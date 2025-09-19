English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஸ்கூபா டைவிங் செய்ததால் உயிரிழப்பு! யார் அந்த இசை கலைஞர்?

Zubeen Garg Dies Due To Scuba Diving: “யா அலி” பாடல் மூலம் நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும் பெயர் பெற்றார். இந்திய இசை உலகில் தனித்துவ குரலால் ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் ஜுபீன் கார்க். 

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 19, 2025, 06:30 PM IST
    • இறப்பு: சிங்கப்பூரில் ஜுபின் கார்க் ஸ்கூபா டைவிங் விபத்தில் உயிரிழப்பு.
    • பிரபல பாடல்: யா அலி (கேங்ஸ்டர் படம்) – தேசிய அளவில் புகழ்.
    • இசை வாழ்க்கை: சிறுவயதில் இருந்து இசை ஆர்வம்.

ஸ்கூபா டைவிங் செய்ததால் உயிரிழப்பு! யார் அந்த இசை கலைஞர்?

Zubeen Garg Dies Due To Scuba Diving: அசாமில் 1972ல் மேகாலயா சில்சரில் பிறந்த ஜுபீன் கார்க், சிறுவயதிலிருந்தே இசையை நேசித்து, வாழ்நாள் முழுவதையும் கலைக்கும் இசைக்கும் அர்ப்பணித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

இசை உலகில் அவர் தனித்துவமான குரலுக்காக பிரபலமானவர். அசாமி இசைத்துறையில் முன்னணி பாடகராக விளங்கியதோடு, பாலிவுட்டிலும் தனது முத்திரையைப் பதித்தார். கேங்ஸ்டர் திரைப்படத்தின் “யா அலி” பாடல் அவருக்கு தேசிய அளவில் புகழையும் ரசிகர்களையும் தந்தது. தொடர்ந்து க்ரிஷ் 3 படத்தின் “தில் து ஹி பாதா” உள்ளிட்ட பல ஹிட் பாடல்களில் குரல் கொடுத்து ரசிகர்களின் மனதை வென்றார். ஹிந்தி மட்டுமின்றி அசாமி, பெங்காலி, தமிழ் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் பாடியதன் மூலம் இந்திய இசை உலகில் ஒரு தனி அடையாளம் உருவாக்கினார்.

இசைப் பங்களிப்புடன் மட்டுமல்லாமல், ஜுபீன் கார்க் நடிகராகவும், இசையமைப்பாளராகவும், சில படங்களில் இயக்குநராகவும் பணியாற்றினார். அவரது படைப்பாற்றல் ஒரே துறையில் மட்டுமே இல்லாமல் பல துறைகளில் விரிந்திருந்தது.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவர் சமூகப்பணிகளில் ஆர்வமாக ஈடுபட்டார். குறிப்பாக, கொரோனா காலத்தில் தனது இரண்டு மாடிக் கட்டிடத்தை மருத்துவ பராமரிப்பு மையமாக அரசுக்கு வழங்க முன்வந்தார். சமூக நலத்திற்கான இவரது பங்களிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெருமையை ஏற்படுத்தியது.

துயரச் செய்தி:
இத்தகைய பல்துறை திறமைகளால் இசை உலகில் உயர்ந்த நிலையை எட்டிய ஜுபீன் கார்க், அண்மையில் சிங்கப்பூரில் ஸ்கூபா டைவிங் செய்யும் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தார். அவர் ‘நார்த் ஈஸ்ட் பெஸ்டிவல்’ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சிங்கப்பூர் சென்றிருந்தார். டைவிங் செய்யும் போது சுவாசக் கோளாறு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவர், பல மணி நேர சிகிச்சைக்குப் பிறகும் உயிரிழந்தார். இந்த திடீர் மரணம் ரசிகர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் இசை உலகத்தினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • பிறப்பு: 1972, மேகாலயா, சில்சர் (அசாம்).
  • இசை வாழ்க்கை: சிறுவயதில் இருந்து இசை ஆர்வம்.
  • பிரபல பாடல்: யா அலி (கேங்ஸ்டர் படம்) – தேசிய அளவில் புகழ்.
  • பாலிவுட் பங்களிப்பு: க்ரிஷ் 3 படத்தின் தில் து ஹி பாதா உள்ளிட்ட ஹிட் பாடல்கள்.
  • பன்மொழிப் பாடகர்: அசாமி, ஹிந்தி, பெங்காலி, தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பாடல்.
  • பல்துறை திறமை: பாடகர் மட்டுமல்ல, நடிகர், இசையமைப்பாளர், இயக்குநர்.
  • சமூக பணி: கொரோனா காலத்தில் கட்டிடத்தை மருத்துவ பராமரிப்பு மையமாக வழங்கினார்.
  • இறப்பு: சிங்கப்பூரில் ஸ்கூபா டைவிங் விபத்தில் உயிரிழப்பு.

