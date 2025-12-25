English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Movies
  ரிலீஸ் நேரத்தில் நெருக்கடி: சிவகார்த்திகேயன் படத்திற்குப் புதிய முட்டுக்கட்டை

ரிலீஸ் நேரத்தில் நெருக்கடி: சிவகார்த்திகேயன் படத்திற்குப் புதிய முட்டுக்கட்டை

பராசக்தி படம் வெறும் பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமாக மட்டுமில்லாமல், வரலாற்றுப் பின்னணியைக் கொண்ட ஒரு ஆவணமாகவும் இருக்கும் எனத் தெரிகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 25, 2025, 06:22 PM IST
  • தணிக்கைக்குழு சிக்கலும் தற்போதைய நிலையும்
  • சிவகார்த்திகேயன் திரைப்பயணத்தில் 25-வது திரைப்படம்
  • இயக்குனர் சுதா கொங்கரா இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்

ரிலீஸ் நேரத்தில் நெருக்கடி: சிவகார்த்திகேயன் படத்திற்குப் புதிய முட்டுக்கட்டை

தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் 'பராசக்தி' என்ற பெயரைத் தட்டி எழுப்பினால், முதலில் நினைவுக்கு வருவது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களின் அறிமுகமும், அந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற புகழ்பெற்ற நீதிமன்றக் காட்சியும் தான். அந்தப் பெயரிலேயே தற்போது ஒரு புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது, இது தமிழ் திரையுலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 'சூரரைப் போற்று' உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய சுதா கொங்கராவின் இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன், ஜெயம் ரவி, அதர்வா எனப் பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே இப்படத்தில் இணைந்துள்ளது. சிவகார்த்திகேயனின் திரைப்பயணத்தில் இது 25-வது படமாகவும், இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷின் 100-வது படமாகவும் அமைந்துள்ளதால், இதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஆரம்பம் முதலே உச்சத்தில் உள்ளது.

இப்படத்தின் கதைக்களம் 1960-களின் காலகட்டத்தில், அன்றைய மதராஸ் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 'டான் பிக்சர்ஸ்' நிறுவனம் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளது. படத்தின் விளம்பரப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பிரத்யேக கண்காட்சி, ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் வேலைகள் அனைத்தும் முழுமையாக முடிவடைந்து, வரும் ஜனவரி 10, 2026 அன்று பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி ரிலீஸ் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

இருப்பினும், தற்போதைய நிலையில் படக்குழுவினர் ஒரு பெரிய சிக்கலை எதிர்கொண்டுள்ளனர். படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் தொடர்பான காட்சிகள் மிகவும் தீவிரமாக இருப்பதாகக் கருதிய தணிக்கைக்குழு, அதிகப்படியான வெட்டுக்களை பரிந்துரைத்துள்ளது. கதையின் உயிர்நாடியான இந்தக் காட்சிகளை நீக்கினால் படத்தின் தாக்கம் குறையும் என்பதால், படக்குழுவினர் தற்போது தணிக்கைக்குழுவின் 'ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு' படத்தை அனுப்பியுள்ளனர்.

அரசியல் ரீதியாக உணர்ச்சிகரமான ஒரு கருப்பொருளைக் கையாண்டுள்ளதால் ஏற்பட்டுள்ள இந்தச் சிக்கல், படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கவலை ஒருபுறம் இருந்தாலும், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

