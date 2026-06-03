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எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் ‘கில்லர்’ படப்பிடிப்பில் விபத்து! ஒருவர் உயிரிழப்பு...நடந்தது என்ன?

Killer Shooting Accident : இயக்குநரும், நடிகருமான எஸ்.ஜே.சூர்யா தற்போத நடித்து வரும் திரைப்படம், கில்லர். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தளத்தில் விபத்து ஏற்பட்டதில் ஒருவர் உயிரிழந்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:19 AM IST
எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் ‘கில்லர்’ படப்பிடிப்பில் விபத்து! ஒருவர் உயிரிழப்பு...நடந்தது என்ன?
Image Credit: Killer Shooting Accident | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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