ஸ்டுடியோவில் அத்துமீறிய பிரபல இசையமைப்பாளர்..பாடகி ஸ்வாகதா குற்றச்சாட்டு!

Singer Swagatha Abuse Allegation : கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சினிமாவில் தமிழ் திரைத்துறையில் முக்கிய பாடகியாக இருந்தவர், ஸ்வாகதா எஸ்.கிருஷ்ணன். பிக்பாஸ் மாயாவின் சகோதரி ஆவார். இவர், சமீபத்தில் ஒரு பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு கொடுத்திருக்கும் நேர்காணலில் சென்னையை சேர்ந்த ஒரு பிரபல இசையமைப்பாளர் தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
பாடகி ஸ்வாகதா:
மதுரையை சேர்ந்த ஸ்வாகதா, பெங்களூருவில் படித்து சென்னைக்கு பாடுவதற்கான வாய்ப்புகளை தேடி வந்தார். இவரது இரண்டு அக்காக்கள் வெளிநாட்டில் உள்ளனர். மாயா, கடைசி தங்கை. இவரை பிக்பாஸ் மற்றும் பிற திரைப்படங்கள் மூலம் பார்த்திருப்போம்.
பாடகி ஸ்வாகதா, பல மேடை நிகழ்ச்சிகளிலும், பாடல்களிலும் பாடியிருக்கிறார். குறிப்பாக, இஸ்பேட் ராஜாவும் இதய ராணியும் படத்தில் ‘ஏனோ பெண்ணே’ என்கிற பாடலை பாடி புகழ் பெற்றார். இதைத்தாண்டி, காற்றின் மொழி, பேச்சுலர் திரைப்படத்தில் காதல் கண்மணி உள்ளிட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். பிரபலமாக இருந்த இவர், கடந்த 7-8 ஆண்டுகளாக திரைத்துறையில் தலைக்காட்டாமல் இருக்கிறார். எந்த படத்திலும் மேடை நிகழ்ச்சிகளிலும் பாடுவதில்லை. அதற்கான காரணத்தை சமீபத்திய நேர்காணலில் அவர் விளக்கியிருக்கிறார்.
ஸ்டுடியோவில் நடந்த பயங்கரம்!
பாடகி ஸ்வாகதா, இசையை மட்டுமே உயிர் மூச்சாக நம்பி பாடுவதற்காக சென்னை வந்ததாக குறிப்பிடுகிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போது ஏன் பாடல்கள் பாடவில்லை என்று கேட்ட போது அவர் கூறிய காரணம், அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. தான் ஒரு பிரபல இசையமைப்பாளரிடம் சில ஆண்டுகள் இசைக்கலைஞராக பணியாற்றி வந்ததாகவும் அவர் தன்னிடத்தில் நன்றாக பழகியதாகவும், செலவுக்கு கூட தன்னிடத்திலிருந்து அவ்வப்போது பணம் வாங்கியதாகவும் தெரிவித்திருகிறார். இப்படி தன்னிடமிருந்து லட்சக்கணக்கில் காசு வாங்கியதாக கூறும் ஸ்வாகதா, ஒருமுறை தன்னிடத்தில் ஸ்டுடியோவில் அத்துமீறி அவர் நடந்து கொண்டதாக தெரிவித்திருக்கிறார். 7 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைப்பெற்ற இந்த சம்பவத்தின் போது, தான் மிகவும் சின்ன பெண்ணாக இருந்ததாகவும் அப்போதே அந்த ஆள் பெரிய ஆளாக இருந்ததாகவும் கூறுகிறார். தான் காவல்துறையில் புகார் அளித்தாலும் எதுவும் எடுபடாது என்று கூறும் அவர், அதை சில நாட்கள் பேசிவிட்டு நகர்ந்து விடுவார்கள் என தெரிவிக்கிறார்.
பிளாக் மெயில் செய்த நபர்..
ஸ்டுடியோவில் வைத்து, தன்னிடம் அத்துமீறியது தொடர்பான சிசிடிவி வீடியோவை காட்டியும், தன்னை பிளாக் மெயில் செய்ததாகவும், தான் இந்த வீடியோவை ரிலீஸ் செய்தால் உன்னுடைய மானம்தான் போகும் என்றும் தெரிவித்ததாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், “எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை, காவல் துறைக்கு செல்கிறேன்” என்று இவர் கூறிய போது தனது வீட்டிற்கே வந்து தன் காலில் விழுந்து அவர் மன்னிப்பு கேட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த சம்பவம் தனது சகோதரி மாயா மற்றும் அவரது தோழிகள் கண் முன்னே நடந்ததாக கூறியிருக்கிறார்.
சீக்ரெட் கேமரா!
அந்த ஸ்டுடியோவில் சீக்ரெட் கேமரா வைத்து அனைவரையும் அந்த ஆள் நோட்டம் விடுவதாகவும், இதை தான் பார்த்து அதிர்ச்சியானதாகவும் ஸ்வாகதா தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், அவரது மனைவி தற்கொலை எண்ணத்தில் இருப்பதாக கூறி, தன்னிடம் அட்வைஸ் கேட்டதாகவும் பேசியிருக்கிறார்.
யாரென்று சொல்லவில்லை..
“ஸ்வாகதா எனது மியூசிக் கார்டுகளை திருடி விட்டால், அவளுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது” என்றெல்லாம் கூறி அவர் பிறரை சமாளித்ததாகவும், தனது பெற்றோர்களுக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிந்து விட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இதை சொன்னதும் அவர்கள் பயந்துபோய் திருமணம் செய்து வைக்க முடிவெடுத்து மாப்பிள்ளை பார்க்க நினைத்தார்களாம். அப்போது மாயாதான், தமிழ்நாட்டில் இருந்து ரிஷிகேஷிற்கு தன்னை அனுப்பி வைத்ததாக கூறுகிறார். இப்போதைக்கு அந்த இசையமைப்பாளரின் பெயரை சொல்லாத அவர், முறையாக சட்டப்படி அந்த இசையமைப்பாளரை அம்பலப்படுத்துவேன் என்றும் கூறியிருக்கிறார். இந்த பேட்டியை பார்த்த அனைவருக்கும் அந்த இசையமைப்பாளர் யார் என்பதுதான் பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது.
ரிஷிகேஷில் என்ன செய்கிறார்?
ஸ்வாகதா, தனக்கு திருமணம் ஆன பிறகு ரிஷிகேஷிலேயே செட்டில் ஆகி விட்டதாக கூறியிருக்கிறார். அங்கு, தாராபாய் யூனிட் என்கிற கைத்தறி தொழிலை செய்து வருகிறார். இயற்கையான மூலிகளைகளை கொண்டு இங்க், டை தயாரித்து நலிவுற்ற பெண்களுக்கு இந்த தொழிலை கற்றுக்கொடுத்து கைகளாலேயே செய்வதுதான் இதனை தயார் செய்கின்றனர். சிறு வயதில் இந்த கலையை கற்றுக்கொண்ட இவர், இப்போது இதனை தொழிலாகவே செய்து வருகிறார். இது, தனக்கு ஒருநிலை படுத்த உதவுவதாகவும், தனக்கு தெரபி போல இருக்கும் என்றும் கூறியிருக்கிறார். தனக்கு வாழ்க்கையில் இன்னொரு வாய்ப்பு வேண்டும் என்பதை தேடி ரிஷிகேஷ் வந்ததாகவும் அப்படிதான் இந்த தொழிலை ஆரம்பித்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார்.
இந்த பேட்டியில், அந்த இசையமைப்பாளரை “Serial abuser" என்று கூறும் அவர், அதை பற்றி இப்போது பேசும் போதும் தனக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்குவதாக கூறுகிறார். இதையடுத்து கண்டிப்பாக அந்த ஆள் யார் என்பதை கூறுவேன் என தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், தனது இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இரண்டு-மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு தான் இது குறித்து பதிவிட்ட பதிவுகளை அவர் மீண்டும் ரீ-போஸ்ட் செய்திருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | சமந்தாவுக்கு இருக்கும் இன்னொரு பெயர்! நெருக்கமானவங்க இப்படிதான் கூப்பிடுவாங்களாம்..
மேலும் படிக்க | ரஜினிக்கு மகனாக நடிக்கும் இளம் நடிகர்! பேட்டியில் கொடுத்த ஹிண்ட்..
