SK 23 படத்தின் டைட்டில் இதுதான்! கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு..என்ன தலைப்பு தெரியுமா?

SK 23 Movie Title : தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக வளர்ந்து விட்டவர், நடிகர் சிவகார்த்திகேயன். இவர், ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கும் ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பினை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்-சிவகார்த்திகேயன் படம்:

கோலிவுட்டின் பெரிய இயக்குநராக விளங்கும் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ், சிவகார்த்திகேயனுடன் முதன்முறையாக கைக்கோர்க்கிறார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு வெளியானது. இந்த நிலையில், சிவகார்த்திகேயனின் 40வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, இப்படம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என படக்குழுவினர் அறிவித்திருந்தனர். அதன்படி, படத்தின் டைட்டில் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

படத்தின் டைட்டில்:

#SKxARM is #Madharasi in Tamil, Telugu, Kannada & Malayalam & #DilMadharasi in Hindi

Get ready for Massive Carnage in cinemas

SK & ARM are all set to give you THE BIGGEST ACTION FILM

TITLE GLIMPSE & FIRST LOOK out now!

https://t.co/ORNLrxLhZG

Happy Birthday,… pic.twitter.com/a7jA0TEmNM

— Sri Lakshmi Movies (@SriLakshmiMovie) February 17, 2025