ஹப்பாடா..ஒரு வழியாக பராசக்திக்கு கிடைத்த சென்சார் சான்றிதழ்! ரசிகர்கள் நிம்மதி..

Parasakthi Censored With UA Certificate : சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருக்கும் படம், பராசக்தி. இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்காமல் இழுபறி நடந்து வந்த நிலையில், படத்திற்கு தற்போது யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
பராசக்தி படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ்:
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம் ‘பராசக்தி’. இந்த படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். 60களில் நடந்த மொழிப்போராட்டத்தை வைத்து உருவான இந்த படம், ஜனவரி 10ஆம் தேதியான நாளை வெளியாக இருக்கிறது. இதையடுத்து படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் அளிக்காமல் இழுபறி நடப்பதாக தகவல் வெளியானது. படத்தில் பல காட்சிகளை வெட்டச்சொல்லி படக்குழுவிடம் சொன்னதாகவும் கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது அதற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக Dawn Pictures தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது.
A fire that speaks to all ages #Parasakthi censored with a U/A - striking theatres worldwide from Tomorrow#ParasakthiFromPongal#ParasakthiFromJan10@siva_kartikeyan @Sudha_Kongara @iam_ravimohan @Atharvaamurali @gvprakash @DawnPicturesOff @redgiantmovies_ @Aakashbaskaran… pic.twitter.com/t95NZmm6Do
— DawnPictures (@DawnPicturesOff) January 9, 2026
ஜனநாயகன் படம் போலவே, பராசக்தி படத்திற்கும் தணிக்கை பிரச்சனை வந்துவிடுமோ என ரசிகர்கள் பயந்தனர். காரணம், அரசியல் பேசியிருக்கும் விஜய் படத்திற்கே அந்த நிலை என்றால், திராவிடம் பேசும் இந்த படத்தின் நிலை என்னவோ என பல ரசிகர்கள் கலக்கத்தில் இருந்தனர். ஆனால், அதை தகர்த்து படம் நாளை உலகம் முழுவதும் வெளியாவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் ரசிகர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டிருக்கின்றனர்.
