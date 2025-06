சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி படத்தை கைபற்றிய Netflix.. எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Sivakarthikeyan Madharasi Grab Netflix: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் கடைசியாக வெளிவந்த அமரன் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் தற்போது மதராஸி படத்தின் OTT விநியோகம் குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக வலம் வருபவர், சிவகார்த்திகேயன். கடந்த 10 வருடங்களில் அசுர வளர்ச்சி கண்ட ஹீரோக்களும் ஒருவரான இவர், இப்போது 100 கோடி வசூல் கொடுத்த நாயகனாகவும் மாறிவிட்டார்.

சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி:

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அமரன் படத்திற்கு பிறகு தற்போது ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் (A R Murugadoss) இயக்கும் மதராசி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். சிவகார்த்திகேயனின் 23வது படம் தான் மதராஸி. இது, ஆக்சன் திரில்லர் பானையில் உருவாகி வருகிறது. தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய படமாக இது உள்ளது. இந்த படத்திற்கு தமிழில் மதராசி என்றும் இந்தியில் தில் மதராசி என்றும் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

யாரெல்லாம் நடிக்கின்றனர்?

இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் (Sivakarthikeyan) சேர்ந்து, வித்யூத் ஜாம்வால் நடிக்கிறார். துப்பாக்கி படத்தின் வில்லனான இவர், மதராசி படத்திலும் நெகடிவ் ராேல் அல்லது முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிப்பார் எனக்கூறப்படுகிறது. அதே போல, நடிகர் விக்ராந்தும் இந்த படத்தில் நடிக்கிறார். அதுமட்டுமின்றி இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ருக்மணி வசந்த் என்ற புதுமுகம் நடிக்கிறார்.

அனிருத் இசை:

அனிருத், சிவகார்த்திகேயனின் பல படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். சிவகார்த்திகேயனுக்கு பெரிய திருப்பத்தை கொடுத்த படம், எதிர்நீச்சல். இந்த படம் முதல், சிவகார்த்திகேயனுக்கு கம்-பேக் படமாக அமைந்த ‘டாக்டர்’ படம் வரை பல படங்களுக்கு அனிருத் இசையமைத்து கொடுத்திருக்கிறார். இந்த கூட்டணியில்தான் தற்போது மதராசி படமும் உருவாகியிருக்கிறது. இதனால் இந்த படமும் ஹிட் ஆகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மதராஸி OTT விநியோகம்:

மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் மதராஸி படம் வரும் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், தற்போது இப்படத்தின் OTT விநியோகம் குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, இப்படத்தை நெட்ஃப்லிக்ஸ் ரூ. 23 கோடிக்கு விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளது. இதனால் படத்தின் மீது ரசிகர்களுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

The film is slated for a pan-Indian theatrical release in Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, and Hindi on September 5. The OTT rights have been acquired by #Netflix for ₹23 crore, with the digital premiere expected on October 3 - #Madharasi pic.twitter.com/qmRFw9xFeO

