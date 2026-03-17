  • நயன்தாரா குறித்து அவதூறு பேச்சு..சி.வி. சண்முகத்திற்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம்!

திமுக ஆட்சிக்காலம் போன பின்பு முதலமைச்சர் உங்களது கனவுகளை சொல்லுங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என கூறுகிறார் நான் நயன்தாரா வேண்டுமென கேட்பேன்,மக்கள் நயன்தாரா வேண்டுமென கேட்பார்கள் முதலமைச்சர் நிறைவேற்றுவாரா என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் விமர்சனம் செய்திருந்தார். இதற்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கடும் கண்டத்தினை தெரிவித்திருக்கிறது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:33 PM IST

தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுவரும் பாலியல் வன்கொடுமைகள் ,சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேடு ,போதைபொருள் புழக்கம் ஆகியவற்றை திமுக அரசு கட்டுபடுத்த தவறியதாக குற்றம்சாட்டி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்பாட்டம் மாவட்ட தலைநகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.அதன் ஒரு பகுதியாக விழுப்புரம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள நகராட்சி திடலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சியின் விழுப்புரம் மாவட்ட தலைவர்கள் மற்றும் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

நயன்தாரா குறித்து விமர்சனம்!

மேடையில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம்,திமுகவின் கோபாலபுரத்து ஆட்சியை தூக்கி எரிகின்ற கூட்டம் இந்த கண்டன ஆர்பாட்டம் என்றும் இந்த தேர்தலில் திமுகவினர் ஆட்சியை  வீட்டிற்கு அனுப்புவது மட்டும் இல்லாமல் திமுகவின் பல்வேறு துறைகளில் ஊழல் செய்திருப்பவர்களை புழல் சிறைக்கு செல்வார்கள் என தெரிவித்தார்.

திமுக ஆட்சியில் கொடுக்கின்ற தண்ணீரில் இருந்து இரவு குடிக்கிற மதுபானம் வரை ஊழல் நடப்பதாகவும் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் உள்ள அமைச்சர்கள் ஒவ்வொருவராக சிறைக்கு சென்று தேர்தலை சந்திக்க உள்ளனர் எனவும் தமிழகத்தில் கஞ்சா போதையில் ஒரு தலைமுறையே அழிந்து வருவதாகவும் கஞ்சா போதையில் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் அதிகரித்து பள்ளிக்கு செல்லும் பெண்கள்,வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் என யார்க்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார்.

காவல்துறை தலைவரை நியமிக்க முடியாத முதலமைச்சரை பெற்றிருப்பதாகவும் நிலையான தலைவர் இல்லத்தால் குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும் திமுக ஆட்சியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு காவல் துறையினர் மற்றும் வருவாய் துறையினர் அனுமதி தராமல் வழக்கு பதிந்தனர் ஆனால் இப்போதுதான் முதல்முறையாக அனுமதி கொடுத்துள்ளனர் எனவும் ஆட்சி மாற்றம் வரப்போவதை அவர்கள் உணர்த்திருப்பதாக தெரிவித்தார். அப்துல்கலாம் கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் முதலமைச்சர் ஆட்சிக்காலம் போன பின்பு உங்களது கனவுகளை சொல்லுங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என கூறுகிறார் நான் நயன்தாரா வேண்டுமென கேட்பேன்,மக்கள் நயன்தாரா வேண்டுமென கேட்பார்கள் நிறைவேற்றுவாரா என விமர்சனம் செய்தார். இது கடும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கண்டனம்!

சிவி சண்முகத்தின் இந்த பேச்சுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கடும் கண்டத்தினை தெரிவித்திருக்கிறது. 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருவாளர்.சி.வி.சண்முகம்

அவர்களுக்கு,

சமீபத்தில் தாங்கள் பேசிய மிகவும் கீழ்த்தரமான கேட்கவே கூசுகின்ற காணொளி எங்கள் பார்வைக்கு வந்தது. தொடர்ந்து நடிகர் சமூகத்தின் கண்டனங்களும் கோபங்களும் கைப்பேசி வழியாக தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. தேர்தல் களத்தில் கருத்துரீதியாக கொள்கைரீதியாக கட்சிகள் எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாம், ஆனால் அடிப்படை கண்ணியத்தோடு, அதுவும் பொறுப்பில் இருக்கின்றவர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் வார்த்தைகளை மிகவும் கவனமாக கையாளவேண்டி இருக்கிறது, ஆனால் தாங்கள் சபை நாகரீகத்தை விட்டொழித்து ஒலிபெருக்கி மூலமாக எங்கள் சகோதரி நயன்தாராவை உட்படுத்தி பேசியது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. ஐயா அப்துல்கலாம் கனவு காணுங்கள் என்று சொன்னார். சரி மக்கள் காண்கின்ற கனவை நினைவாக்கித் தர அண்டை நாட்டிடமா கேட்க முடியும்.

மக்களின் கனவு என்பது, ஒரு ஏழையின் கூரையாக இருக்கிறது. விவசாயி மகனின் கல்வியாக இருக்கிறது. நடுத்தர வர்க்கத்தின் பெண்ணின் வேலை வாய்ப்பாக இருக்கிறது. தொழிலதிபர்களின் உள்கட்டமைப்பாக இருக்கிறது, எல்லை காக்கும் ராணுவ வீரனுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது, ஆனால் தங்கள் கனவு என்னவாக இருக்கிறது என்று வெட்கப்படாமல் பொதுக்கூட்டத்தில் வெளிப்படையாக பேசியதற்கு பாராட்டவா முடியும்?

இது பெண்களின் யுகம் அவர்கள் இல்லாத துறையே இல்லை வான் கிழிக்கும் ராக்கெட்டில் இருந்து மருத்துவராக, ஆசிரியராக, வழக்கறிஞராக பெரும் இயந்திரங்களை இயக்குபவர்களாக, பேருந்து ஓட்டும் பெண்களை சர்வ சாதாரணமாக பார்க்க முடிகிறது. அரசியலில் கோலோச்சிய இந்திரா காந்தி அம்மையார் உங்கள் தலைவி ஜெயலலிதா அம்மையாரை விடவா உதாரணம் இருக்க முடியும் அப்படி இருக்க சினிமா நடிகைகளை இவ்வளவு கேவலமான முறையில் பேசுவது என்ன அரசியல் நாகரிகம். இதைத்தான் உங்கள் கொள்கை சொல்கிறதா? தலைவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்களா? அல்லது அவர்கள் ஆமோதிக்கிறார்களா? மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் என்ற மரியாதை இன்னும் இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் நடிகர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒரே குரலில் கேட்கிறோம். தங்களிடமிருந்து மன்னிப்பும் இனி எங்கள் துறை சார்ந்த பெண் திறன்களை மரியாதை குறைவாக பேசமாட்டேன் என்கின்ற உத்தரவாதமும்....

இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

