விஜய்யை வம்பிழுத்ததா சிவகார்த்திகேயன் படக்குழு? ஒரு வார்த்தையால் எழுந்த சர்ச்சை!

2026 பொங்கல் பண்டிகைக்கு பெரிய படங்கள் தமிழில் வெளியாக உள்ளது. இரண்டு மாதங்கள் உள்ள நிலையில், பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் விஜய்யின் 'ஜன நாயகன்' மற்றும் சிவகார்த்திகேயனின் 'பராசக்தி' ஆகிய இரு பெரும் திரைப்படங்களுக்கு இடையேயான மோதல், இப்போதே சமூக வலைதளங்களில் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 'பராசக்தி' படக்குழு வெளியிட்ட ஒரே ஒரு ட்வீட், நடிகர் விஜய்யின் ரசிகர்களை சீண்டி, இருதரப்பு ரசிகர்களுக்கும் இடையே கடும் வார்த்தை போரை உருவாக்கியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | வட சென்னை படத்தில் தனுஷுக்கு பதில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்! யார் தெரியுமா?
பொங்கல் ரேஸில் ஜன நாயகன் vs பராசக்தி
நடிகர் விஜய் அரசியலில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த போவதால், அவரது கடைசி திரைப்படமாக உருவாகி வரும் 'ஜன நாயகன்' படத்திற்கு, ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. எச். வினோத் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில் உருவாகி வரும் இந்தப் படம், வரும் ஜனவரி 9-ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்துடன் மோதுவதை தவிர்க்க, சிவகார்த்திகேயனின் 25-வது படமான 'பராசக்தி', ஒரு வாரம் தள்ளி, ஜனவரி 14-ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுதா கொங்கரா இயக்கியுள்ள இந்த படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
பாடல்களால் பற்றிய மோதல்
சமீபத்தில், 'ஜன நாயகன்' படத்தின் முதல் சிங்கிளான 'தளபதி கச்சேரி' பாடல் வெளியாகி, வெறும் 3 நாட்களில் 35 மில்லியன் பார்வைகளை பெற்று, யூடியூப் டிரெண்டிங்கில் முதலிடத்தில் உள்ளது. அதேசமயம், 5 நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான 'பராசக்தி' படத்தின் 'அடி அலையே' பாடல், 15 மில்லியன் பார்வைகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில், 'பராசக்தி' படக்குழு, தங்களது எக்ஸ் தளத்தில், "அடி அலையே பாடல், 15 மில்லியன் 'ஆர்கானிக்' வியூஸ்களை பெற்றுள்ளது" என ஒரு பதிவை வெளியிட்டது.
#Parasakthi First Single crossed 15 Million+ ORGANIC Views in YouTube
IYKYK
s://t.co/X43GCiAMGO#ParasakthiFromPongal#ParasakthiFromJan14@siva_kartikeyan @Sudha_Kongara @iam_ravimohan @Atharvaamurali @gvprakash @redgiantmovies_ @Aakashbaskaran @sreeleela14… pic.twitter.com/99ST2Brvkk
— DawnPictures (@DawnPicturesOff) November 12, 2025
ஆர்கானிக் வார்த்தையால் வெடித்த சர்ச்சை
அந்த பதிவில், 'ஆர்கானிக்' என்ற வார்த்தை ஹைலைட் செய்யப்பட்டிருந்ததுதான், இந்த மொத்த சர்ச்சைக்கும் காரணம். இதை பார்த்த விஜய் ரசிகர்கள், "அப்படியானால், 'தளபதி கச்சேரி' பாடல் பெற்றது ஆர்கானிக் வியூஸ் இல்லையா? பணம் கொடுத்து, போலி கணக்குகள் மூலம் பார்வைகளை ஏற்றினீர்களா?" என்று 'பராசக்தி' படக்குழுவை நோக்கி சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். இது, சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்களுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்த, அவர்களும் பதிலுக்கு விஜய் ரசிகர்களை விமர்சிக்க, எக்ஸ் தளம் ஒரு போர்க்களமாக மாறியுள்ளது. இந்த மோதல், இரு படங்களின் வெளியீட்டின்போது இன்னும் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | மீண்டும் ரீ ரிலீஸ் ஆகும் ஆட்டோகிராப்! ஆனால் இந்த காட்சிகள் இருக்காது - சேரன்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ