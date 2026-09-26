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SK27 படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்! ‘பார்க்கிங்’ இயக்குநரின் அடுத்த படைப்பு..

சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘SK27’ – அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல் இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Sep 26, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 05:40 PM IST
SK27 படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்! ‘பார்க்கிங்’ இயக்குநரின் அடுத்த படைப்பு..
Image Credit: SK 27 Movie | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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