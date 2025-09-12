சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

Parasakthi Release Date: தமிழ் திரையுலகில், ‘டாப் ஹீரோ’ என்கிற இடத்தை பிடித்திருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். இவர், தற்போது பராசக்தி படத்தில் நடித்து வருகிறார். தற்போது இந்த படம் தொடர்பாக முக்கிய அப்டேட் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பராசக்தி திரைப்படம்:
தமிழ் திரையுலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படங்களுள் ஒன்று, பராசக்தி. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகும் இந்த திரைப்படம், 1960களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கதைக்களமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார். இவருடன் சேர்ந்து முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் ஸ்ரீலீலா மற்றும் அதர்வா ஆகியோர் நடித்திருக்கிறார். நெகடிவ் ரோலில் ரவி மோகன் நடித்துள்ளார்.
பராசக்தி கதை..
சூர்யா, சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் நடிக்க இருந்த படம், புறநானூறு. இந்த படத்தின் பணிகள் சில ஆண்டுகள் தள்ளிப்போடப்பட்டது. அதன் பிறகு, இப்படத்தின் வேலைகள் அப்படியே நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த கதையைத்தான் தற்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்து வேறு பெயரில் சுதா கொங்கரா இயக்குவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது. இது, இந்தி திணிப்பு போராட்டத்தின் போது உயிரிழந்த அண்ணா பல்கலைக்கழக கல்லூரி மாணவர் ராஜேந்தரின் வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பராசக்தி ரிலீஸ் தேதி:
இந்நிலையில் தற்போது பராசக்தி திரைப்படம்ஜனவரி 14 ஆம் தேதி பொங்கல் தினத்தன்று வெளியாக இருப்பதாக அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
பராசக்(தீ) பரவட்டும்
A stunning ride through history awaits#Parasakthi in Theatres from 14th January 2026@siva_kartikeyan @Sudha_Kongara @iam_ravimohan @Atharvaamurali @gvprakash @redgiantmovies_ @Aakashbaskaran @sreeleela14 @dop007 @editorsuriya @supremesundar… pic.twitter.com/dCzBDn5AeC
— DawnPictures (@DawnPicturesOff) September 12, 2025
ஜனநாயகன் vs பராசக்தி
இதனிடையே விஜய் நடிப்பில் அடுத்த ஆண்டு வெளியாகவிருக்கும் படம் ஜனநாயகன். இந்த படம் விஜய்யின் கடைசி படமாகும். அதனுடன் இந்த படம் வரும் ஜனவரி 9 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி தற்போது பராசக்தி திரைப்படம்ஜனவரி 14 ஆம் தேதி பொங்கல் தினத்தன்று வெளியாக இருப்பதால ஜனநாயகன் vs பராசக்தி போட்டி உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த போட்டியை ஒட்டுமொத்த கோலிவுட் வட்டாரமுமே ஆவலாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றனர்.
