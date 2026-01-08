போச்சுடா! ஜனநாயகன் போலவே..‘பராசக்தி’ படத்திற்கும் சென்சார் சிக்கலா? உண்மை என்ன?

Parasakthi Movie Censor Certificate Issue : ஜனநாயகன் படத்தை போலவே, சிவகார்த்திகேயனின் பராசக்தி படத்திற்கும் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இரு படங்களுமே பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒரே நாளில் வெளியாக இருந்தன. இதில், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் மட்டும் தள்ளிப்போயுள்ளது.
ஜனநாயகன் vs பராசக்தி:
ஹெச்.வினோத் இயக்கிய விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் திரைப்படமும் (ஜன 9), சுதா கொங்கரா இயக்கிய பராசக்தி திரைப்படமும் (ஜன 10) ஒரே தேதியில் வெளியாக இருந்தன. ஆனால், ஜனநாயகன் படத்தை இந்தியாவில் சென்சார் சான்றிதழ் இல்லாமல் வெளியிட முடியாது என்பதால், அப்படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப்போடப்பட்டிருப்பதாக அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.
இதையடுத்து, திட்டமிட்டபடி பராசக்தி படம் மட்டும் வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஜனநாயகன் படம் போலவே, பராசக்தி படத்திற்கும் சென்சார் சான்றிதழ் வாங்குவதில் சிக்கல் எழுந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டதா?
தணிக்கை சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே, ஒரு படத்தை இந்தியாவில் வெளியிட முடியும். இப்போது ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியிட முடியாததற்கு காரணமும் இதுதான். இந்த நிலையில், பராசக்தி படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு விட்டதாக தகவல்கள் வெளியானது. ஆனால், அப்படத்தை தயாரித்த நிறுவனமோ, படக்குழுவோ இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு குறித்து எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை.
யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இதை உறுதிப்படுத்தும் அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகாமல் இருப்பது ரசிகர்களை கலக்கமடைய வைத்துள்ளது. இதனால் பலர், “ஒருவேள ஜனநாயகன் போல இதற்கும் தணிக்கை சான்றிதழ் தராமல் இழுத்தடிப்பார்களோ” என டவுட்டில் இருக்கின்றனர்.
கதை என்ன?
பராசக்தி திரைப்படம், 60களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பிண்ணனியாக கொண்ட கதையாக இருக்கிறது. மொழி போராட்டத்தை கதைக்களமாக கொண்ட இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் சேர்ந்து அதர்வா முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். ரவி மோகன், முதன்முறையாக வில்லனாக நடித்துள்ளார். படத்தின் நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடித்துள்ளார். படத்தின் இயக்குநர் சுதா கொங்கராவிடம் இது உண்மை சம்பவத்தை கொண்ட கதையா என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், படத்தை பார்க்கும் போது தெரியும் என்று பதிலளித்துள்ளார்.
பொங்கலுக்கு சாேலாேவாக ரிலீஸ் ஆகுமா?
பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழில் ஜனநாயகன் மற்றும் பராசக்தி ஆகிய இரண்டு பெரிய படங்கள்தான் திரைக்கு வர இருந்தன. ஆனால், இப்போது நிலைமையை பார்த்தால் பராசக்தி மட்டும் சோலாே ரிலீஸாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. பொங்கல் பண்டிகைக்குள் எப்படியாவது ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைத்து விட்டால், கண்டிப்பாக படம் பொங்கலன்று ஜனவரி 15ஆம் தேதி வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது.
விஜய் படத்துக்கும் தன் படத்துக்கும் போட்டி இல்லை என்பதை நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் தெளிவுப்படுத்தினார். “இது அண்ணன் தம்பி பொங்கல்” என்று கூறிய அவர், இரண்டு படங்களையும் ரசிகர்கள் தியேட்டரில் கொண்டாட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
