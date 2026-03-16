பிளாக்பஸ்டர் தாய் கிழவி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி! வெளியான அறிவிப்பு!

தாய்க்கிழவி படம் வெளியாகும் முன்பு இருந்தே, இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. காரணம் இந்த படத்தில் நடித்து இருக்கும் ராதிகா சரத்குமாரின் கெட்டப் தான்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 16, 2026, 08:02 AM IST
தமிழ் சினிமாவில் சமீபத்தில் குறைந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில் சமீபத்தில் ரசிகர்கள் இடையே மிகப் பெரிய வரவேற்பை பெற்ற படம் தாய்க்கிழவி. சிவகார்த்திகேயனின் தயாரிப்பில் உருவான இந்த படத்தில் நடிகை ராதிகா சரத்குமார் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். கிராமத்து பின்னணியை கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. விமர்சன ரீதியாகவும் சரி, வசூல் ரீதியாகவும் சரி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்று வரும் இப்படம், பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பலரும் குடும்பம் குடும்பமாக இந்த படத்தை திரையரங்குகளில் பார்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. 

தாய்க்கிழவி ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? 

தாய்க்கிழவி படம் வெளியாகும் முன்பு இருந்தே, இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. காரணம் இந்த படத்தில் நடித்து இருக்கும் ராதிகா சரத்குமாரின் கெட்டப் தான். ஒரு கிராமத்து வயதான பெண்ணாக அசத்தி இருந்தார் ராதிகா சரத்குமார். படம் வெளியான முதல் நாளில் இருந்தே நல்ல விமர்சனங்களை பெற்ற தாய்க்கிழவி படத்தின் ஓடிடி உரிமைக்கு கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியாக இந்த படத்தை பிரபல ஓடிடி நிறுவனமான jio hotstar மிகப்பெரிய விலைக்கு வாங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த படம் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் இப்படம் வெளியாக உள்ளது. ஓடிடியில் தமிழ் மட்டும் இன்றி பிற மொழிகளிலும் டப் செய்து வெளியிடப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த படத்திற்கான ரீமேக் உரிமையை வாங்கவும் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. 

பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை! 

பொதுவாக கிராமத்து பின்னணியில் உருவாகும் படங்களுக்கு எப்போதுமே ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கும். அந்த வகையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியான தாய்க்கிழவி படத்திற்கும் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. படத்தின் திரைக்கதை, வசனங்கள், ஒளிப்பதிவு, பாடல்கள் என அனைத்தும் இந்த படத்திற்கு மிகப்பெரிய பக்கபலமாக அமைந்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி இந்த படம் 50 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து இந்த ஆண்டின் மிக பெரிய பிளாக்பஸ்டர் படமாக மாறி உள்ளது. மிகவும் குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் தயாரிப்பாளர் சிவகார்த்திகேயனுக்கு நல்ல ஒரு லாபத்தையும் கொடுத்துள்ளது. 

அறிமுக இயக்குனர் சிவகுமார் முருகேசன்!

இந்த தாய்க்கிழவி படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகியுள்ளார் இயக்குனர் சிவகுமார் முருகேசன். தனது முதல் படத்திலேயே யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு கதை மூலம் ரசிகர்களை யார் இந்த இயக்குனர் என்று தேட வைத்துள்ளார். கணவன் இல்லாமல் தனியாக தனது மகளுடன் வாழ்ந்து வரும் ராதிகா, மொத்த ஊரையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளார். வட்டிக்கு விட்டு வரும் பணத்தை வைத்து தனது வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார், ஒரு பெண் தனியாக எப்படி இந்த சமுதாயத்தில் வாழ வேண்டும் என்பதைப் பற்றி ராதிகா சரத்குமாரின் கதாபாத்திரம் பேசியிருந்தது. ஒரு தைரியமான பெண்ணின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் போராட்டங்களையும், வயதான காலத்தில் அவர் தன்னை எப்படி பார்த்துக் கொள்கிறார் என்பதை பற்றியும் உணர்வுப்பூர்வமாக இந்த படம் பேசி இருந்தது. தாய்க்கிழவி படத்திற்காக நடிகை ராதிகா சரத்குமாருக்கு நிச்சயம் தேசிய விருது கிடைக்கும் என்றும் கோலிவுட் வட்டாரங்கள் பேசி வருகின்றனர். 

நடிகராக சிவகார்த்திகேயன் பல்வேறு வெற்றி படங்களை கொடுத்து வந்தாலும் ஒரு தயாரிப்பாளராகவும் வெற்றிகளை பெற்று வருகிறார். அவரது தயாரிப்பில் வெளியான கனா, கொட்டுக்காளி போன்ற படங்கள் விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றியை பெற்றது. அந்த வகையில் தற்போது தாய்க்கிழவி படமும் இணைந்துள்ளது. தாய்க்கிழவி படத்தின் இயக்குனர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில்  அடுத்ததாக சிவகார்த்திகேயன் சேயோன் என்ற படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்திற்கான பணிகளும் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. மே மாதத்தில் இருந்து இந்த படத்திற்கான படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தாய்க்கிழவி படத்தை வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து ரசிகர்கள் ஓடிடியில் கண்டு ரசிக்கலாம்.

