/SK27 படப்பிடிப்பு ஆரம்பம்! ‘பார்க்கிங்’ இயக்குநரின் அடுத்த படைப்பு..

தமிழ் திரையுலகில் பல தசாப்தங்களாக வித்தியாசமான கதைக்களங்களையும், தரமான படைப்புகளையும் வழங்கி வரும் சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் அடுத்த பிரம்மாண்ட தயாரிப்பாக, சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. தற்காலிகமாக ‘SK27’ என அழைக்கப்படும் இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
டி.ஜி. தியாகராஜன் வழங்கும் இப்படத்தை செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் மற்றும் சாய் சித்தார்த் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர். இப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் கதாநாயகனாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக கயாது லோகர் நடிக்கிறார். சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோகர் இணையும் முதல் திரைப்படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ‘பரிதாபங்கள்’ புகழ் சுதாகர் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியான் ஆகியோரும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
முன்னணி நடிகராக பல்வேறு வெற்றிப் படங்களை வழங்கி வரும் சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்த படைப்பாக உருவாகும் ‘SK27’, அவரது திரைப்பயணத்தில் மற்றுமொரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் மூலம் சிவகார்த்திகேயன், இயக்குநர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணனுடன் முதன்முறையாக இணைகிறார்.
‘பார்க்கிங்’ படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன், இப்படத்தை எழுதி இயக்குகிறார். ‘பார்க்கிங்’ படத்தில் எளிமையான ஒரு பிரச்சினையை மையமாக வைத்து விறுவிறுப்பான திரைக்கதையை உருவாக்கியிருந்த அவரது கதை சொல்லும் பாணி கவனம் பெற்ற நிலையில், சிவகார்த்திகேயனுடன் அவர் இணையும் ‘SK27’ மீதும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவில் முன்னணி கலைஞர்கள் இணைந்துள்ளனர். ஒளிப்பதிவை ஓம் பிரகாஷ் கையாள, படத்தொகுப்புப் பணிகளை கலைவாணன் மேற்கொள்கிறார். கலை இயக்குநராக ராஜேஷ், ஆடை வடிவமைப்பாளராக பிரவீன் ஆகியோர் தங்களது பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர். அதிரடி சண்டைக் காட்சிகளுக்கு ஸ்டீவன் குமார் சண்டைப் பயிற்சி இயக்குநராக பணியாற்றுகிறார்.
படத்தின் அறிவிப்பு போஸ்டரில், மையத்தில் சிவப்பு நிற கார் ஒன்று இடம்பெற, அதைச் சுற்றிலும் ஏராளமான மக்கள் சூழ்ந்திருப்பது போன்று பிரம்மாண்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. காரை நோக்கி மக்கள் திரண்டு ஓடி வருவது போன்ற காட்சியும், சுற்றிலும் காணப்படும் கூட்டமும், புகை மற்றும் ஒளி அமைப்பும் போஸ்டருக்கு பரபரப்பான தோற்றத்தை அளிக்கின்றன. குறிப்பாக சிவப்பு, பச்சை மற்றும் கருப்பு நிறங்களின் கலவையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் காட்சியமைப்பு, படத்தின் பின்னணியில் ஒரு தீவிரமான மற்றும் ஆக்ஷன் நிறைந்த உலகம் இருக்குமோ என்ற ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
இதனால், ‘SK27’ ஒரு அதிரடி ஆக்ஷன் பின்னணியிலான திரைப்படமாக இருக்குமா? என்ற ஆர்வத்தை இந்த அறிவிப்பு போஸ்டர் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. படத்தின் மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த விவரங்கள் அடுத்தடுத்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோகர் நடிப்பில், ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கும் ‘SK27’ படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ள நிலையில், படத்தின் அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகரித்துள்ளது.