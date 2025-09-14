சிவகார்த்திகேயன் சம்பளத்தில் பாதி கூட இல்லையா மதராஸி வசூல்? பாக்ஸ் ஆபிஸ் ரிப்போர்ட்!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கடந்த வாரம் வெளியான திரைப்படம் மதராஸி. சிவகார்த்திகேயன் படங்களிலேயே பிரம்மாண்டமான ஓப்பனிங்கை கொண்டு இருந்தாலும் இந்த படம், அடுத்தடுத்த நாட்களில் வசூலில் சறுக்கலை சந்தித்துள்ளது. விமர்சன ரீதியாக தோல்வி அடைந்த இப்படம் வசூலிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. மதராஸி படத்தின் 9 நாள் வசூல், சிவகார்த்திகேயனின் சம்பளத்தில் இரு மடங்கு கூட இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்தின் மொத்த வசூல் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சரிந்த மதராஸி வசூல்
மதராஸி திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளிலேயே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.12.8 கோடி வசூல் செய்தது. இதன் மூலம் சிவகார்த்திகேயனின் திரை வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய தொடக்கத்தை கொடுத்தது மதராஸி. மேலும், உலகளவில் முதல் இரண்டு நாட்களில் ரூ.50 கோடி வசூலித்ததாக தயாரிப்பு நிறுவனமே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இந்த அதிரடியான தொடக்கத்தால், படம் எளிதாக ரூ.100 கோடி வசூல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நாள் நீடிக்கவில்லை. அடுத்தடுத்த நாட்களில் படத்தின் வசூல் கணிசமாக குறைய தொடங்கியது. நான்காவது நாளில் ரூ.4.15 கோடி, ஐந்தாவது நாளில் ரூ.3.2 கோடி, ஆறாவது நாளில் ரூ.2.5 கோடி என தொடர்ச்சியாக சரிவை சந்தித்தது. இந்த திடீர் சரிவு, விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சம்பளத்தை குறைத்தாரா சிவகார்த்திகேயன்?
மதராஸி படத்தின் வசூல் ஒருபுறம் பேசுபொருளாகியிருந்தாலும், மறுபுறம் சிவகார்த்திகேயனின் சம்பளம் குறித்த ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த மதராஸி படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன், தனது வழக்கமான சம்பளத்தை விட குறைவாக, அதாவது ரூ.40 கோடிக்கும் குறைவாகவே சம்பளம் வாங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முழு சம்பளத்திற்கு பதிலாக லாபத்தில் பங்கு என்ற அடிப்படையில் இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்ததாக கூறப்படுகிறது. அதாவது படம் வெளியாகி, லாபம் ஈட்டிய பிறகு அந்த லாபத்தில் இருந்து தனது மீதி சம்பளத்தை பெற்றுக்கொள்வதாக அவர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். படத்தின் பட்ஜெட்டை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், தயாரிப்பாளருக்கு உதவவும் சிவகார்த்திகேயன் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பது, சினிமா வட்டாரத்தில் அவருக்கு நல்ல பெயரை பெற்று தந்துள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, மதராஸி படத்தின் 9 நாள் வசூல் சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளத்தில் இரு மடங்கு கூட இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் படம் ரூ.100 கோடி வசூலை எட்டுவது கடினம் என்றே தெரிகிறது. இருப்பினும், இந்த வாரம் எந்த பெரிய படங்களும் வெளியாகாத நிலையில், அடுத்த வாரம் வசூல் மீண்டும் அதிகரித்தால் படம் நஷ்டத்தில் இருந்து தப்பிக்க வாய்ப்புள்ளது.
