/எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் ‘கில்லர்’ படப்பிடிப்பில் விபத்து! ஒருவர் உயிரிழப்பு...நடந்தது என்ன?

Killer Shooting Accident : 26 வருடங்களுக்கும் மேலாக, தமிழ் திரையுலகில் நடிகராகவும் இயக்குநராகவும் இருப்பவர், எஸ்.ஜே.சூர்யா. கடைசியாக 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ‘இசை’ எனும் திரைப்படத்தை இயக்கிய அவர், கடந்த சில வருடங்களாக நடிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வந்தார். இந்த நிலையில், அவர் நடித்து வந்த கில்லர் படத்தின் படப்பிடிப்பு தளத்தில் பெரும் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
கில்லர் திரைப்படம், இந்திய அளவில் பெரிய ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது. இதனை எஸ்.ஜே.சூர்யா இயக்கி நடித்து வருகிறார். 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு இவர் இந்த படத்தை இயக்குவதால் இதன் மீது அனைவருக்கும் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது. இதன் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் தற்போது நடைப்பெற்று வரு ம் நிலையில், ஜூன் 3ஆம் தேதியான இன்று, காலை நடைப்பெற்ற ஷூட்டிங்கில் கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்து தளத்தில் விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது.
கில்லர் படத்தின் ஷூட்டிங், பெரம்பூரில் இருக்கும் பின்னிமில்லில் நடைப்பெற்று வந்தது. அப்போது, அங்கிருந்த கேஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததில், நான்கு பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். இவர்களை உடனடியாக மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்திருக்கின்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், மதுரவாயல் பகுதியை சேர்ந்த மதன் என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மூன்று பேருக்கும் படுகாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அவர்கள் தீவிர சிகிச்சை மற்றும் கண்காணிப்பில் இருக்கின்றனர்.
கில்லர் படத்தின் ஒரு காட்சியாக, குண்டு வெடிப்பது போன்ற காட்சி படமாக்கப்பட இருந்திருக்கிறது. இதற்காக கேஸ் நிரப்பிய போதுதான், இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. ஷூட்டிங் நடந்த போது, அங்கிருந்த பணியாளர்கள், தங்கள் வேலையை செய்து கொண்டிருந்த போது விபத்தில் சிக்கி இறந்திருப்பது அனைவர் மத்தியிலும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து போலீஸாரும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
எஸ்.ஜே.சூர்யா, கில்லர் திரைப்படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக ப்ரீத்தி அஸ்ரானி நடிக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே தமிழில் அய்யோத்தி, 29 உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்துள்ளார். இவர்களைத்தாண்டி, படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். இதனை ஸ்ரீ கோகுலம் மூவீஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாகும் இந்த படம் விரைவில் தியேட்டரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த படத்தின் கதையானது, கூலிக்கு கொலை செய்யும் ஹிட்மேன் ஒருவனின் கதையை பின்னணியாக கொண்டதாக உள்ளது. இந்த படம், ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் என்றாலும் இதில் ரொமான்ஸ் மற்றும் காமெடி கலந்த கமர்சியல் அம்சங்களும் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் கதைக்களத்தை, ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆன குஷி மற்றும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் உள்ளிட்டவற்றை இணைத்த கலவையாக இருக்கும் என்று, எஸ்.ஜே.சூர்யாவே குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
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வாலி
|1999
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குஷி
|2000
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குஷி (தெலுங்கு)
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2001
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குஷி (இந்தி)
|2003
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நானி
|2004
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நியூ
|2004
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அன்பே ஆருயிரே
|2005
|இசை
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2015
|கில்லர்
|2026