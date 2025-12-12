‘சிறகடிக்க ஆசை’ சீரயல் நடிகை உயிரிழப்பு! குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக விபரீத முடிவு..

Siragadikka Aasai Serial Actress Rajeshwari Death : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான சீரியலாக இருக்கிறது, சிறகடிக்க ஆசை. குமரன் இயக்கும் இந்த தொடரில் கோமதி பிரியா நாயகியாக நடித்து வருகிறார். இவருக்கு ஜோடியாக வெற்றி வசந்த் நடிக்கிறார். 2023ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த தொடர், முதலில் காமெடியாக சென்றாலும் ஒரு கட்டத்தில் விறுவிறுப்பான தொடராக மாறி இருக்கிறது. இந்த சீரியல் ஒளிபரப்பாகும் தொலைக்காட்சியில் அதிக டிஆர்பி ரேட்டிங் தொடராக இந்த சீரியல் இருக்கிறது.
சீரியல் நடிகை:
பிரபல சீரியல் ஆன சிறகடிக்க ஆசை தொடரில், ராஜேஸ்வரி அருணின் அம்மாவாக நடித்திருக்கிறார். சென்னையை சேர்ந்த இவர், 24 வருடங்களுக்கு முன்பு சதீஷ் என்பவரை காதலித்து கரம் பிடித்தார். இவர்களுக்கு ஹேமந்த் மற்றும் தணி என இரண்டு மகள்கள் இருக்கின்றனர். சிறகடிக்க ஆசை தொடரில் மட்டுமல்ல, ராஜேஸ்வரி பாக்கியலட்சுமி தொடரிலும் நடித்திருக்கிறார்.
குடும்ப பிரச்சினை:
ராஜேஸ்வரி குடும்பத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெரும் பிரச்சனைகள் உருவானதாக கூறப்படுகிறது. அவருக்கும் அவரது கணவருக்கும் அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை எடுத்து கடந்த டிசம்பர் எட்டாம் தேதி காலையிலேயே ராஜேஸ்வரி தன் கணவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு சைதாப்பேட்டையில் இருக்கும் தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அங்கு சென்று அவர் யாரிடமும் பேசாமல் இருந்திருக்கிறார். மூன்று நாட்களாக கடும் மன உளைச்சலில் இவர் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை எடுத்து திடீரென்று நேற்று இரவு ராஜேஸ்வரி அதிக அளவிலான ரத்த அழுத்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயற்சித்திருக்கிறார்.
உயிரிழப்பு:
ராஜேஸ்வரி வீட்டில் மயங்கி நிலையில் கிடந்திருக்கிறார். இதைப்பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினரும் உறவினர்களும் உடனடியாக அவரை கிண்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் முதலுதவிகளை செய்துள்ளனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்பாக்கத்தில் உள்ள கே எம் சி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி இருக்கின்றனர்.
ராஜேஸ்வரி அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு தொடர் சிகிச்சைகள் கொடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த சிகிச்சைகள் ஏதும் பலன் அளிக்காமல் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
சோகத்தில் சின்னத்திரை:
சீரியல் நடிகை ராஜேஸ்வரியின் இந்த திடீர் மறைவு சின்னத்திரை உள்ளது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது இறப்பை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது அவர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. ராஜேஸ்வரி உயிர் இழப்பு குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் தகவல் அளித்ததன் பேரில் சைதாப்பேட்டை போலீசார் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இதன் பின்னணி குறித்து தொடர் விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது.
