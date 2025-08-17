Madharaasi Update: சிவகார்த்திகேயன் மதராஸி படத்தின் வில்லன் யார் தெரியுமா?

Madharaasi Movie Villain Update: ஏ.ஆர்.முருகதாஸ். ‘மதராஸி’ படத்தின் கதைக்களம் குறித்து சில விஷயங்களை தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக அந்த படத்தில் நடித்துள்ள வில்லன் யார் என்று கூறியுள்ளார். இது தொடர்பான தகவல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர், சிவகார்த்திகேயன். கடந்த 10 வருடங்களில் அசுர வளர்ச்சி கண்ட ஹீரோக்களும் ஒருவரான இவர், இப்போது 100 கோடி வசூல் கொடுத்த நாயகனாகவும் மாறிவிட்டார். தற்போது ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்து ரிலீஸுக்கு தயாராக இருக்கும் படம் தான் மதராஸி. ஆக்சன் திரில்லர் பானையில் உருவாகி வரும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படமாக இருக்கிறது.
மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் மதராஸி படம் வரும் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் கதைக்களம் குறித்து சில விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் கஜினி படம் போலவே மதராஸி படமும் ஒரு பழிவாங்கும் கதை என்றும் இதில் மாற்றம் என்னவென்றால் காதல் தான் மையப்புள்ளியாக இருக்கும். அதேபோல் துப்பாக்கி பட நடிகர் வித்யூத் ஜாம்வால், இந்தியில் பல்வேறு முன்னணி நாயகர்களின் படங்களில் வில்லனாக நடிக்க கேட்டதற்கு மறுத்த இவர், மதராஸி படத்திற்காக நாம் கேட்டதும் கதை என்னவென்றாலும் நடிக்கிறேன் என்று அவர் கூறினார். அதுமட்டுமின்றி இவருடைய ரோல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார். தற்போது இந்த தகவல் வெளியாகி பெரிய அளவில் வைரலாகி வருகிறது.
A special sneak peek into the making of #Madharaasi
Just 25 DAYS TO GO before the show begins in theatres!
pic.twitter.com/jqZ23DdsiS
— A.R.Murugadoss (@ARMurugadoss) August 11, 2025
#ARMurugadoss Recent
- #Sivakarthikeyan is a good performer.
- Becoming an action hero is easy, but for an action hero, doing humor is difficult.#ThalapathyVijay | #Madharaasi pic.twitter.com/xdgvMwDCMu
— TVK Vijay Fans (@AshokZinner) August 17, 2025
மதராஸி படத்தில் நடிப்பவர்கள்:
மதராஸி திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மினி வசந்த் நடிக்கிறார். துப்பாக்கி பட வில்லன் வித்யூத் ஜாம்வால் இதிலும் வில்லனாக வருகிறார். இவர்களை தாண்டி, பிஜு மேனன், விக்ராந்த் உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் துப்பாக்கி படத்தின் ஆக்ஷனும், கஜினி படத்தின் ஸ்கிரின் ப்ளேவும் இருக்கும் என்று ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் சமீபத்திய நேர்காணலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | 2025ன் டாப் 10 IMDb இந்திய திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் 3 தமிழ் படங்களும் இருக்கு..என்னென்ன தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | 2025ல் சர்ப்ரைஸ் ஹிட் அடித்த 5 படங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..
மேலும் படிக்க | டாப் 10 உலக திரைப்படங்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு இந்திய படம்-அதுவும் தமிழ் படம்! எது தெரியுமா?
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ