த இசை அமைப்பாளர் என்னை மிகக் கொடூரமாக அப்யூஸ் செய்தார். என்னால் எதையும் செய்ய முடியாமல் போனது," .
அந்த இசை அமைப்பாளர் ஸ்டுடியோவில் ரகசிய கேமராக்களை வைத்து, தன்னை மட்டுமின்றி பல பெண்களை வீடியோ எடுத்து ரசிப்பதை ஒரு வழக்கமாகவே கொண்டிருந்தார் என்றும், இது ஒரு வகையான 'வாயரிசம்' (Voyeurism)
"அந்த இசை அமைப்பாளர் தன் அசிங்கமான செயல்களைச் செய்துவிட்டு, 'நான் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்ளும்போது கிடைத்த உந்துதலால் தான் இதைச் செய்தேன்' என்று கூறி நியாயப்படுத்துவார். அசிங்கமான செயல்களைச் செய்துவிட்டு அதற்கு ஆன்மீகப் போர்வை போர்த்துவார், அந்த இசையமைப்பாளரிடம் என்னைப் போன்ற எத்தனையோ பெண்கள் இப்போதும் அவனது வலையில் சிக்கியிருக்கிறார்கள்.எனக்கு நடந்த கொடுமை வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே இப்போது இதைப் பேசுகிறேன்" என்று கூறியிருந்தார். இது, அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து பலரும், “யார் அந்த இசையமைப்பாளர்?” என்கிற கேள்வியை முன்வைத்தனர்.
ஜேம்ஸ் வசந்தன் ஆதரவு:
பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜேம்ஸ் வசந்தன், இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து அவர் முகநூலில் பதிவிட்டிருக்கும் போஸ்டில், “இதைப் பெரிய அளவில் பரப்புங்கள்! இன்னொரு இசையமைப்பாளரின் பேரைக்கெடுக்கவோ, தொழில் பொறாமையாலோ அல்ல. இதில் ஸ்வாகதாவின் ஒரு கூற்றை கவனியுங்கள். "அந்த இசையமைப்பாளரின் காமவேட்டை இன்றும் தொடர்கிறது. பல இளம் பெண்களுக்கு இந்த அவலம் தொடர்ந்து நடந்துகொண்டிருக்கிறது."
அந்தப் பலிகள் தொடர்வதை உடனே நிறுத்தவும், பெண்கள் காப்பாற்றப்படவும் அவர் யார் என்பது உலகுக்குச் சொல்லப்பட வேண்டும்.
ஸ்வாகதாவை பேரைச் சொல்ல நாம் வற்புறுத்த முடியாது. ஆனால் தேவையான எல்லாக் குறிப்புகளையும் தெளிவாகச் சொல்லிவிட்டார். இந்த நேர்காணலின் கீழே உள்ள கருத்துகளில் பலரும் அவர் பெயரை ஊகித்துவிட்டனர். காவல்துறை ஒருசில நிமிடங்களில் இவரைக் கண்டுபிடித்து கைதுசெய்ய முடியும்” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஜேம்ஸ் வசந்தனின் இந்த பதிவானது, வைரலாகி வருகிறது.
வேறு என்ன கூறினார் ஸ்வாகதா?
ஸ்வாகத, அந்த இசையமைப்பாளர் பெரிய இசையமைப்பாளர் என்றும், அவருக்கு சமீபத்தில் அவார்ட் எல்லாம் கூட கொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், அந்த இசையமைப்பாளர் தனக்கு கீழ் ஒரு டீமை வைத்துக்காெண்டு அவர்கள் கொடுக்கும் இசையைத்தான் படங்களுக்கு காெடுப்பதாகவும் அதனால்தான் அவருக்கு பாராட்டுகள் கிடைப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
தனது ஸ்டுடியோவில் சீக்ரெட் கேமராக்களை வைத்திருக்கும் அவர் அதன் மூலமாக தன்னுடைய வேலையாட்கள் சரியாக வேலை பார்க்கிறார்களா இல்லையா, ஓபி அடிக்கிறார்களா என்பதை நோட்டம் விடும் ஒருவர் என்றும் கூறியிருந்தார். தன்னை இப்படி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பின்னர் அதை ‘கடவுளின் ஆணை’ என்று அவர் கூறியதாகவும், இப்படி கடவுள் பெயரை வைத்து நிறைய இடங்களில் இருந்து அவர் தப்பிப்பதாகவும் தெரிவித்தார். கூடவே, அந்த இசையமைப்பாளரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் சமீபத்தில் தன்னிடம் பேசியதாகவும் இதையடுத்துதான் இனி எந்த பெண்ணும் இது போன்று பிரச்சனையை அனுபவிக்க கூடாது என்று கூறி இந்த விஷயத்தை கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
யார் அந்த இசையமைப்பாளர்?
ஸ்வாகதா இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை பேசியதில் இருந்து, யார் அந்த இசையமைப்பாளர் என்பதுதான் பலருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. அந்த இசையமைப்பாளரின் பெயரை கூட ஒரு சில ரசிகர்கள் கமெண்டில் கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், ஸ்வாகதா தன் கையில் ஆதாரங்கள் அனைத்தும் இருப்பதாகவும் இவையனைத்தையும் ஒரு நாள் வெளியிடுவேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
