Madharaasi X Review: மதராஸி விமர்சனம்: சிவகார்த்திகேயன் ஜெயித்தாரா?

Sivakarthikeyan Madharaasi X Review Tamil : ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மிணி வசந்த் நடிப்பில் இன்று தியேட்டரில் வெளியாகி உள்ளது மதராஸி திரைப்படம். ஆக்சன் திரில்லர் பானையில் உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இந்நிலையில் இந்த படம் இன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்கில் வெளியாகியுள்ளது. மதராஸி படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்த்த ரசிகர்கள், தற்போது இணையத்தில் தங்களது விமர்சனத்தை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
மதராஸி படத்தின் X தள விமர்சனம்:
வழக்கமாக, எந்த படம் வெளியானாலும் அந்த படத்தை முன்கூட்டியே பார்ப்பவர்கள், முன்கூட்டியே எக்ஸ் தளத்தில் விமர்சனத்தை வெளியிடுவது சகஜம். அப்படி, மதராஸி திரைப்படத்தை பார்த்த சிலரும் எக்ஸ் தளங்களில் தங்களது விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
Done with film. #Madharaasireview
2.5/5
I wonder what happened to arm
I was blown away by his work 7th sense but now , dull work by him
Disaster written over-all!!
Music is average ( salambha song hindi dubbing
Sika was totally misfit in that character pic.twitter.com/rTb9lF2J5X
— Suraj chauhan (@Kumaris57862762) September 5, 2025
First Half Love And Action
Second Half FULL AND FULL WAR MOOD @ARMurugadoss is WELCOME BACK #MadharaasiBlockBuster pic.twitter.com/qCl3GdWP9r
— (@itzLinges) September 5, 2025
Besides few old fashioned or cringe scenes, mostly engaging and entertaining 1st Half. @anirudhofficial is the backbone of the movie. Typical #ARM style of screenplay. Love, crime, few laughable moments. #SK acting is impressive #Madharaasi #Madharaasireview #Madharasi pic.twitter.com/Zalvcg2wsL
— Karthik (@meet_tk) September 5, 2025
Ghajini : Short Term Memory Loss
Madharaasi : Fregoli Delusion
Another hero with a medical condition in ARM universe #Madharaasi #MadharaasiFromSep5 #MADHARAASI_WFDFS #madharaasiReview #Sivakarthikeyan #armurugadoss #anirudh pic.twitter.com/WlZFTsqNgS
— Raghu Rajaram (@RaghuTweetzX) September 5, 2025
#Madharaasi 3.5/5
A watchable commercial entertainer!
It has balanced Love ActionDrama.Villain@VidyutJammwal Shines. @rukminitweets . @Siva_Kartikeyan Dance & fight @ARMurugadoss comeback. #MadharaasiReview pic.twitter.com/tSkoGqQzRP
— Dr.Aazim Kass (@AazimKassim) September 5, 2025
#Madharaasi [#ABRatings - 3.5/5]
- Good First half packed with Love & Action. Followed by Decent second half which is completely in Action mode
- Interval block, Vidhyut's solo Action block sequence, Climax Fight has been well executed
- Slight Drag in Romantic portions &… pic.twitter.com/Tb6lDr8ZTd
— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 5, 2025
மேலும் படிக்க | யார் இந்த பேபி ஷாலினி? குழந்தை நட்சத்திரம் முதல் அஜித்தின் ஆதரவான மனைவி வரை!
மேலும் படிக்க | துல்கர் சல்மானின் “லோகா” சாப்டர் 1 திரைப்பட நன்றி அறிவிப்பு விழா
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ