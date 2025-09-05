English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Madharaasi X Review: மதராஸி விமர்சனம்: சிவகார்த்திகேயன் ஜெயித்தாரா?

Sivakarthikeyan Madharaasi X Review Tamil : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் மதராஸி திரைப்படம் குறித்து ரசிகர்கள் X தளத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். படம் எப்படியிருக்கிறது என்பதை பற்றி, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 5, 2025, 11:14 AM IST
  • தியேட்டரில் வெளியாகி உள்ளது மதராஸி திரைப்படம்.
  • ஆக்சன் திரில்லர் பானையில் உருவாகி இருக்கும் படம் மதராஸி..
  • X தள விமர்சனத்தை காண்போம்.

Madharaasi X Review: மதராஸி விமர்சனம்: சிவகார்த்திகேயன் ஜெயித்தாரா?

Sivakarthikeyan Madharaasi X Review Tamil : ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மிணி வசந்த் நடிப்பில் இன்று தியேட்டரில் வெளியாகி உள்ளது மதராஸி திரைப்படம். ஆக்சன் திரில்லர் பானையில் உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்நிலையில் இந்த படம் இன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்கில் வெளியாகியுள்ளது. மதராஸி படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்த்த ரசிகர்கள், தற்போது இணையத்தில் தங்களது விமர்சனத்தை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

மதராஸி படத்தின் X தள விமர்சனம்:

வழக்கமாக, எந்த படம் வெளியானாலும் அந்த படத்தை முன்கூட்டியே பார்ப்பவர்கள், முன்கூட்டியே எக்ஸ் தளத்தில் விமர்சனத்தை வெளியிடுவது சகஜம். அப்படி, மதராஸி திரைப்படத்தை பார்த்த சிலரும் எக்ஸ் தளங்களில் தங்களது விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

 

